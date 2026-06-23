Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /बॉलीवुड
  • /₹6 करोड़ का बजट और बंपर कमाई... ये मराठी हॉरर-कॉमेडी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रच रही इतिहास; 16 दिनों में कमाया डबल मुनाफा

₹6 करोड़ का बजट और बंपर कमाई... ये मराठी हॉरर-कॉमेडी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रच रही इतिहास; 16 दिनों में कमाया डबल मुनाफा

Marathi Horror Comedy Film: मराठी सिनेमा इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना रहा है. ‘राजा शिवाजी’ और ‘देऊळ बंद 2’ के बाद अब एक नई हॉरर-कॉमेडी फिल्म ने थिएटर्स में धमाका मचा रखा है. महज 6 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने 16 दिनों में छप्परफाड़ कमाई करके सबको चौंका दिया है और अभी भी कमाई कर रही है.

Written ByVandana Saini
Published: Jun 23, 2026, 06:50 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:58 AM IST
₹6 करोड़ का बजट और बंपर कमाई... ये मराठी हॉरर-कॉमेडी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रच रही इतिहास; 16 दिनों में कमाया डबल मुनाफा
Image Credit: Marathi Horror Comedy Film Tumbadchi Manjula

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पंकज त्रिपाठी के भाई पर कुल्हाड़ी से हमला, पटना पहुंचे एक्टर; जानें अब कैसी है हालत
pankaj tripathi15 min ago
2
FIFA World Cup 202618 min ago
3
Panchang18 min ago
4
Miami30 min ago
5
Keir Starmer31 min ago