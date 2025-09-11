शर्टलेस सलमान की बाहों ये कैसे डांस कर रहीं कुनिका सदानंद? क्या है इस Video का सच
Advertisement
trendingNow12918233
Hindi Newsबॉलीवुड

शर्टलेस सलमान की बाहों ये कैसे डांस कर रहीं कुनिका सदानंद? क्या है इस Video का सच

सलमान खान के साथ एक हसीना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.दावा किया जा रहा है कि वीडियो में नजर आने वाली एक्ट्रेस कुनिका है. चलिए आपको इस वीडियो का सच बताते हैं.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 11, 2025, 07:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सलमान साथ कौन है ये?
सलमान साथ कौन है ये?

Fact Check Viral Video: सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए ये तो कोई नहीं जानता. इस दौरान एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें शर्टलेस सलमान खान के साथ 'बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट' (Bigg Boss 19) और एक्ट्रेस कुनिका सदानंद (Kunickaa Sadanand) के साथ नजर आने का दावा किया जा रहा है. कहा जा रहा है कि सलमान के साथ जो हसीना उनसे चिपककर डांस कर रही हैं वो कोई और नहीं बल्कि कुनिका ही हैं.

शर्टलेस सलमान संग डांस कर रहीं हसीना

इस वीडियो में सलमान खान काफी यंग नजर आ रहे हैं. एक लड़की ब्लू कलर की स्कर्ट और टॉप पहनकर आती है और सलमान खान के साथ डांस करने लगती है. एक्टर पहले तो इस हसीना को अवॉयड करते हैं उसके बाद उसे कंधे पर उठाकर स्टेज पर चारों तरफ घुमाने लगते हैं.सलमान खान को इस तरह देखकर सामने बैठे ऋषि कपूर भी खूब तालियां बजाते हैं. ये थ्रोबैक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सलमान खान को और उसके साथ नजर आ रही हसीना को लोग कुनिका होने का दावा कर रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

क्या सही में ये है कुनिका?
अगर आपको भी इस वीडियो को देखकर लग रहा है कि नजर आने वाली हसीना वीडियो में कुनिका है. तो आप गलत है. ये हसीना कुनिका नहीं बल्कि प्रकाश राज की मशहूर कोरियोग्राफर वाइफ पोनी वर्मा हैं.

रिलीज से महज चंद घंटे पहले ही चुपके से छप्परफाड़ कमाई कर गई ये फिल्म, मुंह तांकते रह गए दोनों जॉली

कौन है कुनिका?

कुनिका बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस हैं. इन्होंने 'बेटा', 'कोयला', 'खिलाड़ी', 'बाजी', 'गुमराह', 'कुरबान', 'राजा की आएगी बारात'जैसी कई फिल्मों में काम किया है. लेकिन ज्यादातर निगेटिव रोल ही निभाए.फिलहाल, कुनिका इस वक्त बिग बॉस 19 में है. इस शो में कुनिका तगड़ा खेल खेल रही है. यहां तक कि कुमार सानू संग अपने अफेयर के बारे में भी बात की. इस शो में कुनिका के अलावा गौरव खन्ना, नेहल, बशीर, शहबाज, जीशान, नीलम, तान्या, अमाल मलिक सहित कई और सितारे भी हैं.

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Salman KhanKunickaa Sadanand

Trending news

'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
Mubai
'बॉम्बे नहीं मुंबई', नाम बदले जाने के 30 साल बाद भी सियासत, MNS ने क्यों दी चेतावनी
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
mumbai
अब पतंगबाजी पर होगी जेल! मुंबई के इन इलाकों में काइट फ्लाइंग पर लगी पाबंदी
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
jammu kashmir news
रोजाना दौड़ेगी ये ट्रेन, रेलवे ने कश्मीर को दिया बड़ा तोहफा, कारोबारियों की आ गई मौज
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
mehraj malik
मेहराज मलिक की गिरफ्तारी के खिलाफ महिला ने की लाइव स्ट्रीमिंग, फिर पति...
राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
#Rahul Gandhi
राहुल गांधी नहीं मानते कहना, अचानक करते विदेश यात्रा, परेशान होकर CRPF ने लिखा लेटर
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
Akola riots
अकोला दंगे की जांच में लापरवाही, सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस को लगाई फटकार
परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
india nepal news
परिस्थितियां वैसी हैं... नेपाल से तुलना करने लगे कांग्रेस नेता, BJP बोली एंटी-नेशनल
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
Interpol
भारत में 'कांड' करके मुनव्वर खान भाग गया था कुवैत, CBI इंटरपोल के जरिए लाई हैदराबाद
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
Anbumani Ramadoss
PMK के संस्थापक रामदास ने अपने ही बेटे अंबुमणि को पार्टी से किया बाहर; कह दी ये बात
नेपाल के मुद्दे पर कोई भी मंत्री, प्रवक्ता-सांसद न बोलें, बीजेपी का सख्त निर्देश
Nepal
नेपाल के मुद्दे पर कोई भी मंत्री, प्रवक्ता-सांसद न बोलें, बीजेपी का सख्त निर्देश
;