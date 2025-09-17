आमिर खान की वजह से डिब्बा बंद हुई ये फिल्म, आखिरी वक्त पर बदली राह, एक्टर के रिएक्शन को देख हैरान रह गए डायरेक्टर
Advertisement
trendingNow12926055
Hindi Newsबॉलीवुड

आमिर खान की वजह से डिब्बा बंद हुई ये फिल्म, आखिरी वक्त पर बदली राह, एक्टर के रिएक्शन को देख हैरान रह गए डायरेक्टर

Aamir Khan: बॉक्स ऑफिस पर इस साल आमिर ने भी कमबैक कर लिया है. हाल ही में उनकी फिल्म 'सितारे जमीन पर' रिलीज हुई थी. इसके बाद फैंस को उनके अगले प्रोजेक्ट का इंतजार था. इसी बीच आमिर खान की एक बड़ी फिल्म होल्ड हो गई है. इसकी वजह सामने भी आ गई है. आइए आपको बताते हैं.  

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Sep 17, 2025, 06:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

आमिर खान
आमिर खान

Aamir Khan Upcoming Film: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान इन दिनों काफी चर्चा में हैं. एक्टर कुछ वक्त से अपनी अपकमिंग फिल्म 'दादासाहेब फाल्के' की बायोपिक को लेकर सुर्खियों में हैं. खबरें थीं कि फिल्म की शूटिंग जल्द ही आमिर शुरू करेंगे. लेकिन अब फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे सुन हर किसी को झटका लगेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दादासाहेब फालके की बायोपिक को होल्ड पर डाल दिया है. 

आमिर खान ने होल्ड की फिल्म 
दरअसल, 'बॉलीवुड हंगामा' की रिपोर्ट के मुताबिक, आमिर खान को राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी ने 'दादासाहेब फाल्के' की स्क्रिप्ट सुनाई थी. जिसके बाद आमिर खान को लगा कि स्क्रिप्ट में थिएटर में देखने लायक पर्याप्त एलिमेंट्स नहीं है. उन्हें उम्मीद थी कि पिछली फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी कॉमेडी और इमोशन के मिक्सचर को रखा जाएगा, लेकिन स्क्रिप्ट में कॉमेडी का कोई एलिमेंट नहीं है. इससे आमिर खान के दिमाग में थोड़ा संदेह आया और उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट दोबारा लिखने को कहा.  

अमिताभ बच्चन की सबसे बड़ी महा फ्लॉप फिल्म, तीन बड़े सुपरस्टार भी नहीं बचा पाए मेकर्स की लाज, बॉक्स ऑफिस पर उड़ी धज्जियां, लोगों ने वापस मांग लिए थे टिकट के पैसे

Add Zee News as a Preferred Source

दूसरी स्क्रिप्ट्स की तलाश कर रहे आमिर खान 
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'राजू और अभिजात आमिर खान के रिएक्शन से काफी हैरान थे और अब सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है.' दरअसल, यह फिल्म इसी साल अक्टूबर में शुरू होने वाली थी, लेकिन फ्लोर पर आने से पहले इसमें बदलाव के लिए कहा गया है. फिल्म की सभी चीजें अभी रूक गई हैं और आमिर ने खुद दूसरी स्क्रिप्ट्स की तलाश शुरू कर दी है. आमिर फिलहाल इंडस्ट्री के सभी लोगों से कहानी सुन रहे हैं. 

साथ में दी कई हिट फिल्में
वहीं राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी की बात करें तो वो हिंदी सिनेमा के एक सफल और चर्चित डारेक्टर-लेखक की जोड़ी हैं. इस जोड़ी ने साथ में कई फिल्में जैसे 'लगे रहो मुन्ना भाई', '3 इडियट्स','संजू' और पीके लिखी है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं. मीडिया इंडस्ट्री में साढ़े तीन साल का अनुभव, जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री. सुदर्शन से इंटर्नशिप कर करियर क...और पढ़ें

TAGS

aamir khanRajkumar Hirani

Trending news

बांग्लादेश से 8 ट्रकों में भरकर आई 'समुद्र की रानी', अंग्रेज-मुगल भी थे इसके दिवाने
Hilsa fish
बांग्लादेश से 8 ट्रकों में भरकर आई 'समुद्र की रानी', अंग्रेज-मुगल भी थे इसके दिवाने
सैलाब पीड़ितों के लिए सरकार का बड़ा कदम, दुनियाभर के पंजाबियों से की योगदान की मांग
Punjab Flood
सैलाब पीड़ितों के लिए सरकार का बड़ा कदम, दुनियाभर के पंजाबियों से की योगदान की मांग
अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
election commission new guidelines
अब EVM में लगेगी उम्मीदवारों की कलर फोटो, EC ने बदल दी गाइडलाइन, कब होगी शुरुआत?
बैंक से 1 करोड़ नकद, 20kg सोना लूटकर भागे डकैत, लोगों के अकाउंट पर क्या होगा असर?
Vijayapura
बैंक से 1 करोड़ नकद, 20kg सोना लूटकर भागे डकैत, लोगों के अकाउंट पर क्या होगा असर?
'डार ने कबूल किया, भारत ने ठुकरा दिया था सीजफायर', ट्रंप के दावों पर बोले राजनाथ
india pakistan news
'डार ने कबूल किया, भारत ने ठुकरा दिया था सीजफायर', ट्रंप के दावों पर बोले राजनाथ
LoC के पास मिला PIA लिखा गुब्बारा, ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद बौखलाया PAK
Akhnoor
LoC के पास मिला PIA लिखा गुब्बारा, ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद बौखलाया PAK
असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
Assam BJP AI Video
असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
Bal Thackeray
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
Raj Thackeray
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
Politics
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
;