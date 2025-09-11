शर्टलेस सलमान की बाहों ये कैसे डांस कर रहीं कुनिका सदानंद? क्या है इस Video का सच

सलमान खान के साथ एक हसीना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.दावा किया जा रहा है कि वीडियो में नजर आने वाली एक्ट्रेस कुनिका है. चलिए आपको इस वीडियो का सच बताते हैं.
Fact Check Viral Video: सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए ये तो कोई नहीं जानता. इस दौरान एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है जिसमें शर्टलेस सलमान खान के साथ 'बिग बॉस 19 कंटेस्टेंट' (Bigg Boss 19) और एक्ट्रेस कुनिका सदानंद (Kunickaa Sadanand) के साथ नजर आने का दावा किया जा रहा है. कहा जा रहा है कि सलमान के साथ जो हसीना उनसे चिपककर डांस कर रही हैं वो कोई और नहीं बल्कि कुनिका ही हैं.
शर्टलेस सलमान संग डांस कर रहीं हसीना
इस वीडियो में सलमान खान काफी यंग नजर आ रहे हैं. एक लड़की ब्लू कलर की स्कर्ट और टॉप पहनकर आती है और सलमान खान के साथ डांस करने लगती है. एक्टर पहले तो इस हसीना को अवॉयड करते हैं उसके बाद उसे कंधे पर उठाकर स्टेज पर चारों तरफ घुमाने लगते हैं.सलमान खान को इस तरह देखकर सामने बैठे ऋषि कपूर भी खूब तालियां बजाते हैं. ये थ्रोबैक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सलमान खान को और उसके साथ नजर आ रही हसीना को लोग कुनिका होने का दावा कर रहे हैं.
So now i understand why #SalmanKhan takes #KunickaaSadanand Side #BB19 #BiggBoss pic.twitter.com/dnjZ7zPYqC
— Rubiology (@ItsRubiology) September 9, 2025
क्या सही में ये है कुनिका?
अगर आपको भी इस वीडियो को देखकर लग रहा है कि नजर आने वाली हसीना वीडियो में कुनिका है. तो आप गलत है. ये हसीना कुनिका नहीं बल्कि प्रकाश राज की मशहूर कोरियोग्राफर वाइफ पोनी वर्मा हैं.
कौन है कुनिका?
कुनिका बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस हैं. इन्होंने 'बेटा', 'कोयला', 'खिलाड़ी', 'बाजी', 'गुमराह', 'कुरबान', 'राजा की आएगी बारात'जैसी कई फिल्मों में काम किया है. लेकिन ज्यादातर निगेटिव रोल ही निभाए.फिलहाल, कुनिका इस वक्त बिग बॉस 19 में है. इस शो में कुनिका तगड़ा खेल खेल रही है. यहां तक कि कुमार सानू संग अपने अफेयर के बारे में भी बात की. इस शो में कुनिका के अलावा गौरव खन्ना, नेहल, बशीर, शहबाज, जीशान, नीलम, तान्या, अमाल मलिक सहित कई और सितारे भी हैं.
