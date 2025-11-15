6 Years of Marjaavaan: सिद्धार्थ मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर शेयर की क्लिप, फिल्म के कलाकारों को किया याद

6 Years of Film Marjaavaan: मशहूर एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म 'मरजावां' के रिलीज को 6 साल पूरे हो गए हैं. इस अवसर पर एक्टर ने सोशल मीडिया के जरिए पुराने दिनों को याद किया. आइए जानते हैं
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फिल्म 'मरजावां' के 6 साल पूरे होने पर इंस्टाग्राम पर फिल्म के एक सीन की क्लिप शेयर की, जिसके साथ उन्होंने लिखा, ‘फिल्म 'मरजावां' के 6 साल पूरे.’ मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ रकुल प्रीत सिंह, रितेश देशमुख और तारा सुतारिया मुख्य भूमिका में थे. हालांकि, फिल्म में रितेश देशमुख ने छोटे कद वाले विष्णु का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था.
फिल्म मरजावां
फिल्म में एक्शन के साथ-साथ लव ट्राएंगल भी दिखाया गया था, जिसमें रकुल का किरदार सिद्धार्थ (रघु) को पसंद करती है, लेकिन सिद्धार्थ की दिलचस्पी तारा पर होती है. यह ड्रामा फिल्में दर्शकों को बांधे रखती हैं. फिल्म की कहानी रघु (सिद्धार्थ) नाम के लड़के और विष्णु (रितेश) के बीच भयंकर दुश्मनी पर केंद्रित है. फिल्म के डायलॉग और गाने दर्शकों को काफी पसंद आए थे. वहीं, गाने आज भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहते हैं और फिल्म में तारा के लुक ने दर्शकों को काफी आकर्षित किया था. ये फिल्म तारा के करियर की दूसरी फिल्म थी. हालांकि, फिल्म दर्शकों के बीच ज्यादा कमाल नहीं कर पाई थी.
सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्में
सिद्धार्थ की बात करें तो उन्होंने अपने करियर में कई फिल्में दी हैं. उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'परम सुंदरी' है, जिसमें वे अभिनेत्री जान्हवी कपूर के साथ पहली बार स्क्रीन पर नजर आए थे. इसके अलावा, फिल्म में संजय कपूर और मंजोत सिंह जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में थे. 29 अगस्त को रिलीज हुई इस मूवी में एक पंजाबी लड़के और मलयाली लड़की की लव स्टोरी दिखाई गई थी. वहीं, फिल्म को लेकर दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी. सिद्धार्थ ने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2012 में 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से की थी. इसके बाद उन्हें 'एक विलेन', 'मरजावां', और 'जबरिया जोड़ी' जैसी फिल्मों में देखा गया था.
