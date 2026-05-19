‘मम्मी पूछ रही है, क्या हुआ बेटा...’ सलमान खान की एक पोस्ट ने बढ़ाई मां की चिंता, फैंस ने भी पूछा- आखिर हुआ क्या है?

Salman Khan Alone Post Viral: सलमान खान इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं. हाल ही में उन्होंने एक ऐसा पोस्ट शेयर कर दिया, जिसे पढ़कर उनके फैंस परेशान हो गए. उन्होंने अकेले रहने और अकेलेपन को लेकर कुछ लाइनें लिखीं और साथ में अपनी शर्टलेस फोटो भी शेयर की. तस्वीर में वे अंधेरे में बैठे दिखाई दिए. पोस्ट सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई. कई लोग सोचने लगे कि शायद सलमान किसी परेशानी से गुजर रहे हैं. फैंस लगातार कमेंट कर उनका हाल पूछने लगे और चिंता जताने लगे.

सलमान खान की एक पोस्ट ने फैंस के साथ-साथ उनके परिवार को भी परेशान कर दिया. खासतौर पर उनकी मां सलमा खान इस पोस्ट को देखकर काफी चिंता में आ गईं. सोशल मीडिया पर लोग पोस्ट के अलग-अलग मतलब निकालने लगे और सलमान की उम्र, हेल्थ और अकेलेपन को लेकर तरह-तरह की बातें होने लगीं. मामला बढ़ता देख सलमान को खुद सामने आकर सफाई देनी पड़ी. उन्होंने कहा कि लोग उनकी बात को गलत तरीके से समझ रहे हैं. सलमान ने साफ किया कि पोस्ट का मतलब वैसा बिल्कुल नहीं था जो बताया जा रहा है.

सलमान ने पोस्ट शेयर कर दी सफाई

अपने हालिया पोस्ट में उन्होंने साफ कहा कि वे अपने बारे में बात नहीं कर रहे थे. सलमान खान ने इंस्टाग्राम पर नया पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि वे अकेले नहीं हैं. उन्होंने लिखा, ‘अरे यार मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा था. मैं अकेला कैसे हो सकता हूं. मेरे पास इतनी बड़ी और प्यारी फैमिली है, दोस्त हैं और आप लोगों का प्यार है’. सलमान ने कहा कि उन्हें हर वक्त लोगों की दुआएं और सपोर्ट मिलता है. ऐसे में वे खुद को अकेला महसूस ही नहीं कर सकते. उनका ये पोस्ट आते ही फैंस ने राहत की सांस ली. उनका ये पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है.

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‘मी टाइम’ को लेकर कही ये बात

सलमान खान ने आगे बताया कि कभी-कभी इंसान लोगों के बीच रहकर भी थक जाता है और फिर उसे थोड़ा वक्त सिर्फ खुद के साथ बिताने का मन करता है. उन्होंने कहा, ‘कभी-कभार लोगों के साथ रहकर पक जाता हूं. इसलिए थोड़ा मी टाइम ले लेता हूं’. सलमान खान ने अपनी बात साफ करते हुए कहा कि उनकी पिछली पोस्ट का गलत मतलब निकाला गया. उनका इशारा किसी परेशानी या दुख की तरफ नहीं था. अभिनेता ने बताया कि हर इंसान को कभी-कभी अकेले रहकर खुद को समझने और थोड़ा सुकून पाने की जरूरत महसूस होती है.

मां ने पूछा- क्या हुआ बेटा?

सलमान ने अपने पोस्ट में मजेदार अंदाज में बताया कि उनकी मां सलमा खान ने भी उनसे पूछ लिया, ‘क्या हुआ बेटा?’. सलमान ने लिखा कि इस बार तो कोई बात भी नहीं थी, लेकिन लोगों ने उसे ब्रेकिंग न्यूज बना दिया. उन्होंने फैंस को ज्यादा चिंता न करने की सलाह देते हुए कहा कि सब लोग ‘चिल मारो यार’. सलमान का ये मजाकिया अंदाज फैंस को काफी पसंद आया. सोशल मीडिया पर लोगों ने उनके पोस्ट पर जमकर प्यार लुटाया और कमेंट्स में उनकी तारीफ करते नजर आए. फैंस ने कहा कि सलमान हमेशा अपने अंदाज से माहौल हल्का कर देते हैं.

सलमान खान की पोस्ट पर बढ़ी थी चिंता

दरअसल, सलमान की एक पोस्ट ने सोशल मीडिया पर खूब हलचल मचा दी थी. उन्होंने अपनी शर्टलेस फोटो शेयर करते हुए लिखा था, ‘अकेला रहना आपकी मर्जी होती है, लेकिन तन्हा तब महसूस होता है जब कोई आपके साथ नहीं रहना चाहता’. इस लाइन को पढ़कर फैंस अलग-अलग अंदाजे लगाने लगे थे. कई लोगों को लगा कि सलमान किसी पर्सनल परेशानी से गुजर रहे हैं. उनका गंभीर अंदाज और कैप्शन लोगों को काफी सोचने पर मजबूर कर रहा था. हालांकि, अब सलमान ने खुद साफ कर दिया है कि वे बिल्कुल ठीक हैं और चिंता की कोई बात नहीं है.