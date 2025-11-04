6 महीने बाद पहलगाम में लौटी रौनक, इस फिल्म की शूटिंग हुई शुरू, गूंजी ‘लाइट, कैमरा, एक्शन’ की साउंड

Telugu Comedy Movie Shooting Start: कश्मीर घाटी में सन्नाटा टूट गया है. लगभग छह महीने पहले हुए घातक आतंकी हमले के बाद अब पहलगाम में एक बार फिर कैमरे घूमने लगे हैं. पहलगाम में नई तेलुगु कॉमेडी फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है.
Telugu Comedy Movie Shooting Start: 22 अप्रैल, 2025 को हुए एक घातक आतंकवादी हमले के लगभग छह महीने बाद कश्मीर के पहलगाम में फिर से फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है. फिल्म 'क्रू' की वापसी को क्षेत्र के पर्यटन उद्योग के लिए एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है, जिसे हमले के बाद कई कार्यक्रमों को रद्द करना पड़ा था.
तेलुगु कॉमेडी फिल्म 'क्रू'
विमल कृष्ण द्वारा निर्देशित एक आगामी तेलुगु कॉमेडी फिल्म की क्रू, इस घटना के बाद पहलगाम में फिल्मांकन शुरू करने वाली पहली बड़ी फिल्म है. निर्देशक और अन्य क्रू सदस्यों ने कहा कि स्थानीय लोगों, सरकारी अधिकारियों और सुरक्षा बलों के सहयोग से वे पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उम्मीद जताई कि और अधिक फिल्म निर्माता और पर्यटक घाटी में वापस आएंगे.
स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद
क्रू सदस्यों ने कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता और गर्मजोशी भरे आतिथ्य की प्रशंसा की और घाटी को देश के सबसे लुभावने फिल्मांकन स्थलों में से एक बताया. प्राधिकरण, दौरे पर आई टीम के लिए एक सुचारू और सुरक्षित शूटिंग अनुभव सुनिश्चित करने के लिए रसद और प्रशासनिक सहायता प्रदान कर रहे हैं. कश्मीर में फिल्म गतिविधियों के फिर से शुरू होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, खास तौर पर होटल व्यवसायियों, ट्रांसपोर्टरों और पर्यटन एवं मनोरंजन क्षेत्र से जुड़े कारीगरों को इससे फायदा होगा.
हमले में मारे गए थे 26 लोग
22 अप्रैल का हमला, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे, हाल के वर्षों में इस क्षेत्र में नागरिकों पर हुए सबसे घातक हमलों में से एक था. इस घटना के कारण पर्यटकों की आवाजाही और फिल्म निर्माण में अस्थायी रूप से रुकावट आई और क्षेत्र में सुरक्षा को लेकर व्यापक चिंताएं पैदा हुईं. नवंबर 2025 की शुरुआत में फिल्मांकन फिर से शुरू होने का स्थानीय पर्यटन संचालकों और कलाकारों द्वारा सामान्य स्थिति की ओर एक कदम और स्थानीय अर्थव्यवस्था के मनोबल को बढ़ाने के रूप में स्वागत किया जा रहा है.
