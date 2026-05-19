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Hindi Newsबॉलीवुडसलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसा सांप, चारों तरफ मची अफरा-तफरी, फिर ऐसे संभाला पूरा मामला, PHOTOS वायरल

सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसा सांप, चारों तरफ मची अफरा-तफरी, फिर ऐसे संभाला पूरा मामला, PHOTOS वायरल

Salman Khan: मुंबई के बांद्रा स्थित सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में उस समय हड़कंप मच गया, जब बिल्डिंग के नीचे अचानक एक सांप दिखाई दिया. मौके पर तुरंत स्नेक हैंडलर और पुलिस को बुलाना पड़ा. इस घटना का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है. आखिर सलमान खान के घर तक सांप कैसे पहुंचा और फिर क्या हुआ, ये जानकर आप भी चौंक जाएंगे.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 19, 2026, 08:57 AM IST
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Salman Khan Galaxy Apartment Snake Rescue
Salman Khan Galaxy Apartment Snake Rescue

Salman Khan Galaxy Apartment Snake Rescue: मुंबई के बांद्रा इलाके में मौजूद सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में 18 मई को अचानक उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब बिल्डिंग के नीचे एक सांप दिखाई दिया. सांप नजर आते ही वहां मौजूद सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत अलर्ट हो गए. मामला गंभीर लगने पर बिना देर किए स्नेक हैंडलर को बुलाया गया. थोड़ी ही देर में मुंबई पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पूरे एरिया को सावधानी से संभाला गया. अच्छी बात ये रही कि इस दौरान किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. 

हालात पूरी तरह कंट्रोल में रहे. कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सांप को सबसे पहले बिल्डिंग के नीचे देखा गया था. इसके बाद सिक्योरिटी टीम ने तुरंत एक्सपर्ट स्नेक हैंडलर से संपर्क किया. सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में देखा गया कि हैंडलर ने काफी सावधानी के साथ सांप को पकड़ा और उसे सुरक्षित तरीके से बैग में रखा. बताया जा रहा है कि सांप जहरीला नहीं था, जिससे वहां मौजूद लोगों ने राहत की सांस ली. हालांकि अब तक यह पता नहीं चल पाया है कि सांप आखिर वहां तक कैसे पहुंच गया था.

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खूब वायरल हो रही PHOTOS 

इस घटना की फोटो-वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें साफ देखा जा सकता है कि बिल्डिंग के बाहर अचानक अफरा-तफरी जैसा माहौल बन गया था. लोग दूर खड़े होकर पूरी घटना को ध्यान से देख रहे थे और आसपास काफी हलचल नजर आ रही थी. इस मामले को लेकर लोग तरह-तरह की बातें भी कर रहे हैं. कई लोगों ने सिक्योरिटी टीम की जमकर तारीफ की, जिन्होंने बिना देर किए तुरंत सही कदम उठाया. इस खबर के सामने आने के बाद फैंस भी थोड़े चिंता में दिखाई दिए, लेकिन अब मामला अंडर कंट्रोल है. 

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सलमान खान के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

वर्कफ्रंट की बात करें तो सलमान खान इन दिनों निर्देशक वामशी पैडिपल्ली की अगली फिल्म की शूटिंग में काफी बिजी हैं. फिलहाल इस प्रोजेक्ट को ‘एसवीसी 63’ के नाम से जाना जा रहा है, जिसे लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह बना हुआ है. वहीं, उनकी अपकमिंग फिल्म ‘मातृभूमि’ को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है. इस फिल्म का निर्देशन अपूर्वा लखिया कर रहे हैं. खास बात ये है कि फिल्म में चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका निभाती नजर आएंगी. सलमान खान के इन दोनों प्रोजेक्ट्स का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

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फिल्मों की रिलीज का इंतजार कर रहे फैंस

पहले खबरें थीं कि सलमान खान की फिल्म ‘मातृभूमि’ ईद 2026 पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी, लेकिन अब इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म का पोस्ट-प्रोडक्शन काम अभी पूरी तरह पूरा नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से मेकर्स ने रिलीज टालने का फैसला लिया है. वहीं, दूसरी तरफ सलमान का नाम राज निदिमोरू और कृष्णा डी.के. की एक बड़े बजट की सुपरहीरो फिल्म से भी जोड़ा जा रहा है. हालांकि, इस नए प्रोजेक्ट को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया है. 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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