Advertisement
trendingNow12987113
Hindi Newsबॉलीवुड

कुछ हासिल करने के लिए....; सलमान खान के नए लुक ने इंटरनेट पर मचाया बवाल, फैंस ने मिनटों में कर दी प्यार की बरसात

सलमान खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वो अक्सर अपनी जिंदगी के छोटे-छोटे पल शेयर करते हैं. एक्टर कभी जिम की वीडियो, तो कभी परिवार के साथ फोटो पोस्ट करते रहते हैं, उनके ये पोस्ट्स हमेशा वायरल हो जाते हैं. सलमान की पोस्ट्स में ह्यूमर और मोटिवेशन का तड़का होता है. आजकल ओटीटी और फिल्मों के अलावा वे प्रोडक्शन में भी हाथ आजमा रहे हैं. उनकी दुनिया फैंस के लिए हमेशा इंस्पायरिंग रहती है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Nov 03, 2025, 09:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

कुछ हासिल करने के लिए....; सलमान खान के नए लुक ने इंटरनेट पर मचाया बवाल, फैंस ने मिनटों में कर दी प्यार की बरसात

Salman Khan New Look: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की एक मुस्कान पर फैंस पागल हो जाते हैं. एक्टर न सिर्फ फिल्मों में धमाल मचाते हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी अपनी पोस्ट्स से धमाल मचा देते हैं. सलमान भाई का नाम आते ही दिमाग में एक्शन, रोमांस और भाईचारे की तस्वीरें घूमने लगती हैं. वे फिटनेस के दीवाने हैं और जिम में घंटों पसीना बहाते हैं. सलमान की जिंदादिली और सादगी उन्हें सबसे अलग बनाती है. फैंस उन्हें भाई जी कहकर बुलाते हैं और उनकी हर बात पर दिल से अमीन कहते हैं. बॉलीवुड में उनका जलवा आज भी बरकरार है.

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव सलमान खान 

सलमान खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वो अक्सर अपनी जिंदगी के छोटे-छोटे पल शेयर करते हैं. एक्टर कभी जिम की वीडियो, तो कभी परिवार के साथ फोटो पोस्ट करते रहते हैं, उनके ये पोस्ट्स हमेशा वायरल हो जाते हैं. सलमान की पोस्ट्स में ह्यूमर और मोटिवेशन का तड़का होता है. आजकल ओटीटी और फिल्मों के अलावा वे प्रोडक्शन में भी हाथ आजमा रहे हैं. उनकी दुनिया फैंस के लिए हमेशा इंस्पायरिंग रहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

अभी हाल ही में सुपरस्टार सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक नई फोटो पोस्ट की है. फोटो में सलमान का फिट और एनर्जेटिक लुक दिख रहा है. कैप्शन में उन्होंने लिखा है, 'कुछ हासिल करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है.. ये बिना छोड़े है.' ये शॉर्ट लेकिन गहरा मैसेज फैंस को सोचने पर मजबूर कर रहा है. पोस्ट के साथ दो तस्वीरें हैं, जो सलमान की सादगी और स्ट्रगल को दर्शाती लग रही हैं.

फैंस ने की कमेंट्स की बारिश 

फोटो देखते ही फैंस कमेंट्स की बाढ़ ला रहे हैं. हजारों लाइक्स और शेयर्स हो चुके हैं. कोई कह रहा है, 'भाई जियो हजार साल', तो कोई लिख रहा है, 'ये मैसेज दिल को छू गया'. सलमान की ये पोस्ट उनके फिटनेस जर्नी से जुड़ी लग रही है, जहां वे बिना कुछ छोड़े कैसे आगे बढ़े. व्यूज भी तेजी से बढ़ रहे हैं, यह खबर लिखे जाने तक सिर्फ 14 मिनट में 30 हजार से ज्यादा हो चुके हैं. सलमान अक्सर ऐसे मोटिवेशनल पोस्ट्स से फैंस को प्रेरित करते हैं. ये फोटो शायद उनकी आने वाली फिल्म या पर्सनल लाइफ का हिन्ट हो.

