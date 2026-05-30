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Hindi NewsबॉलीवुडBrad Pitt और उनकी इंटीमेट स्किन केयर ब्रांड पर मुकदमा दर्ज! मालिबू की कंपनी ने मांगा 75000 डॉलर का हर्जाना

Brad Pitt और उनकी इंटीमेट स्किन केयर ब्रांड पर मुकदमा दर्ज! मालिबू की कंपनी ने मांगा 75000 डॉलर का हर्जाना

Brad Pitt Skincare Lawsuit: हॉलीवुड स्टार ब्रैड पिट एक बड़े कानूनी विवाद में फंस गए हैं. उनकी स्किनकेयर कंपनी ‘बो डोमेन’ पर कैलिफोर्निया की एक कंपनी ने नाम कॉपी करने का आरोप लगाया है. मामला अब कोर्ट तक पहुंच चुका है और कंपनी ने ब्रांड का नाम बदलने की मांग भी की है. इस विवाद ने ब्रैड पिट के बिजनेस और करोड़ों की कमाई को लेकर भी चर्चा तेज कर दी है.

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 30, 2026, 06:31 AM IST
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Hollywood Star Brad Pitt Skincare Lawsuit
Hollywood Star Brad Pitt Skincare Lawsuit

Brad Pitt Skincare Lawsuit: 61 साल के हॉलीवुड स्टार ब्रैड पिट एक बार फिर कानूनी विवादों में घिर गए हैं. इस बार मामला उनकी लग्जरी स्किनकेयर कंपनी ‘बो डोमेन’ से जुड़ा हुआ है. अमेरिका की कैलिफोर्निया बेस्ड कंपनी ‘बो डी.’ ने दावा किया है कि ब्रैड पिट की कंपनी का नाम उनके ब्रांड से मिलता-जुलता है. इसी वजह से कस्टमर्स के बीच कंफ्यूजन पैदा हो सकता है. कंपनी ने कोर्ट में केस दाखिल करते हुए ब्रैड पिट की कंपनी पर उनके ब्रांड के नाम की नकल करने और गलत तरीके से कारोबार में फायदा उठाने का आरोप लगाया है.

ब्रैड पिट ने साल 2022 में फ्रांस के फेमस पेरिन फैमिली के साथ मिलकर अपनी प्रीमियम स्किनकेयर ब्रांड लॉन्च की थी. शुरुआत में इस ब्रांड का नाम 'ले डोमेन' रखा गया था, लेकिन 2024 के आसपास इसका नाम बदलकर 'बो डोमेन' कर दिया गया. वहीं, दूसरी ओर 'बो डी.' नाम की कंपनी 2020 से बाजार में एक्टिव है. ये कंपनी मेन्स के लिए स्किनकेयर और इंटीमेट केयर से जुड़े खास प्रोडक्ट बेचती है. अब कंपनी का आरोप है कि ब्रैड पिट की ब्रांडिंग और नाम उनके कारोबार को नुकसान पहुंचा सकते हैं और कस्टमर कंफ्यूजन हो रहे हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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कंपनी ने पहले समझौते की कोशिश की

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘बो डी.’ कंपनी ने कानूनी लड़ाई से पहले कई बार मामला आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश की थी. कंपनी के फाउंडर ब्रैंडन पलाश का कहना है कि उन्होंने एक्टर ब्रैड पिट की टीम के सामने तीन अलग-अलग प्रपोजल रखे थे. पहले प्रपोजल में ब्रैड पिट की कंपनी से अपना नाम बदलने का रिक्वेस्ट की गई थी. दूसरे प्रपोजल में कहा गया कि अगर कंपनी मौजूदा नाम ही रखना चाहती है, तो इसके बदले फाइनेंशियल कंपनसेशन दिया जाए. वहीं, तीसरे प्रपोजल में कंपनी की रीब्रांडिंग पर होने वाला पूरा खर्च उठाने की बात कही गई थी. 

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फाउंडर ने क्या कहा?

