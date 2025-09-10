Bigg Boss 19 से जुड़ी बड़ी खबर, इस 'वीकेंड का वार' होस्ट नहीं करेंगे सलमान खान, अब आएंगे ये नजर

Bigg Boss 19: सलमान खान का सबसे विवादित शो बिग बॉस 19 जंग का मैदान बन चुका है. कभी घर में खाने को लेकर बवाल मच रहा है तो कभी लोग कुनिका सदानंद के तान्या की मां की परवरिश पर उठाए गए सवालों से खफा है. इस बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि आने वाले वीकेंड के वार को सलमान खान नहीं बल्कि कोई और होस्ट करेगा.

सलमान नहीं करेंगे होस्ट

ये सितारे कोई और नहीं बल्कि अरशद वारसी होंगे. खास बात है कि 'बिग बॉस' का पहला सीजन भी अरशद वारसी ने ही होस्ट किया था.इसके पीछे की वजह सलमान खान की अपकमिंग मूवी 'बैटल ऑफ गलवान' की शूटिंग बताई जा रही है. सलमान इस वक्त लेह में इस फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं ऐसे में इस बार का 'वीकेंड का वार' होस्ट करने का जिम्मा अरशद वारसी के कंधों पर होगा.

अरशद और अक्षय बनेंगे होस्ट

अरशद का शो को होस्ट करने का स्टाइल और प्रजटेंशन सलमान से काफी अलग है. ऐसे में हो सकता है कि फैंस को इस वीकेंड का वार में थोड़ा रिफ्रेशमेंट जरूर मिले.कहा जा रहा है सिर्फ अरशद नहीं बल्कि उनके साथ अक्षय कुमार भी शो को होस्ट करने में उनका साथ देंगे. ऐसे में दोनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'जॉली एलएलबी 3' का प्रमोशन करते नजर आएंगे. ये फिल्म थिएटर में 19 सितंबर को आएगी. ऐसे में ये दोनों एक साथ मूवी का जमकर प्रमोशन कर रहे हैं.

लेह में चल रही शूटिंग

सलमान खान की बात करें तो उन्होंने हाल ही में लेह से अपनी शूटिंग की एक फोटो शेयर की थी. जिसमें उनके चेहरे से टपकता हुआ खून नजर आया था और वो आर्मी यूनिफॉर्म में नजर आए थे.इस फिल्म को मशहूर डायरेक्टर अपूर्व लाखिया डायरेक्ट कर रहे हैं. इस फिल्म में सलमान खान के साथ एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह पहली बार स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी. इसके अलावा मूवी में जेन शॉ, अंकुर भाटिया, अभिलाष चौधरी, हीरो सोहल और विपिन भारद्वाज सहित और कलाकार हैं.