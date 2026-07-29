भारत-पाकिस्तान के बंटवारे पर बनी वो 6 फिल्में... जिनकी कहानी आज तक नहीं भूला पाए लोग; देखने बैठो तो निकल आते हैं आंसू

सनी देओल की आने वाली फिल्म ‘बंटवारा 1947’ का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसको लोगों का काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला. अब लोग इस फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने का इंतजार कर रहे हैं. भारत-पाकिस्तान बंटवारे पर बनी ये 2026 की दूसरी बड़ी हिंदी फिल्म है. इससे पहले इम्तियाज अली की ‘मैं वापस आऊंगा’ ने भी बंटवारे की त्रासदी, बिछड़ते परिवारों और सरहद के दोनों ओर बसे लोगों की भावनाओं को बड़े पर्दे पर दिखाने की कोशिश की थी. भारत-पाकिस्तान पार्टिशन का मुद्दा बॉलीवुड के सबसे इमोशनल और इम्पैक्टफुल टॉपिक्स गिना जाता है.
हिंदी सिनेमा ने भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के दर्द, उससे जुड़ी लव स्टोरी और मानवीय त्रासदी को पर्दे पर बहुत खूबसूरती से उतारा है. बीते कई दशकों में इस संवेदनशील मुद्दे पर कई शानदार फिल्में बनी हैं. इनमें से कुछ फिल्मों ने जहां टिकट खिड़की पर कमाई के नए रिकॉर्ड बनाए, वहीं कुछ फिल्मों को अपनी बेहतरीन कहानी के लिए क्रिटिक्स से खूब तारीफ मिली. चाहे युद्ध का असर हो या सीमाओं के पार पनपा प्यार, इन कहानियों ने हर दौर में लोगों के दिलों को गहराई से छुआ है. ऐसी 6 फिल्मों के बारे में आज हम बात करेंगे, जिनकी कहानी आज भी लोगों के दिल में बसी है.
12 नवंबर 2004 को रिलीज हुई ‘वीर-जारा’ का डायरेक्शन यश चोपड़ा ने किया था. फिल्म में शाहरुख खान, प्रीति जिंटा, रानी मुखर्जी, अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी जैसे सितारे नजर आए थे. कहानी भारतीय वायुसेना अधिकारी वीर और पाकिस्तानी लड़की जारा की प्रेम कहानी पर आधारित थी, जिन्हें राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां अलग कर देती हैं. करीब 23 करोड़ रुपये के बजट में बनी ये फिल्म दुनिया भर में लगभग 97 से 107 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही और साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल हुई.
15 जून 2001 को रिलीज हुई ‘गदर: एक प्रेम कथा’ का डायरेक्शन अनिल शर्मा ने किया था. फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और अमरीश पुरी जैसे कलाकार नजर आए थे. कहानी 1947 के बंटवारे के दौरान ट्रक ड्राइवर तारा सिंह और मुस्लिम लड़की सकीना की प्रेम कहानी के इर्द-गिर्द घूमती है. दोनों की शादी के बाद हालात उन्हें पाकिस्तान और भारत के बीच संघर्ष में धकेल देते हैं. लगभग 18.5 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने करीब 133 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया और अपने समय की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर बनी.
24 अक्टूबर 2003 को रिलीज हुई ‘पिंजर’ का डायरेक्शन चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने किया था. अमृता प्रीतम के फेमस उपन्यास पर आधारित इस फिल्म में उर्मिला मातोंडकर, मनोज बाजपेयी, संजय सूरी और प्रियांशु चटर्जी लीड रोल में नजर आए थे. कहानी बंटवारे के दौरान अगवा की गई एक हिंदू लड़की ‘पूरो’ के जीवन और उसकी पहचान के संघर्ष को दिखाती है. क्रिटिक्स ने इसकी खूब सराहना की थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का परफॉर्मेंस कमजोर रहा. करीब 12 करोड़ रुपये के बजट वाली फिल्म ने लगभग 6 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया.
1998 में रिलीज हुई ‘ट्रेन टू पाकिस्तान’ का डायरेक्शन पामेला रूक्स ने किया था. फिल्म खुशवंत सिंह के फेमस उपन्यास पर आधारित थी. इसमें नसीरुद्दीन शाह, राजित कपूर, स्मृति मिश्रा और निर्मल पांडे जैसे कलाकार नजर आए थे. कहानी पंजाब के बॉर्डर पर बसे एक गांव की है, जहां बंटवारे के बाद अचानक फैली हिंसा लोगों की जिंदगी बदल देती है. फिल्म ने पार्टिशन की भयावहता और इंसानियत के संघर्ष को बेहद रियलिस्टिक तरीके से दिखाया. हालांकि, फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन आज भी लोगों इमोशनल कर देती है.
गोविंद निहलानी के डायरेक्शन में बनी ‘तमस’ 1988 में दूरदर्शन पर टेलीकास्ट हुई थी और बाद में इसे फिल्म के तौर पर पहचान मिली. इसमें ओम पुरी, दीपा साही, अमरीश पुरी, भीष्म सहनी और ए के हंगल जैसे कलाकार थे. भीष्म साहनी के उपन्यास पर आधारित ये कहानी पार्टिशन से पहले भड़के सांप्रदायिक दंगों और उनके मानवीय परिणामों को दिखाती है. ‘तमस’ को भारतीय सिनेमा और टेलीविजन की सबसे इम्पैक्टफुल पार्टिशन कहानियों में गिना जाता है. इसे नेशनल अवॉर्ड के साथ-साथ कई सम्मान मिले और आज भी लोग इस फिल्म की कहानी को भूल नहीं पाए.
आखिर में बात करते हैं इसी साल 2026 में रिलीज हुई ‘मैं वापस आऊंगा’ की, जिसका डायरेक्शन इम्तियाज अली ने किया. फिल्म में दिलजीत दोसांझ और शारवरी वाघ लीड रोल में है. कहानी बंटवारे के दौरान बिछड़े लोगों की यादों, पहचान और अपनी मिट्टी से जुड़ाव की इमोशनल सफर को दिखाती है. फिल्म में सरहद के दोनों ओर बसे परिवारों के दर्द और पीढ़ियों तक चलने वाले असर को संवेदनशील तरीके से पेश किया गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का बजट करीब 70 करोड़ रुपये था और भारत में इसका कलेक्शन लगभग 65 करोड़ रुपये के आसपास रहा.