60 नंबर संदेहजनक....शशि थरूर को शाहरुख खान पर कैसा शक; किंग खान के बर्थडे पर ने ऐसा क्यों बोल गए?

बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान रविवार को अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. सोशल मीडिया से लेकर फैंस तक उन्हें बधाई दे रहे हैं, लेकिन ये मानना मुश्किल हो गया है कि शाहरुख खान 60 साल के हो गए हैं. दरअसल, एक्टर की उम्र तो बढ़ रही है, लेकिन उनके चेहरे की चमक और फिटनेस पर इसका कोई प्रभाव नहीं है. अभिनेता अक्षय कुमार और कांग्रेस नेता शशि थरूर भी शाहरुख की 'उम्र के रुकने' और फिटनेस से हैरान हैं.

शशि थरूर ने शाहरुख खान को 'द क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन बटन' की कहानी का किरदार बताया. उन्होंने कहा कि शाहरुख 'उल्टी जिंदगी' जी रहे हैं, यानी वे बुढ़ापे से जवानी की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि उनके चेहरे पर झुर्रियां नहीं हैं, बाल सफेद नहीं हैं, चेहरे की चमक भी बरकार है और शारीरिक फिटनेस भी लाजवाब है. ये सारी चीजें संकेत देती हैं कि वे जवान हो रहे हैं.

शशि थरूर ने की तारीफ

शाहरुख खान की फिटनेस की हर कोई तारीफ कर रहा है. शाहरुख अपनी फिटनेस को बनाए रखने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और एक अनुशासित दिनचर्या का सख्ती से पालन करते हैं. शाहरुख इंटरव्यू में बता चुके हैं कि वे कभी भी खाना और वर्कआउट मिस नहीं करते हैं.

एक्टर ने कहा था कि भले ही रात को वे 2 बजे शूटिंग से घर आएं, लेकिन वर्कआउट करने के बाद ही सोने जाते हैं और वर्कआउट के बाद खाना भी खाते हैं. वर्कआउट के बाद प्रोटीन युक्त मील लेना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे मांसपेशियों को पूरा पोषण मिलता है. किंग खान खाने में प्रोटीन और फाइबर की मात्रा ज्यादा रखते हैं.

फिट रहने के लिए कितनी मेहनत करते हैं 'किंग खान'

फिल्म 'पठान' में उन्होंने खुद को ट्रांसफॉर्म करते हुए सिक्स पैक एब्स बनाए थे और उन्होंने 58 की उम्र में ऐसा कारनामा करके सबको हैरान कर दिया था. इस लुक के लिए भी एक्टर ने बहुत मेहनत की थी और मील में अंडे, दालें, ब्रोकली, स्प्राउट्स, ग्रिल्ड चिकन, और नॉनवेज के कई व्यंजनों को शामिल किया था. इतना ही नहीं, उन्होंने 58 साल की उम्र में भी फिल्म के लुक को परफेक्ट बनाने के लिए हैवी वर्कआउट किया था.

ऐसा नहीं है कि शाहरुख सिर्फ प्रोटीन और फाइबर युक्त भोजन लेते हैं. इसके साथ ही शाहरुख को परांठे, बिरयानी (वो भी देसी घी के साथ) और लस्सी पीना भी पसंद है. सलमान खान और शाहरुख खान दोनों को ही बिरयानी बहुत पसंद है और इस बात का जिक्र कई शोज में भी कर चुके हैं.