Bigg Boss 19 से जुड़ी बड़ी खबर, इस 'वीकेंड का वार' होस्ट नहीं करेंगे सलमान खान, अब आएंगे ये नजर
Advertisement
trendingNow12916937
Hindi Newsबॉलीवुड

Bigg Boss 19 से जुड़ी बड़ी खबर, इस 'वीकेंड का वार' होस्ट नहीं करेंगे सलमान खान, अब आएंगे ये नजर

Bigg Boss 19 को लेकर बड़ी खबर है. रिपोर्ट के मुताबिक इस वीकेंड के वार को इस बार सलमान खान होस्ट नहीं करेंगे. इस बार कमान दो और सितारों के हाथ होगी. क्या आपको उनके नाम पता है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 10, 2025, 08:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सलमान खान
सलमान खान

Bigg Boss 19: सलमान खान का सबसे विवादित शो बिग बॉस 19 जंग का मैदान बन चुका है. कभी घर में खाने को लेकर बवाल मच रहा है तो कभी लोग कुनिका सदानंद के तान्या की मां की परवरिश पर उठाए गए सवालों से खफा है. इस बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि आने वाले वीकेंड के वार को सलमान खान नहीं बल्कि कोई और होस्ट करेगा.

सलमान नहीं करेंगे होस्ट

ये सितारे कोई और नहीं बल्कि अरशद वारसी होंगे. खास बात है कि 'बिग बॉस' का पहला सीजन भी अरशद वारसी ने ही होस्ट किया था.इसके पीछे की वजह सलमान खान की अपकमिंग मूवी 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग बताई जा रही है. सलमान इस वक्त लेह में इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं ऐसे में इस बार का 'वीकेंड का वार' होस्ट करने का जिम्मा अरशद वारसी के कंधों पर होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

 

अरशद और अक्षय बनेंगे होस्ट

अरशद का शो को होस्ट करने का स्टाइल और प्रजटेंशन सलमान से काफी अलग है. ऐसे में हो सकता है कि फैंस को इस वीकेंड का वार में थोड़ा रिफ्रेशमेंट जरूर मिले.कहा जा रहा है सिर्फ अरशद नहीं बल्कि उनके साथ अक्षय कुमार भी शो को होस्ट करने में उनका साथ देंगे. ऐसे में दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' का प्रमोशन करते नजर आएंगे. ये फिल्म थिएटर में 19 सितंबर को आएगी. ऐसे में ये दोनों एक साथ मूवी का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं.

Bigg Boss 19 में सलमान खान की सिक्योरिटी हुई दोगुनी, धमकियों के बीच बढ़ाई गई एक्टर की सुरक्षा

लेह में चल रही शूटिंग

सलमान खान की बात करें तो उन्होंने हाल ही में लेह से अपनी शूटिंग की एक फोटो शेयर की थी. जिसमें उनके चेहरे से टपकता हुआ खून नजर आया था और वो आर्मी यूनिफॉर्म में नजर आए थे.इस फिल्म को मशहूर डायरेक्टर अपूर्व लाखिया डायरेक्ट कर रहे हैं. इस फिल्म में सलमान खान के साथ एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह पहली बार स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी. इसके अलावा मूवी में जेन शॉ, अंकुर भाटिया, अभिलाष चौधरी, हीरो सोहल और विपिन भारद्वाज सहित और कलाकार हैं.

 

 

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Bigg Boss 19Salman Khan

Trending news

बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
weather update
बादल हैं लेकिन बारिश नहीं, क्या चुपके से बाय कर गया मॉनसून या फिर ढहाएगा कहर?
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
Ramdas Athawale
कहां से छलनी हुआ INDIA गठबंधन? उप राष्ट्रपति चुनाव ने खोली अंदरूनी फूट
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
tamilnadu news
मुझे बख्श दो...चिल्लाता रहा युवक पीटता रहा नशेड़ी, यहां हुई दिल- दहलाने वाली वारदात
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
Tiger News in Hindi
बाघ नहीं पकड़ पाया वन विभाग तो भड़क गए ग्रामीण, 10 कर्मचारी पिंजरे में कर दिए बंद
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
Mehbooba Mufti
श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल...क्यों बनते हैं ऐसे हालात? महबूबा मुफ्ती ने बताई वजह
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
Supreme Court
संविधान पर फख्र! जलते नेपाल का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पड़ोसियों को देखो...
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
Nepal
'भारत में भी हालात ठीक...', नेपाल में विरोध प्रदर्शनों पर संजय राउत का विवादित बयान
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
Nepal Protest
हिंसक प्रदर्शन के बाद इंडिया-नेपाल बॉर्डर में हाई अलर्ट, तैनात हुई सिक्योरिटी
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
Indian Army news
जनवरी में ही सेना ने जवानों को दे दी थी एक चीज, ऑपरेशन सिंदूर के समय मई में काम आई
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
Snakebite deaths
हमे लगा ओझा जहर निकाल देगा...जहरीले सांप के काटने पर नहीं मिला इलाज, दो बहनों की मौत
;