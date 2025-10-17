शाहरुख खान के बर्थडे पर होगा फिल्म फेस्टिवल, दिखाई जाएंगी एक से बढ़कर एक ब्लॉकबस्टर फिल्में

Shah Rukh Khan के बर्थडे पर की तैयारियां जोरो शोरो से चल रही है.ऐसे में किंग खान के बर्थडे को और भी ज्यादा धमाकेदार बनाने के लिए उनकी फिल्मों को फिल्म फेस्टिवल का होगा.
Shah Rukh Khan Film Festival: बॉलीवुड के किंग खान का 2 नवंबर को बर्थडे है. एक्टर के इस बर्थडे को खास बनाने के लिए स्पेशल फिल्म फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाने की प्लानिंग है. ये फेस्टिवल 13 अक्टूबर 2025 से शुरू होगा और दो हफ्तों तक चलेगा. इसमें 30+ शहरों और 75+ सिनेमाघरों में शाहरुख खान की अब तक की सबसे ब्लॉकबस्टर फिल्मों को दोबारा बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा. यह फेस्टिवल दर्शकों को शाहरुख के शानदार सिनेमाई सफर को फिर से जीने का बेहतरीन मौका देगा.
फिर दिखाई जाएंगी किंग खान की फिल्में
फिल्म फेस्टिवल के बारे में बात करते हुए शाहरुख खान ने कहा- 'सिनेमा हमेशा से मेरा घर रहा है, और इन फिल्मों को दोबारा बड़े पर्दे पर लौटते देखना खूबसूरत है. ये फिल्में सिर्फ मेरी कहानियां नहीं हैं, ये उन दर्शकों की हैं जिन्होंने पिछले 33 वर्षों में इन्हें अपना स्नेह और प्यार दिया है. मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी दर्शक ये फिल्में देखने आएंगे,वे फिर से वही खुशी, संगीत,भावनाएं और सिनेमा का जादू महसूस करेंगे जो हमने मिलकर साझा किया है.'
एक साथ मिलेगा एक्शन और रोमांस
इस फिल्म फेस्टिवल में चेन्नई एक्सप्रेस जैसी फिल्मों को दिखाया जाएगा.जो शाहरुख के बेमिसाल कॉमिक टाइमिंग और रोमांच से भरी एक शानदार एक्शन-कॉमेडी है. 'देवदास' ,जो अधूरे प्यार और भव्यता की एक अनोखी कहानी है. 'दिल से', जो प्रेम और विद्रोह की संवेदनशील कहानी है. 'जवान', 'कभी हां कभी ना', 'मैं हूं ना','ओम शांति ओम', जो पुनर्जन्म की कहानी के साथ हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग को खूबसूरती से सलाम करती है.
'किंग' में आएंगे नजर
प्रोफेशनल फ्रंट पर, शाहरुख खान अब अपनी अगली बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' में नजर आने वाले हैं,जो 2026 में रिलीज होगी. इस फिल्म में उनके साथ दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन और सुहाना खान जैसे कलाकार नजर आएंगे. इस फिल्म को लेकर फैंस का एक्साइटमेंट हाई लेवल पर है. इस फिल्म का कुछ दिन पहले एक सीन भी वायरल हुआ था जिसे लेकर इतना तो साफ है किंग खान इस बार कुछ और धमाकेदार करने वाले हैं.
