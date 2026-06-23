Marathi Horror Comedy Film: पिछले कुछ समय से बॉक्स ऑफिस पर मराठी फिल्मों का जबरदस्त जलवा देखने को मिल रहा है. सबसे पहले फिल्म ‘राजा शिवाजी’ ने ताबड़तोड़ कमाई करके कई पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त किए. इसके तुरंत बाद ‘देऊळ बंद 2’ ने भी थिएटर्स में कमाल का बिजनेस करके हर किसी को हैरान कर दिया. अब इसी कड़ी में एक और मराठी हॉरर फिल्म चुपके से सिनेमाघरों में आई और देखते ही देखते उसने छप्परफाड़ कलेक्शन कर डाला. आइए आपको बताते हैं कि इस नई फिल्म का क्या नाम है और इसने रिलीज के 16 दिनों में कितनी कमाई की.
मराठी सिनेमा की इस नई हॉरर-कॉमेडी फिल्म का नाम ‘तुम्बाडची मंजुला’ है, जिसका जलवा तीसरे हफ्ते भी बॉक्स ऑफिस पर लगातार जारी है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने अपने तीसरे शनिवार यानी रिलीज के 16वें दिन करीब 75 लाख रुपये का शानदार बिजनेस किया है. वहीं, इसके एक दिन पहले यानी 15वें दिन फिल्म ने 30 लाख रुपये कमाए थे. इस हिसाब से देखा जाए तो शनिवार को फिल्म की कमाई में पूरे 150% का तगड़ा उछाल दर्ज किया गया है. फिल्म की इस रफ्तार को देखकर ट्रेड एक्सपर्ट्स भी काफी हैरान हैं और मेकर्स को कितना तगड़ा मुनाफा पहुंचाया है.
अगर इसकी कमाई के बारे में बात करें तो इसका भारतीय बॉक्स ऑफिस पर नेट कलेक्शन 12.55 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं, अगर कुल ग्रॉस कमाई की बात करें, तो ये आंकड़ा 14.8 करोड़ पार कर चुका है. फिल्म की हर हफ्ते की कमाई के आंकड़े काफी शानदार रहे हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ने अपने ओपनिंग वीक यानी पहले हफ्ते में 5.85 करोड़ रुपये का शानदार बिजनेस किया था. इसके बाद दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 5.65 करोड़ रुपये बटोरे. फिल्म की रफ्तार अब भी बरकरार है, जहां इसने अपने 15वें दिन 30 लाख और 16वें दिन 75 लाख की मजबूत कमाई की है.
कमाई के मामले में मराठी फिल्म ‘तुम्बाडची मंजुला’ बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है. महज 16 दिनों में इस फिल्म ने जो मुनाफा कमाया है, उसने सबको चौंका दिया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस फिल्म को बनाने में बहुत कम खर्च आया था. इसका कुल बजट केवल 6 करोड़ रुपये था. अब तक ये फिल्म 12.55 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर चुकी है. इस हिसाब से फिल्म ने अपनी पूरी लागत वसूल कर ली है और करीब 109.16% का बंपर मुनाफा भी कमा लिया है. अच्छी बात ये है कि फिल्म अब भी सिनेमाघरों में जमी हुई है और इसकी कमाई का सिलसिला जारी है.
फिल्म की कहानी के बारे में बात करें तो ये एक बेहतरीन हॉरर-कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसमें एक सीधे-साधे गांव की कहानी दिखाई गई है, जहां की आम जिंदगी अचानक डर और तरह-तरह की अफवाहों से घिर जाती है. पूरी कहानी केशव नाम के एक लड़के के इर्द-पर्दे घूमती है, जो मजे-मजे में गांव वालों से एक झूठ बोल देता है. केशव कहता है कि उसके शरीर के अंदर ‘मंजुला’ नाम की एक औरत की आत्मा आ गई है. बस फिर क्या था, कहानी यहीं से एक नया मोड़ ले लेती है. केशव की बोली गई ये छोटी-सी झूठी बात धीरे-धीरे पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल जाती है.
गांव के भोले-भाले लोग इस बात को बिल्कुल सच मानने लगते हैं. इसके बाद गांव में अंधविश्वास, डर और कई मजेदार घटनाओं का सिलसिला शुरू हो जाता है. डायरेक्टर ने कहानी में कॉमेडी और हल्के-फुल्के डर का ऐसा तड़का लगाया है कि ऑडियंस अपनी हंसी नहीं रोक पाते हैं. ये फिल्म अंधविश्वास पर चोट करने के साथ-साथ लोगों को भरपूर एंटरटेन भी करती है. फिल्म का डायरेक्शन विविध कोरगांवकर ने किया है. फिल्म में जितेंद्र जोशी, ओम भुटकर, मकरंद अनासपुरे, सई ताम्हणकर और उषा नाडकर्णी जैसे शानदार और मंझे हुए कलाकार नजर आ रहे हैं, जिन्होंने कमाल कर दिया.