' कभी शादी मत करना..; शाहरुख खान ने स्मृति ईरानी को क्यों दी ऐसी नसीहत; 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' एक्ट्रेस ने किया खुलासा

सबसे चर्चित राजनीतिक हस्तियों में से एक बनने से पहले स्मृति ईरानी का बॉलीवुड के कई दिग्गजों से अचानक सामना हुआ था. जिसमें शाहरुख खान के साथ एक यादगार मुलाकात भी शामिल है जिसे वह आज भी बड़े प्यार से याद करती हैं. "क्योंकि सास भी कभी बहू थी" से घर-घर में पहचान बनाने से बहुत पहले, स्मृति के पति ज़ुबिन ईरानी ने उन्हें हिंदी सिनेमा के कुछ सबसे बड़े सितारों से मिलवाया था.

शाह रुख ने एक्ट्रेस को दी थी ये एडवाइस

हाल ही में एक इंटरव्यू में, स्मृति ने खुलासा किया कि शाहरुख से उनकी पहली मुलाकात उनके पति के जरिए हुई थी और सुपरस्टार ने उन्हें एक सलाह दी थी. स्मृति ने बताया, 'मैं शाहरुख से अपने पति की बदौलत मिली थी. वह उन्हें जानते थे, इसलिए मैंने उनसे कई बार शाहरुख से इंटरव्यू के लिए पूछने के लिए कहा. जब मैं आखिरकार उनसे मिली, तो उन्होंने सबसे पहले कहा, 'सुनो, शादी मत करना. मैं बता रहा हूं तुझे, शादी मत करना.' मैंने उनसे कहा, 'भाई, बहुत देर हो गई है अब तो.' इस मजाकिया बातचीत से पता चलता है कि शाह रुख काफी चार्मिंग हैं वहीं स्मृति ने भी तुरंत हाजिरजवाब दिया.

बता दें कि 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी' से घर-घर में मशहूर होने वाली स्मृति ईरानी फिर से इसके सीक्वल में काम कर रही हैं. स्मृति ने कई फिल्मों में भी काम किया है. वह एक पॉलिटिशियन भी हैं, लेकिन बहुत कम लोगों के पता होगा कि उनके पति जुबिन ईरानी शाहरुख के काफी अच्छे दोस्त हैं, जबकि सलमान के क्लासमेट रहे हैं.

बॉलीवुड में स्मृति ईरानी के शुरुआती दिन

राजनेता-अभिनेत्री ने फिल्म सेट पर अपने शुरुआती अनुभव को भी याद किया, जिसमें संयोग से शाहरुख भी शामिल थे. उन्होंने कहा, 'शाहरुख और जूही चावला के साथ एक फिल्म थी जिसमें अजीज मिर्जा ने काम किया था. वह मेरा पहला शॉट था और मैं बस एक छाया मात्र थी'. शाहरुख खान की फिल्म के सेट पर एक छायाचित्र से लेकर भारतीय राजनीति में अपनी पहचान बनाने तक, स्मृति ईरानी का सफर जितना शानदार है, उतना ही प्रेरणादायक भी. उनकी कहानियां एक ऐसी महिला को उजागर करती हैं जिसने टेलीविजन से लेकर सिनेमा और सत्ता के गलियारों तक, कई क्षेत्रों में अपनी जगह बनाई है और साथ ही अपने ह्यूमर और विनम्रता को भी बरकरार रखा है.