सुष्मिता सेन की मम्मी को पसंद आया गोरेगांव ईस्ट, खरीदे दो अपार्टमेंट; कीमत जानकार उड़ जाएंगे होश

बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन की मां शुभ्रा सेन ने चौंका दिया है. एक बड़ी प्रॉपर्टी डील के तहत मुंबई के गोरेगांव ईस्ट में उन्‍होंने 16.89 करोड़ रुपये में दो अपार्टमेंट खरीदे हैं. यह डील नवंबर 2025 में ओबेरॉय रिएल्टी के एलिसियन प्रोजेक्ट में हुई. रियल एस्टेट मार्केटप्लेस स्‍क्‍वायरयार्ड्स ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन (आईजीआर) की वेबसाइट पर इन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स की समीक्षा की है. बॉलीवुड स्टार और पूर्व मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन की मां ज्वैलरी डिजाइनर हैं.

सुष्मिता सेन की मां ने चौंकाया

स्‍क्‍वायर यार्ड्स की ओर से इंस्पेक्टर जनरल ऑफ रजिस्ट्रेशन (आईजीआर) के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स की समीक्षा के अनुसार, शुभ्रा सेन की पहली खरीदी गई प्रॉपर्टी की कीमत 8.40 करोड़ रुपये है. इस अपार्टमेंट का रेरा कारपेट एरिया 163.59 वर्ग मीटर (1,760 वर्ग फीट) है. इस डील में एक कार पार्किंग की जगह भी शामिल है. डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक, इस सौदे पर 42.02 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी और 30,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन चार्ज लगा.

बड़ी प्रॉपर्टी डील में खरीदे दो अपार्टमेंट

शुभ्रा सेन की दूसरी प्रॉपर्टी की कीमत 8.49 करोड़ रुपये है. इस अपार्टमेंट का रेरा कारपेट एरिया पहली वाली प्रॉपर्टी के बराबर ही है. इसमें भी एक पार्किंग स्पॉट शामिल है. इस सौदे के लिए 42.49 लाख रुपये की स्टाम्प ड्यूटी और 30,000 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस चुकाई गई. स्‍क्‍वायर यार्ड्स डेटा इंटेलिजेंस के मुताबिक, ओबेरॉय रिएल्टी के एलिसियन प्रोजेक्ट में अब तक 172 प्रॉपर्टी की बिक्री हुई है. इसकी कुल ट्रांजेक्शन वैल्यू 1,715 करोड़ रुपये है. इस प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी की औसत कीमत 47,641 रुपये प्रति वर्ग फीट है.

मुंबई का गोरेगांव ईस्ट इलाका वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, जोगेश्वरी-विक्रोली लिंक रोड (JVLR) और गोरेगांव रेलवे स्टेशन से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है. इससे अंधेरी, पवई और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (BKC) जैसे प्रमुख व्यावसायिक केंद्रों तक आना-जाना आसान हो जाता है.