'पापा, यह शाहरुख खान की नकल कर रहा है!' दिलीप कुमार को लेकर बच्चे की बात सुन टूट गया था डायरेक्टर का दिल, सालों बाद किया खुलासा

Dilip Kumar: कई दशकों तक दिलीप कुमार को 'ट्रेजडी किंग' के रूप में जाना जाता था. उनकी शानदार एक्टिंग के लाखों दीवाने थे, इतना ही नहीं, उनकी मौजूदगी का भी कोई मुकाबला नहीं था. इतने लंबे करियर में उन्होंने करीब 50 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है, लेकिन उनकी फिल्मों में उनका अभिनय काफी शानदार रहा है. आज भी लोगों को उनकी फिल्में देखना काफी पसंद है और उनकी फिल्मों के गाने आज भी हर किसी की जुबान पर चढ़े रहते हैं.
दिलीप कुमार ने अभिनय की एक ऐसी शैली विकसित की, जिसने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान जैसी कई पीढ़ियों के कलाकारों को गहराई से प्रभावित किया है. दिलीप कुमार बिना कुछ बोले सिर्फ अपने हाव-भाव और खामोशी से अपनी भावनाएं जाहिर कर देते थे. इतना ही नहीं, बिग बी और शाहरुख खान दिलीप कुमार को अपनी प्रेरणा मानते रहे हैं और कई बार उनके अभिनय पर प्रभाव की भी बात कर चुके हैं.
साल 1998 में आई फिल्म 'किला' के निर्देशक उमेश मेहरा बताते हैं कि जब उन्होंने दिलीप कुमार के साथ काम किया, तब एक्टर लगभग 15 से 18 साल तक फिल्मों से दूर रहे थे. मेहरा के अनुसार, 'वह अभिनय करना नहीं भूले थे, लेकिन जनता उन्हें भूल चुकी थी. इंडस्ट्री के लोग तो जानते थे कि दिलीप कुमार कौन हैं, लेकिन आम जनता के लिए वह पहचान धुंधली हो चुकी थी. नई पीढ़ी के लोग उन्हें पहचान नहीं पा रहे थे.'
दरअसल, हाल ही में उमेश मेहरा ने डीडी उर्दू संग बातचीत के दौरान एक किस्सा सुनाया. डायरेक्टर ने फिल्म 'किला' की स्क्रीनिंग के दौरान का एक किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि इंटरवल के दौरान एक बच्चे को अपने पिता से यह कहते सुना, 'पापा, यह शाहरुख खान की नकल कर रहा है.' मेहरा के लिए यह सुनना बहुत दुखद था कि जिस एक्टर की शैली ने पूरी इंडस्ट्री को प्रभावित किया, उसे आज की पीढ़ी किसी और की नकल समझ रही थी.
यह टिप्पणी इसलिए भी विडंबनापूर्ण थी क्योंकि शाहरुख खान ने दिलीप कुमार से अपनी शुरुआती मुलाकात का एक किस्सा भी कई बार शेयर किया है. साल 2001 में जी सिने अवॉर्ड्स की मेजबानी के दौरान शाहरुख खान ने बताया था कि वे खुद दिलीप कुमार के बहुत बड़े प्रशंसक थे और सायरा बानो उन्हें अपने 'बच्चे' की तरह मानती थीं. शाहरुख ने एक बार याद किया था कि कैसे दिलीप साहब द्वारा उनके गाल पर मारे गए एक हल्के थप्पड़ ने उनके करियर को आगे बढ़ाने की प्रेरणा दी थी.
शाहरुख खान ने कहा था, 'देवियों और सज्जनों, मैं खुद को बेहद खुशकिस्मत मानता हूं क्योंकि जब मैं बॉम्बे आया था और पहली बार दिलीप कुमार से मिला था, तो उन्होंने मेरे गाल पर हल्के से थपकी दी और कहा, 'दिल खोलकर मेहनत करो.' मैं आपको बता दूं कि पेशावर से आए किसी शख्स की हल्की सी थपकी भी बहुत जोरदार थप्पड़ जैसी लगती है.' बता दें कि दिलीप कुमार का 98 साल की उम्र में 7 जुलाई 2021 को निधन हो गया था.