वहीं, सलमान खान की ये लेटेस्ट पोस्ट सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी है. फैंस अनुमान लगा रहे हैं कि ये पोस्ट उनकी नई फिल्म सिकंदर से जुड़ी हो सकती है. सलमान ने पहले भी ऐसी पोस्ट्स से फैंस का दिल जीता है. ये फोटो उनकी मेहनत और डेडिकेशन को दिखाती है. अगर आपने अभी तक नहीं देखी, तो जल्दी चेक करें. सलमान भाई की दुनिया हमेशा सरप्राइज से भरी रहती है. फैंस को और अपडेट्स का इंतजार है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Salman Khan

Trending news

महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं के घर भी नहीं सुरक्षित, सोना-चांदी लूटकर चोर फरार
Maharastra News
महाराष्ट्र में बीजेपी नेताओं के घर भी नहीं सुरक्षित, सोना-चांदी लूटकर चोर फरार
राजनीति कोई अपवाद नहीं... थरूर पर भड़के उदित राज, नेहरू को लेकर कह दी ये बात
Shashi Tharoor
राजनीति कोई अपवाद नहीं... थरूर पर भड़के उदित राज, नेहरू को लेकर कह दी ये बात
जम्मू-कश्मीर में IHPL क्रिकेट लीग में करोड़ों रुपये का घोटाला, आयोजक भागे
IHPL
जम्मू-कश्मीर में IHPL क्रिकेट लीग में करोड़ों रुपये का घोटाला, आयोजक भागे
रूस से चीन-पाक तक...एटमी हथियारों के टेस्ट की लगी होड़; भारत को कितना खतरा?
Nuclear Test
रूस से चीन-पाक तक...एटमी हथियारों के टेस्ट की लगी होड़; भारत को कितना खतरा?
टैक्सी ड्राइवरों की दादागिरी, महिला को Ola और Uber में बैठने से रोका; मामला दर्ज
Kerala
टैक्सी ड्राइवरों की दादागिरी, महिला को Ola और Uber में बैठने से रोका; मामला दर्ज
'मैं टूट चुका हूं, चल नहीं पा रहा', एयर इंडिया प्लेन क्रैश में बचे शख्स की दास्तां
ahmedabad plane crash
'मैं टूट चुका हूं, चल नहीं पा रहा', एयर इंडिया प्लेन क्रैश में बचे शख्स की दास्तां
पोर्नोग्राफी बैन पर सुनवाई से SC का इनकार, प्रतिबंध पर नेपाल का क्यों दिया उदाहरण?
Ban on Pornography
पोर्नोग्राफी बैन पर सुनवाई से SC का इनकार, प्रतिबंध पर नेपाल का क्यों दिया उदाहरण?
दरबार मूव की वापसी के पहले दिन LG पर भड़के फारूक अब्दुल्लाह, कहा - हर फाइल रोक रहे
Jammu Kashmir
दरबार मूव की वापसी के पहले दिन LG पर भड़के फारूक अब्दुल्लाह, कहा - हर फाइल रोक रहे
इतनी गंदी और गिरी सरकार नहीं देखी... उद्धव ठाकरे का BJP-NCP नेताओं पर चुन-चुनकर हमला
uddhav thackeray
इतनी गंदी और गिरी सरकार नहीं देखी... उद्धव ठाकरे का BJP-NCP नेताओं पर चुन-चुनकर हमला
महबूबा मुफ्ती की अदालत से अपील, अंडरट्रायल कैदियों को जम्‍मू-कश्मीर वापस लाया जाए
Mehbooba Mufti
महबूबा मुफ्ती की अदालत से अपील, अंडरट्रायल कैदियों को जम्‍मू-कश्मीर वापस लाया जाए