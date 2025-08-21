6 एसिपोड की सीरीज... खोलेगी ग्लैमर की दुनिया के छिपे राज, देखने लायक होगा इन 5 सुपरस्टार्स का धमाकेदार कैमियो

Aryan Khan Debut Series: हिंदी सिनेमा के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान के बाद अब उनके बड़े बेटे आर्यन खान भी उनके नक्शेकदम पर चलने को एकदम तैयारा हैं. हालांकि, वो अपना करियर बड़े पर्दे पर नहीं, बल्कि पर्दे के पीछे बनाने चाहते हैं, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी हैं. वे जल्द ही अरनी नई सीरीज ‘द बैडएस ऑफ बॉलीवुड’ से डायरेक्शन की दुनिया में कदम रख चुके हैं. हाल ही में इसका प्रीव्यू जारी किया गया है.

जिसने जारी होते ही धूम मचा दी. 2 मिनट 27 सेकंड का ये वीडियो फैंस को काफी पसंद आ रहा है. शुरुआत से ही इसमें ड्रामा, मसाला और बड़े स्टार्स की मौजूदगी साफ नजर आ रही हैं. इस सीरीज को लेकर दर्शकों में अब और भी ज्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गई है. इस प्रीव्यू से अंदाजा लगाया जा सकता है कि आर्यन खान बॉलीवुड के कुछ छुपे राज दर्शकों तक पहुंचाने वाले हैं. साथ ही इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनका डेब्यू कितना हड़ा है.

आर्यन खान की सीरीज में सुपरस्टार्स के कैमियो

जहां उनके पिता शाहरुख खान को अपने करियर की शुरुआत में छोटे रोल और टीवी शो से किया था. वहीं बेटे आर्यन को अपने पहले ही प्रोजेक्ट्स में बड़े-बड़े सितारों के साथ काम करने का मौका मिला. इस वजह से ये प्रोजेक्ट काफी स्पेशल बन गया है और फैंस को उम्मीद है कि इस बार कुछ नया देखने को मिलेगा. इस सीरीज की खास बात ये है कि इस में एक साथ बॉलीवुड के 5 सुपरस्टार्स अपना धमाकेदार कैमियो करने वाले हैं, जो और ज्यादा एक्साइट करने वाला है.

‘नेशनल अवॉर्ड के लिए एक हाथ काफी...’ बेटे आर्यन खान के डेब्यू पर शाहरुख खान ने कहा कुछ ऐसा, तालियों से गूंज उठा माहौल

सलमान खान को देख क्रेजी हुए फैंस

जारी किए गए प्रीव्यू वीडियो में सलमान खान का कैमियो सबसे ज्यादा सुर्खियों में है. उन्होंने इसमें बॉलीवुड पार्टियों पर तंज कसते हुए उन्हें बकवास बताया है. सलमान का ये अंदाज फैंस को बेहद पसंद आ रहा है. इसके अलावा सीरीज में करण जौहर भी अपने तीखे तेवर देखाते नजर आ रहे हैं. वहीं, रणवीर सिंह हमेशा की तरह एनर्जी से भरे हुए नजर आ रहे हैं. उनके कैमियो ने वीडियो और मजेदार बना दिया, लेकिन सबसे ज्यादा लाइमलाइट बॉबी देओल ने बटोरी.

बॉबी देओल ने लूटी लाइमलाइट

सीरीज के जारी वी़डियो में बॉबी देओल का लुक और स्टाइल बिलकुल अलग है, जिसने फैंस को काफी इंप्रेस किया. सोशल मीडिया पर लोग बॉबी के 'विलेन एरा' की जमकर तारीफ कर रहे हैं. इसके अलावा सबसे बड़ा सरप्राइज पैकेज खुद शाहरुख खान हैं. हालांकि, उनका लुक अभी पूरी तरह से रिवील नहीं किया गया है, जिससे लोगों की एक्साटमेंट ये जानने के लिए बढ़ गई है कि आखिर वो सीरीज में कैसे नजर आएंगे. फिलहाला में अपनी इंजरी और सर्जरी को लेकर सुर्खियों में हैं.

ये कलाकार नजर आएंगे

बता दें, आर्यन खान की डेब्यू सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ में सलमान खान, शाहरुख खान, रणवीर सिंह, करण जौहर और बॉबी देओल का धमाकेदार कैमियो देखने को मिलेगा. इसके अलावा लिस्ट लक्ष्य ललवानी, सहेर बाम्बा, राघव जुयाल, मोना सिंह, मनोज पाहवा, मनीष चौधरी, अन्या सिंह, गौतमी कपूर और विजयंता कोहली जैसे कलाकार भी नजर आएंगे. इतने सारे सितारों को एक साथ देखकर ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आर्यन अपनी पहली सीरीज में आधा बॉलीवुड ले आए.

सितंबर में स्ट्रीम होगी सीरीज

यही वजह है कि वीडियो रिलीज के कुछ ही घंटों में यूट्यूब पर धमाका कर चुका है. वीडियो पर फैंस के रिएक्शन भी खूब आ रहे हैं. किसी ने लिखा, 'भाई ने पूरा बॉलीवुड ही ला दिया'. वहीं एक यूजर ने लिखा, 'सलमान की एंट्री दमदार है'. किसी ने उन्हें देखकर ‘बजरंगी भाईजान’ वाला टाइम याद किया तो किसी ने बॉबी देओल को असली सरप्राइज बताया. अब देखना ये होगा कि 18 सितंबर, 2025 को जब सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी तो और कौन-से नए सरप्राइज सामने आएंगे.