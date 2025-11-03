कुछ हासिल करने के लिए....; सलमान खान के नए लुक ने इंटरनेट पर मचाया बवाल, फैंस ने मिनटों में कर दी प्यार की बरसात

Salman Khan New Look: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की एक मुस्कान पर फैंस पागल हो जाते हैं. एक्टर न सिर्फ फिल्मों में धमाल मचाते हैं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी अपनी पोस्ट्स से धमाल मचा देते हैं. सलमान भाई का नाम आते ही दिमाग में एक्शन, रोमांस और भाईचारे की तस्वीरें घूमने लगती हैं. वे फिटनेस के दीवाने हैं और जिम में घंटों पसीना बहाते हैं. सलमान की जिंदादिली और सादगी उन्हें सबसे अलग बनाती है. फैंस उन्हें भाई जी कहकर बुलाते हैं और उनकी हर बात पर दिल से अमीन कहते हैं. बॉलीवुड में उनका जलवा आज भी बरकरार है.

सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव सलमान खान

सलमान खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. वो अक्सर अपनी जिंदगी के छोटे-छोटे पल शेयर करते हैं. एक्टर कभी जिम की वीडियो, तो कभी परिवार के साथ फोटो पोस्ट करते रहते हैं, उनके ये पोस्ट्स हमेशा वायरल हो जाते हैं. सलमान की पोस्ट्स में ह्यूमर और मोटिवेशन का तड़का होता है. आजकल ओटीटी और फिल्मों के अलावा वे प्रोडक्शन में भी हाथ आजमा रहे हैं. उनकी दुनिया फैंस के लिए हमेशा इंस्पायरिंग रहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

अभी हाल ही में सुपरस्टार सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक नई फोटो पोस्ट की है. फोटो में सलमान का फिट और एनर्जेटिक लुक दिख रहा है. कैप्शन में उन्होंने लिखा है, 'कुछ हासिल करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है.. ये बिना छोड़े है.' ये शॉर्ट लेकिन गहरा मैसेज फैंस को सोचने पर मजबूर कर रहा है. पोस्ट के साथ दो तस्वीरें हैं, जो सलमान की सादगी और स्ट्रगल को दर्शाती लग रही हैं.

फैंस ने की कमेंट्स की बारिश

फोटो देखते ही फैंस कमेंट्स की बाढ़ ला रहे हैं. हजारों लाइक्स और शेयर्स हो चुके हैं. कोई कह रहा है, 'भाई जियो हजार साल', तो कोई लिख रहा है, 'ये मैसेज दिल को छू गया'. सलमान की ये पोस्ट उनके फिटनेस जर्नी से जुड़ी लग रही है, जहां वे बिना कुछ छोड़े कैसे आगे बढ़े. व्यूज भी तेजी से बढ़ रहे हैं, यह खबर लिखे जाने तक सिर्फ 14 मिनट में 30 हजार से ज्यादा हो चुके हैं. सलमान अक्सर ऐसे मोटिवेशनल पोस्ट्स से फैंस को प्रेरित करते हैं. ये फोटो शायद उनकी आने वाली फिल्म या पर्सनल लाइफ का हिन्ट हो.

वहीं, सलमान खान की ये लेटेस्ट पोस्ट सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी है. फैंस अनुमान लगा रहे हैं कि ये पोस्ट उनकी नई फिल्म सिकंदर से जुड़ी हो सकती है. सलमान ने पहले भी ऐसी पोस्ट्स से फैंस का दिल जीता है. ये फोटो उनकी मेहनत और डेडिकेशन को दिखाती है. अगर आपने अभी तक नहीं देखी, तो जल्दी चेक करें. सलमान भाई की दुनिया हमेशा सरप्राइज से भरी रहती है. फैंस को और अपडेट्स का इंतजार है.