हालांकि, दोनों पक्ष किसी भी प्रपोजल पर सहमत नहीं हो सके. ब्रैंडन पलास ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्होंने पूरे मामले को शांत तरीके से सुलझाने की कोशिश की थी. उनका कहना था कि उन्होंने ‘अच्छी नीयत’ के साथ निजी समझौते के ऑप्शन दिए थे. पलाश के मुताबिक बातचीत के दौरान कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट की भी चर्चा हुई थी, ताकि उनकी कंपनी अपना नाम बदल सके. हालांकि, बाद में मामला आगे नहीं बढ़ा क्योंकि ब्रैड पिट की टीम अपनी ब्रांड की पहचान बदलने के पक्ष में नहीं थी. इसके बाद कंपनी ने कानूनी रास्ता अपनाने का फैसला किया.

पुरुषों के लिए अलग तरह के प्रोडक्ट बेचती है कंपनी

‘बो डी.’ नाम की कंपनी खास तौर पर पुरुषों के लिए स्किनकेयर प्रोडक्ट्स तैयार करती है. कंपनी ने अपने सफर की शुरुआत प्रीमियम लिप बाम और ‘डी. क्रीम’ जैसे प्रोडक्ट्स से की थी. कंपनी के फाउंडर ब्रैंडन पलास ने एक इंटरव्यू में अपने फेमस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हुए कहा था कि ये पुरुषों की स्किन को बेहतर बनाए रखने और बढ़ती उम्र के असर को कम करने में मदद कर सकता है. उनके मुताबिक, ऐसे प्रोडक्ट्स का मकसद पुरुषों की पर्सनल केयर इंडस्ट्री में नई सोच और बदलाव लाना है. साथ ही पुरुषों को अपनी स्किन की देखभाल के लिए ज्यादा जागरूक बनाना भी कंपनी का मेन पॉइंट है.

अब तक ब्रैड पिट की तरफ से नहीं आया जवाब

फिलहाल इस पूरे विवाद पर ब्रैड पिट या उनकी कंपनी 'बो डोमेन' की ओर से कोई रिएक्शन नहीं आया है. हालांकि, मामला अब तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ी हुई है. कई यूजर्स का मानना है कि किसी भी बड़े सितारे को नया ब्रांड लॉन्च करने से पहले नाम और ट्रेडमार्क से जुड़े सभी कानूनी पहलुओं की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए. वहीं, कुछ लोग इसे बिजनेस की दुनिया में होने वाली नॉर्मल कम्पटीशन का हिस्सा मान रहे हैं और इसे बड़ा विवाद नहीं मानते.

पहले से भी चल रहा है एक बड़ा कानूनी मामला

ब्रैड पिट पहले से ही अपनी एक्स-वाइफ एंजेलिना जोली के साथ कानूनी विवाद का सामना कर रहे हैं. दोनों के बीच फ्रांस की फेमस वाइनरी 'शातो मिरावाल' को लेकर लंबे समय से मामला चल रहा है, जिस पर अब तक कई बार अदालत में सुनवाई हो चुकी है. इसी बीच एक्टर का नाम एक नए विवाद में भी सामने आ गया है. मामला स्किनकेयर ब्रांड से जुड़ा हुआ है, जिसने उन पर कानूनी कार्रवाई की है. लगातार कानूनी मामलों में घिरने की वजह से ब्रैड पिट एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं. हालांकि, इन विवादों के बावजूद फिल्मों और अपने कारोबार से उनकी कमाई करोड़ों रुपये में बनी हुई है.

कितनी है ब्रैड पिट की नेटवर्थ

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ब्रैड पिट की कुल संपत्ति करीब 400 मिलियन डॉलर यानी लगभग 3300 करोड़ रुपये आंकी जाती है. वहीं, कुछ दूसरी रिपोर्ट्स में उनकी नेटवर्थ 5000 करोड़ रुपये से भी ज्यादा बताई गई है. ब्रैड पिट फिल्म इंडस्ट्री के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सितारों में गिने जाते हैं और एक फिल्म के लिए 20 से 40 मिलियन डॉलर तक फीस लेते हैं. एक्टिंग के अलावा उनका प्रोडक्शन हाउस और कई दूसरे बिजनेस भी उनकी इनकम का बड़ा सोर्स हैं. उनकी स्किनकेयर कंपनी अभी छोटा ब्रांड मानी जाती है, लेकिन इसकी चर्चा दुनियाभर में तेजी से हो रही है.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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