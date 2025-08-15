'सिर हमेशा ऊंचा रखो और दिल हमेशा खुला...' स्वतंत्रता दिवस पर बेटे अबराम संग शाहरुख ने शेयर की फोटो, कही ये बात

Independence Day पर शाहरुख खान ने बेटे अबराम के साथ फोटो शेयर की है. जिसमें वो सफेद रंग की टी शर्ट पहने फैंस को वेव करते दिख रहे हैं. इसके साथ ही एक पोस्ट किया जो तेजी से वायरल हो रहा है.
Independence Day Shah Rukh Khan: 15 अगस्त पर बॉलीवुड के कई सितारों ने पोस्ट किया. ऐसे में अब किंग खान ने सोशल मीडिया पर बेटे अबराम के साथ घर की छत से एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो बेटे के साथ नजर आ रहे हैं. इस फोटो में सामने तिरंगा झंडा लहरा रहा है और पीछे की ओर किंग खान वेव कर रहे है. शाहरुख ने ये फोटो जैसे ही शेयर की तो वो मिनटों में वायरल हो गई.
आजादी सबसे बड़ा तोहफा
इस फोटो को शेयर करते हुए शाहरुख खा ने कैप्शन भी लिखा. एक्टर ने लिखा- 'हमारी आजादी सबसे बड़ा तोहफा है. एक चाबी हमारी तरक्की की. अपना सिर हमेशा ऊंचा रखो और दिल हमेशा खुला. आप सभी को आजादी का ये दिन मुबारक हो. जय हिंद.' किंग खान के इस पोस्ट पर फैंस लगातार रिएक्ट कर रहे हैं.
सलमान खान ने गाया गाना
जहां शाहरुख खान ने फोटो शेयर की तो वहीं सलमान खान ने 'सारे जहां से अच्छा' गाना गाते हुए एक ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो शेयर किया. वीडियो को शेयर करते हुए सलमान खान ने लिखा- 'आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं.'
आमिर ने किया ऐसे विश
तीसरे खान यानी आमिर खान ने इंस्टा स्टोरी पर एक वीडियो शेयर किया. इस वीडियो में आमिर खान ने सभी को आजादी दिवस की बधाई दी. साथ ही कहा कि इस खास दिन पर उनकी फिल्म 'सितारे जमीन पर' जरूर देखे. इसके साथ ही वीडियो में दिखा कि यूट्यूब पर पेड आई फिल्म को देखने के लिए ऑफर में आपको 100 की जगह सिर्फ 50 रुपये खर्च करने होंगे. वर्कफ्रंट की बात करें तो आमिर खान हाल ही में रजनीकांत की फिल्म 'कुली' में बतौर कैमियो है. फिल्म के कई सीन के स्क्रीनशॉट वायरल हुए जिसे देखकर उनके फैंस काफी खुश है.
