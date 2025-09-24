'मेरे एक दिन बच्चे जरूर होंगे...' बाप बनना चाहते हैं सलमान खान, पास्ट रिलेशनशिप पर बोले- नहीं जमा तो नहीं जमा

Salman Khan और आमिर खान काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो में पहुंचे. इस दौरान सलमान ने ना केवल अपने पास्ट रिलेशनशिप पर बात की. बल्कि ये भी कहा कि वो जल्द ही बच्चों के बाप बनेंगे.
Salman Khan on Kids: 59 साल के सलमान खान बॉलीवुड के मोस्ट बैचलर हैंडसम हंक है. उनके फैंस और दोस्तों के बीच अक्सर ये सवाल उठता है कि आखिर भाईजान शादी कब करेंगे. इन सवालों के बीच भाईजान काजोल और ट्विंकल खन्ना को चैट शो 'टू मच विद काजोल और ट्विंकल' में पहुंचे. इस दौरान इन दोनों हसीनाओं ने इन दोनों सितारों से कई सवाल पूछे. लेकिन, इस सवाल जवाब के दौरान सलमान ने अपने बच्चों को लेकर बात की.
साथ ग्रो होना बहुत जरूरी
दबंग खान के कई रिश्ते पास्ट में रहे और सभी से उनका ब्रेकअप हो चुका है. ऐसे में हाल ही में आए चैट शो में सलमान ने अपने रिलेशनशिप को लेकर कहा- 'जब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से ज्यादा बड़ा हो जाता है तो डिफरेंसेज आना शुरू हो जाता है. इन्सिक्योरिटी आ जाती है, इसलिए दोनों का साथ ग्रो होना बहुत जरूरी है.'
मेरे एक दिन बच्चे जरूर होंगे
ऐसे में काजोल और ट्विंकल के शो में सलमान के साथ आए आमिर ने भाईजान के रिश्ते पर सवाल पूछा. इस पर सलमान ने जवाब देते हुए कहा- 'यार नहीं जमा तो नहीं जमा. अगर किसी को ब्लेम करना है तो मुझे करो. इसके साथ ही सलमान खान ने बच्चे पैदा करने की इच्छा जाहिर करते हुए कहा कि मेरे एक दिन बच्चे जरूर होंगे. लेकिन वो कब , बस ये देखना है.'
सलमान संग बॉन्डिंग पर आमिर
आमिर खान ने सलमान संग अपनी बॉन्डिंग को लेकर कहा कि सलमान संग उनकी दोस्ती तब ज्यादा मजबूत हुई जब वो मुसीबत में थे. 'जब मैंने रीना को तलाक दिया था. आपको याद है...सलमान डिनर पर आया था और उस वक्त हम दोनों एक दूसरे से ज्यादा कनेक्ट कर पाए थे. क्योंकि उससे पहले मुझे यही लगता था कि भाई कभी टाइम पर नहीं आता. हमको बहुत प्रॉब्लम हुई थी अंदाज अपना अपना में. इसके साथ ही आमिर ने कहा कि सलमान मैं शुरुआत में काफी जजमेंटल था.'
