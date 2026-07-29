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भारत-पाकिस्तान के बंटवारे पर बनी वो 6 फिल्में... जिनकी कहानी आज तक नहीं भूला पाए लोग; देखने बैठो तो निकल आते हैं आंसू

6 Movies on India-Pakistan Partition: सनी देओल की फिल्म ‘बंटवारा 1947’ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. ये भारत-पाकिस्तान के पार्टिशन पर बनने वाली 2026 की दूसरी फिल्म है. इससे पहले इम्तियाज अली की फिल्म ‘मैं वापस आऊंगा’ आई थी. आज हम आपको ऐसी ही उस 6 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी कहानी आज भी लोगों के जहन में ताजा है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 29, 2026, 12:45 PM IST|Updated: Jul 29, 2026, 02:48 PM IST
भारत-पाकिस्तान के बंटवारे पर बनी वो 6 फिल्में... जिनकी कहानी आज तक नहीं भूला पाए लोग; देखने बैठो तो निकल आते हैं आंसू
Image Credit: 6 Movies on India-Pakistan Partition

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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