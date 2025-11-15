Advertisement
trendingNow13005487
Hindi Newsबॉलीवुड

6 Years of Marjaavaan: सिद्धार्थ मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर शेयर की क्लिप, फिल्म के कलाकारों को किया याद

6 Years of Film Marjaavaan: मशहूर एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा स्टारर फिल्म 'मरजावां' के रिलीज को 6 साल पूरे हो गए हैं. इस अवसर पर एक्टर ने सोशल मीडिया के जरिए पुराने दिनों को याद किया. आइए जानते हैं

 

Written By  IANS|Edited By: Jyoti Rajput|Last Updated: Nov 15, 2025, 09:41 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

6 Years of Marjaavaan: सिद्धार्थ मल्होत्रा ने सोशल मीडिया पर शेयर की क्लिप, फिल्म के कलाकारों को किया याद

एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने फिल्म 'मरजावां' के 6 साल पूरे होने पर इंस्टाग्राम पर फिल्म के एक सीन की क्लिप शेयर की, जिसके साथ उन्होंने लिखा, ‘फिल्म 'मरजावां' के 6 साल पूरे.’ मिलाप जावेरी द्वारा निर्देशित फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ रकुल प्रीत सिंह, रितेश देशमुख और तारा सुतारिया मुख्य भूमिका में थे. हालांकि, फिल्म में रितेश देशमुख ने छोटे कद वाले विष्णु का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद किया था.

 

फिल्म मरजावां 
फिल्म में एक्शन के साथ-साथ लव ट्राएंगल भी दिखाया गया था, जिसमें रकुल का किरदार सिद्धार्थ (रघु) को पसंद करती है, लेकिन सिद्धार्थ की दिलचस्पी तारा पर होती है. यह ड्रामा फिल्में दर्शकों को बांधे रखती हैं. फिल्म की कहानी रघु (सिद्धार्थ) नाम के लड़के और विष्णु (रितेश) के बीच भयंकर दुश्मनी पर केंद्रित है. फिल्म के डायलॉग और गाने दर्शकों को काफी पसंद आए थे. वहीं, गाने आज भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहते हैं और फिल्म में तारा के लुक ने दर्शकों को काफी आकर्षित किया था. ये फिल्म तारा के करियर की दूसरी फिल्म थी. हालांकि, फिल्म दर्शकों के बीच ज्यादा कमाल नहीं कर पाई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 सिद्धार्थ मल्होत्रा की फिल्में
 सिद्धार्थ की बात करें तो उन्होंने अपने करियर में कई फिल्में दी हैं. उनकी हालिया रिलीज फिल्म 'परम सुंदरी' है, जिसमें वे अभिनेत्री जान्हवी कपूर के साथ पहली बार स्क्रीन पर नजर आए थे. इसके अलावा, फिल्म में संजय कपूर और मंजोत सिंह जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में थे. 29 अगस्त को रिलीज हुई इस मूवी में एक पंजाबी लड़के और मलयाली लड़की की लव स्टोरी दिखाई गई थी. वहीं, फिल्म को लेकर दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी. सिद्धार्थ ने अभिनय करियर की शुरुआत साल 2012 में 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर' से की थी. इसके बाद उन्हें 'एक विलेन', 'मरजावां', और 'जबरिया जोड़ी' जैसी फिल्मों में देखा गया था. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
IANS

TAGS

6 Years of Marjaavaansidhaarth malhotra

Trending news

16 नवंबर को मौसम की बड़ी करवट! चार राज्यों में बारिश, अचानक इतना गिर जाएगा पारा
weather update
16 नवंबर को मौसम की बड़ी करवट! चार राज्यों में बारिश, अचानक इतना गिर जाएगा पारा
SIR में 'आधार' पहचान साबित करने का जरिया, नागरिकता का सबूत नहीं, EC का SC में जवाब
Sir
SIR में 'आधार' पहचान साबित करने का जरिया, नागरिकता का सबूत नहीं, EC का SC में जवाब
'जनता ने काम करने वालों को दिया इनाम...' तरनतारन में AAP की जीत पर बोले CM भगवंत मान
Punjab news in hindi
'जनता ने काम करने वालों को दिया इनाम...' तरनतारन में AAP की जीत पर बोले CM भगवंत मान
आतंकी डॉक्टरों का 'जासूसी मॉडल', दिल्ली दहलाने के लिए रची थी खौफनाक साजिश
Delhi blast
आतंकी डॉक्टरों का 'जासूसी मॉडल', दिल्ली दहलाने के लिए रची थी खौफनाक साजिश
'रोते रहो 5 साल...' असम के 'ओवैसी' का विपक्ष पर तंज, कहा- बचना है तो सभी हो जाओ एक
Bihar Election Result 2025
'रोते रहो 5 साल...' असम के 'ओवैसी' का विपक्ष पर तंज, कहा- बचना है तो सभी हो जाओ एक
PM Modi on Victory: 'जातिवाद का जहर फैलाकर सियासत...', बिहार जीत पर क्या बोले PM?
bihar
PM Modi on Victory: 'जातिवाद का जहर फैलाकर सियासत...', बिहार जीत पर क्या बोले PM?
बिहार में हार से कांग्रेस में हाहाकार, राहुल से मिलने पहुंचे तेलंगाना-कर्नाटक के CM
Rahul Gandhi
बिहार में हार से कांग्रेस में हाहाकार, राहुल से मिलने पहुंचे तेलंगाना-कर्नाटक के CM
क्या है Dead Drop E-Mail, जिससे आतंकियों ने रची दिल्ली ब्लास्ट की साजिश, सामने आया..
Delhi Bomb Blast
क्या है Dead Drop E-Mail, जिससे आतंकियों ने रची दिल्ली ब्लास्ट की साजिश, सामने आया..
क्या आपके घर में घी का पैकेट असली है ? बड़े रैकेट का भंडाफोड़
adulterated ghee
क्या आपके घर में घी का पैकेट असली है ? बड़े रैकेट का भंडाफोड़
भारतीय महिला पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से गायब… निकाह, धर्म बदलने का सच क्या है?
Sarabjit Kaur Missing
भारतीय महिला पाकिस्तान में रहस्यमयी तरीके से गायब… निकाह, धर्म बदलने का सच क्या है?