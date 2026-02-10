नया जुर्म, नया केस और नई तहकीकात…6 एपिसोड वाली क्राइम-थ्रिलर की OTT पर हुई वापसी, कल पर्दे से छटेगा ‘कोहरा 2’, सीरीज के एक्टर का खुलासा

Advertisement
Kohrra 2 On OTT : नेटफ्लिक्स की क्राइम ड्रामा वेब सीरीज 'कोहरा' के दूसरे सीजन का कल 11 फरवरी को प्रीमियर किया जाएगा. इस सीरीज के एक्टर बरुण सोबती ने प्रीमियर से पहले एक इंटरव्यू में सीरीज और इंडस्ट्री के बदलाव को लेकर बात की है, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया और डिजिटल के दौर में भी काम की क्वालिटी पर फोकस करते रहने पर चर्चा की है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Feb 10, 2026, 01:26 PM IST
ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स की मोस्ट पॉपुलर इंडियन क्राइम सीरीद ‘कोहरा’ साल 2023 में रिलीज हुई थी, जिसमें मुख्य किरदार में टीवी एक्टर बरुण सोबती और सविद्ररपाल नजर आए थे. वहीं अब इस थ्रिलर-क्राइम सीरीज का दूसरा पार्ट रिलीज होने को तैयार है, जिसमें बरुण सोबती के साथ एक्ट्रेस मोना सिंह एक सनसनी केस का खुलासा करती हुई जुर्म से कोहरा साफ करेंगी. सीरीज के प्रीमियर से पहले बरुण सोबती ने एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान कहा, ‘दुनिया बहुत बदल गई है और सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन मेरा नजरिया वही है. मैं शुरू से स्क्रिप्ट पर भरोसा करता था और आज भी करता हूं. पहले अच्छी स्क्रिप्ट्स कम मिलती थीं, लेकिन अब समय आ गया है कि वो मुझे मिल रही हैं. इसलिए सोशल मीडिया पर क्या हो रहा है, इससे मुझे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता.’

काबिलियत साबित करने का जुनून
बरुण ने आगे बातचीत के दौरान बताया कि वो खुद की जागरूकता पर ज्यादा ध्यान देते हैं. उन्होंने कहा, ‘प्रासंगिक रहने के लिए आपको अपनी काबिलियत का इस्तेमाल जिंदगी भर करना होगा. खुद की तुलना दूसरों से नहीं करनी चाहिए. बल्कि ये समझना जरूरी है कि आप कहां सबसे अच्छे फिट होते हैं और आपका टैलेंट कहां सबसे बेहतर इस्तेमाल हो सकता है. अगर यह नहीं पता तो किसी भी काम का मतलब नहीं है.’

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 फरवरी को ‘कोहरा 2’ का प्रीमियर
बरुण फिलहाल अपनी वेब सीरीज 'कोहरा' के दूसरे सीजन की तैयारी में जुटे हैं. नेटफ्लिक्स पर 11 फरवरी से स्ट्रीम होने वाले इस नए चैप्टर में बरुण तेज-तर्रार इन्वेस्टिगेटर 'अमरपाल गरुंडी' का रोल दोबारा निभा रहे हैं. इस बार वो मोना सिंह के किरदार वाली नई ऑफिसर के साथ मिलकर महिला से जुड़ी डार्क मर्डर मिस्ट्री सुलझाते नजर आएंगे. सीरीज में रणविजय सिंह भी शामिल हैं.

‘कोहरा’ की कहानी के बारे में
कोहरा एक क्राइम थ्रिलर पुलिस प्रोसिजरल सीरीज है, जो पंजाब के सर्द इलाकों में सेट है. यहां खामोशी अक्सर बातचीत से ज्यादा बोलती है. सीरीज को सुदीप शर्मा, गुंजित चोपड़ा और डिग्गी सिसोदिया ने क्रिएट और लिखा है. सीरीज के पहले सीजन में सुरविंदर विक्की, हरलीन सेठी, सौरव खुराना, रेचल शैली और मनीष चौधरी जैसे कलाकार लीड रोल में थे. वहीं, सीजन 2 में नया केस, नई जोड़ी और क्रिएटिव बदलाव हैं. ये एक्ट थ्री और फिल्म स्क्वाड प्रोडक्शन के बैनर तले बनाई गई है, जिसे सौरभ मल्होत्रा, सुदीप शर्मा, मनुज मित्रा और टीना थारवानी ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. रणदीप झा ने डायरेक्शन संभाला है.

Jyoti Rajput

Kohrra 2 on OTTBarun Sobti

