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'पापा, यह शाहरुख खान की नकल कर रहा है!' दिलीप कुमार को लेकर बच्चे की बात सुन टूट गया था डायरेक्टर का दिल, सालों बाद किया खुलासा

Dilip Kumar: बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर उमेश मेहरा ने हाल ही में दिलीप कुमार की आखिरी फिल्म 'किला' की स्क्रीनिंग का एक दर्दनाक किस्सा शेयर किया है, जहां एक बच्चे ने दिग्गज एक्टर को 'शाहरुख खान की नकल' करने वाला समझ लिया था. आइए जानते हैं क्या है पूरा किस्सा-

Written ByKajol Gupta
Published: Aug 11, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 04:41 PM IST
'पापा, यह शाहरुख खान की नकल कर रहा है!' दिलीप कुमार को लेकर बच्चे की बात सुन टूट गया था डायरेक्टर का दिल, सालों बाद किया खुलासा

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर या एक्स और इंस्टाग्राम हैंडल्स पर कनेक्ट कर सकते है. सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

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