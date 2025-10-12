Advertisement
trendingNow12958196
Hindi Newsबॉलीवुड

' कभी शादी मत करना..; शाहरुख खान ने स्मृति ईरानी को क्यों दी ऐसी नसीहत; 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' एक्ट्रेस ने किया खुलासा

सबसे चर्चित राजनीतिक हस्तियों में से एक बनने से पहले स्मृति ईरानी का बॉलीवुड के कई दिग्गजों से अचानक सामना हुआ था. जिसमें शाहरुख खान के साथ एक यादगार मुलाकात भी शामिल है जिसे वह आज भी बड़े प्यार से याद करती हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Oct 12, 2025, 08:03 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

' कभी शादी मत करना..; शाहरुख खान ने स्मृति ईरानी को क्यों दी ऐसी नसीहत; 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' एक्ट्रेस ने किया खुलासा

सबसे चर्चित राजनीतिक हस्तियों में से एक बनने से पहले स्मृति ईरानी का बॉलीवुड के कई दिग्गजों से अचानक सामना हुआ था. जिसमें शाहरुख खान के साथ एक यादगार मुलाकात भी शामिल है जिसे वह आज भी बड़े प्यार से याद करती हैं. "क्योंकि सास भी कभी बहू थी" से घर-घर में पहचान बनाने से बहुत पहले, स्मृति के पति ज़ुबिन ईरानी ने उन्हें हिंदी सिनेमा के कुछ सबसे बड़े सितारों से मिलवाया था.

शाह रुख ने एक्ट्रेस को दी थी ये एडवाइस

हाल ही में एक इंटरव्यू में, स्मृति ने खुलासा किया कि शाहरुख से उनकी पहली मुलाकात उनके पति के जरिए हुई थी और सुपरस्टार ने उन्हें एक सलाह दी थी. स्मृति ने बताया, 'मैं शाहरुख से अपने पति की बदौलत मिली थी. वह उन्हें जानते थे, इसलिए मैंने उनसे कई बार शाहरुख से इंटरव्यू के लिए पूछने के लिए कहा. जब मैं आखिरकार उनसे मिली, तो उन्होंने सबसे पहले कहा, 'सुनो, शादी मत करना. मैं बता रहा हूं तुझे, शादी मत करना.' मैंने उनसे कहा, 'भाई, बहुत देर हो गई है अब तो.' इस मजाकिया बातचीत से पता चलता है कि शाह रुख काफी चार्मिंग हैं वहीं स्मृति ने भी तुरंत हाजिरजवाब दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

बता दें कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से घर-घर में मशहूर होने वाली स्मृति ईरानी फिर से इसके सीक्वल में काम कर रही हैं. स्मृति ने कई फिल्मों में भी काम किया है. वह एक पॉलिटिशियन भी हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के पता होगा कि उनके पति जुबिन ईरानी शाहरुख के काफी अच्छे दोस्त हैं, जबकि सलमान के क्लासमेट रहे हैं.

बॉलीवुड में स्मृति ईरानी के शुरुआती दिन

राजनेता-अभिनेत्री ने फिल्म सेट पर अपने शुरुआती अनुभव को भी याद किया, जिसमें संयोग से शाहरुख भी शामिल थे. उन्होंने कहा, 'शाहरुख और जूही चावला के साथ एक फिल्म थी जिसमें अजीज मिर्जा ने काम किया था. वह मेरा पहला शॉट था और मैं बस एक छाया मात्र थी'. शाहरुख खान की फिल्म के सेट पर एक छायाचित्र से लेकर भारतीय राजनीति में अपनी पहचान बनाने तक, स्मृति ईरानी का सफर जितना शानदार है, उतना ही प्रेरणादायक भी. उनकी कहानियां एक ऐसी महिला को उजागर करती हैं जिसने टेलीविजन से लेकर सिनेमा और सत्ता के गलियारों तक, कई क्षेत्रों में अपनी जगह बनाई है और साथ ही अपने ह्यूमर और विनम्रता को भी बरकरार रखा है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 8 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इससे पहले लोकमत, अमर उजाला, लाइव हिंदुस्तान में काम कर चुकी हैं. मनोरंजन डेस्क पर काम का अनुभव. बै...और पढ़ें

TAGS

Smriti IraniActor Shahrukh Khan

Trending news

बाल शोषण पर जस्टिस गवई ने जताई चिंता, सुरक्षा के लिए इस बात पर दिया जोर
Supreme Court
बाल शोषण पर जस्टिस गवई ने जताई चिंता, सुरक्षा के लिए इस बात पर दिया जोर
भारत-यूके के बीच समझौते से ट्रंप के टैरिफ की निकली हवा? पाकिस्तान को भी लगा झटका!
India-UK Trade Deal
भारत-यूके के बीच समझौते से ट्रंप के टैरिफ की निकली हवा? पाकिस्तान को भी लगा झटका!
आज इन राज्यों में संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी जारी
Weather
आज इन राज्यों में संभलकर! भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग की चेतावनी जारी
चीन से निपटने के लिए भारत जरूरी? NSA डोभाल से मुलाकात में ट्रंप के गोर ने खोला राज!
Sergio Gor
चीन से निपटने के लिए भारत जरूरी? NSA डोभाल से मुलाकात में ट्रंप के गोर ने खोला राज!
बिहार चुनाव: रविवार को NDA की पहली लिस्ट? दिग्गजों की मीटिंग में आज हो सकता है ऐलान
Bihar elections
बिहार चुनाव: रविवार को NDA की पहली लिस्ट? दिग्गजों की मीटिंग में आज हो सकता है ऐलान
DNA: बिहार चुनाव में योगी कुछ नया लेकर आ रहे हैं! क्यों है UP के CM की डिमांड हाई?
DNA
DNA: बिहार चुनाव में योगी कुछ नया लेकर आ रहे हैं! क्यों है UP के CM की डिमांड हाई?
इस राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे को मिला ED का समन, स्वप्ना सुरेश ने उठाए सवाल
ED
इस राज्य के मुख्यमंत्री के बेटे को मिला ED का समन, स्वप्ना सुरेश ने उठाए सवाल
हमास समर्थक केरल से आए, दिल्ली में पिट गए...कैसे हुआ 'गाजा प्रेमियों' का इलाज
DNA
हमास समर्थक केरल से आए, दिल्ली में पिट गए...कैसे हुआ 'गाजा प्रेमियों' का इलाज
देवबंद पहुंचे तालिबान विदेश मंत्री को कौन सी मिली डिग्री, जिसे पाकर मुत्तकी हुए गदगद
DNA
देवबंद पहुंचे तालिबान विदेश मंत्री को कौन सी मिली डिग्री, जिसे पाकर मुत्तकी हुए गदगद
ओडिशा में दिखा 'जल-बवंडर' तो पहाड़ों में गिरी बर्फ, जानें संडे का मौसम अपडेट
weather update
ओडिशा में दिखा 'जल-बवंडर' तो पहाड़ों में गिरी बर्फ, जानें संडे का मौसम अपडेट