आमिर खान की वजह से डिब्बा बंद हुई ये फिल्म, आखिरी वक्त पर बदली राह, एक्टर के रिएक्शन को देख हैरान रह गए डायरेक्टर

Aamir Khan: बॉक्स ऑफिस पर इस साल आमिर ने भी कमबैक कर लिया है. हाल ही में उनकी फिल्म 'सितारे जमीन पर' रिलीज हुई थी. इसके बाद फैंस को उनके अगले प्रोजेक्ट का इंतजार था. इसी बीच आमिर खान की एक बड़ी फिल्म होल्ड हो गई है. इसकी वजह सामने भी आ गई है. आइए आपको बताते हैं.
Aamir Khan Upcoming Film: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान इन दिनों काफी चर्चा में हैं. एक्टर कुछ वक्त से अपनी अपकमिंग फिल्म 'दादासाहेब फाल्के' की बायोपिक को लेकर सुर्खियों में हैं. खबरें थीं कि फिल्म की शूटिंग जल्द ही आमिर शुरू करेंगे. लेकिन अब फैंस के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसे सुन हर किसी को झटका लगेगा. रिपोर्ट्स के मुताबिक, दादासाहेब फालके की बायोपिक को होल्ड पर डाल दिया है.
आमिर खान ने होल्ड की फिल्म
दरअसल, 'बॉलीवुड हंगामा' की रिपोर्ट के मुताबिक, आमिर खान को राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी ने 'दादासाहेब फाल्के' की स्क्रिप्ट सुनाई थी. जिसके बाद आमिर खान को लगा कि स्क्रिप्ट में थिएटर में देखने लायक पर्याप्त एलिमेंट्स नहीं है. उन्हें उम्मीद थी कि पिछली फिल्मों की तरह इस फिल्म में भी कॉमेडी और इमोशन के मिक्सचर को रखा जाएगा, लेकिन स्क्रिप्ट में कॉमेडी का कोई एलिमेंट नहीं है. इससे आमिर खान के दिमाग में थोड़ा संदेह आया और उन्होंने फिल्म की स्क्रिप्ट दोबारा लिखने को कहा.
दूसरी स्क्रिप्ट्स की तलाश कर रहे आमिर खान
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 'राजू और अभिजात आमिर खान के रिएक्शन से काफी हैरान थे और अब सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है.' दरअसल, यह फिल्म इसी साल अक्टूबर में शुरू होने वाली थी, लेकिन फ्लोर पर आने से पहले इसमें बदलाव के लिए कहा गया है. फिल्म की सभी चीजें अभी रूक गई हैं और आमिर ने खुद दूसरी स्क्रिप्ट्स की तलाश शुरू कर दी है. आमिर फिलहाल इंडस्ट्री के सभी लोगों से कहानी सुन रहे हैं.
साथ में दी कई हिट फिल्में
वहीं राजकुमार हिरानी और अभिजात जोशी की बात करें तो वो हिंदी सिनेमा के एक सफल और चर्चित डारेक्टर-लेखक की जोड़ी हैं. इस जोड़ी ने साथ में कई फिल्में जैसे 'लगे रहो मुन्ना भाई', '3 इडियट्स','संजू' और पीके लिखी है.
