/एआर रहमान के बेटे के कार एक्सीडेंट के बाद आया हेल्थ अपडेट, चेन्नई में टकराईं थी पोर्श और वैगन-आर; अब बोले-चिंता की बात नहीं

संगीतकार एआर रहमान के बेटे और सिंगर अमीन का सोमवार को एक्सीडेंट हो गया. सड़क हादसे के बाद अब मंगलवार को उन्होंने अपने फैंस को अपनी सलामती की जानकारी दी है. सोमवार सुबह गिंडी के कथीपारा फ्लाईओवर के पास उनकी लग्जरी पोर्श कार एक वैगन-आर से टकरा गई. इस हादसे में 23 साल के अमीन और उनके दोस्त को मामूली चोटें आईं.
इस मामले में पुलिस ने बताया कि इस दुर्घटना के बाद दोनों को कावेरी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद अब उन्हें छुट्टी दे दी गई. वहीं, उनकी बहन खतीजा रहमान ने भी इस घटना को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने हादसे से जुड़ी गलत या अधूरी जानकारी से बचने के लिए मीडिया संस्थानों से पहले तथ्यों की जांच करने की अपील की.
अमीन ने बताया कि वह अपने दोस्त की कार में पैसेंजर सीट पर बैठे थे, तभी उनकी कार का एक छोटा-सा एक्सीडेंट हो गया. उन्होंने अपने परिवार, दोस्तों और शुभचिंतकों का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनसे संपर्क किया और उनके लिए दुआएं भेजीं. अमीन ने कहा, 'भगवान की कृपा से, कार में बैठे सभी लोग सुरक्षित और ठीक हैं.' उन्होंने मिली सुरक्षा और सहयोग के लिए आभार भी जताया.
न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक, यह घटना सोमवार सुबह 3:30 बजे हुई. हादसे के समय अमीन की पोर्श कार में उनका दोस्त भी मौजूद था. एक सिंगल साइड रोड से मुख्य सड़क पर आई रैपिडो वैगन-आर अचानक पोर्श से टकरा गई.
इस बीच, उनकी बहन खतीजा ने बताया कि अमीन एयरपोर्ट जा रहा था और पैसेंजर सीट पर बैठा था, जबकि उसका दोस्त गाड़ी चला रहा था. उनके मुताबिक, कार की एक मामूली टक्कर तब हुई जब आगे चल रही दूसरी गाड़ी के ड्राइवर ने रेड सिग्नल होने के बावजूद गाड़ी आगे बढ़ा दी. उन्होंने यह भी साफ किया कि अमीन, उसका दोस्त और दूसरी गाड़ी में सवार सभी लोग सुरक्षित हैं.
खतीजा ने घटना के बारे में आ रही खबरों पर भी बात की और कहा कि जो हुआ, उसके बारे में कुछ गलत जानकारी फैल रही है. उन्होंने कहा, 'हमारा विनम्र अनुरोध है कि न्यूज रिपोर्टें तथ्यों की पुष्टि करें और जब भी हो सके, रिपोर्ट करने से पहले परिवार कन्फर्म करें.' उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसी स्थितियों में सही रिपोर्टिंग विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिनसे अनावश्यक चिंता और परेशानी हो सकती है.
काम की बात करें तो, अमीन ने हाल ही में राम चरण की फिल्म 'पेद्दी' के गाने 'चिकिरी चिकिरी' के तमिल वर्शन के लिए अपनी आवाज़ दी. उन्होंने जसलीन रॉयल के साथ इंडिपेंडेंट सिंगल 'भीगी भीगी' पर भी काम किया है, जिसमें दुलकर सलमान और मृणाल ठाकुर नजर आए हैं.