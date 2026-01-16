Advertisement
trendingNow13076008
Hindi Newsबॉलीवुडट्रोलिंग का तूफान… जुनैद खान-साई पल्लवी की ‘एक दिन’ को कहा ‘रीमेक का बेताज बादशाह’, पोस्टर पर उठे सवाल!

ट्रोलिंग का तूफान… जुनैद खान-साई पल्लवी की ‘एक दिन’ को कहा ‘रीमेक का बेताज बादशाह’, पोस्टर पर उठे सवाल!

Ek Din Internet Controversy: ‘दंगल’ स्टार आमिर खान के बेटे जुनैद खान की तीसरी फिल्म 'एक दिन' का फर्स्ट लुक हाल ही में जारी किया गया है. फिल्म के पोस्टर में उनके साथ साउथ ब्यूटी साई पल्लवी नजर आ रही हैं. वहीं पोस्टर के साथ मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट को भी अनाउंस कर दिया है. लेकिन थिएटर में रिलीज होने से पहले ही जुनैद की ये फिल्म इंटरनेट पर विवादों का हिस्सा बन गई है. आइए जानते हैं पूरा मामला

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Jan 16, 2026, 07:41 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रोलिंग का तूफान… जुनैद खान-साई पल्लवी की ‘एक दिन’ को कहा ‘रीमेक का बेताज बादशाह’, पोस्टर पर उठे सवाल!

Ek Din Internet Controversy: बॉलीवुड के सुपरस्टार आमिर खान इन दिनों फिल्मों में एक्टिंग से ज्यादा फिल्ममेकिंग में बिजी है और एक साथ कई फिल्में प्रोड्यूस कर रहे हैं. उनके प्रोडक्शन में बन रही फिल्म 'हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस' आज 16 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. वहीं उन्होंने अब अपकमिंग प्रोडक्शन वेंचर फिल्म 'एक दिन' के पोस्टर के साथ फिल्म की रिलीज डेट की अनाउंसमेंट कर दी है. रोमांटिक ड्रामा फिल्म ‘एक दिन’ 1 मई 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. फिल्म में आमिर खान के बेटे जुनैद खान नजर आएंगे और उनके साथ एक्ट्रेस साई पल्लवी स्नोफॉल में रोमांस करती हुई दिखाई देगीं. साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस साई पल्लवी इस फिल्म के साथ बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही है. लेकिन अब ये फिल्म अपने नाम और पोस्टर को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल की जा रही है. 

इंटरनेट पर स्क्रीनशॉट हुए वायरल
दरअसल जुनैद खान और साई पल्लवी की फिल्म का पोस्टर रिलीज होते ही कुछ ही घंटों के भीतर, सोशल मीडिया रेडिट पर यूजर्स ने पोस्टर को ट्रोल करते हुए फिल्ममेकर्स पर पोस्टर को कॉपी करने का आरोप लगाया है. वहीं कई यूजर्स ने आरोप लगाया कि पोस्टर ओरिजनल फिल्म से काफी मिलता-जुलता है और यहां तक ​​​​कि ये भी कहा गया कि टाइटल का नाम भी इंग्लिश की जगह हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया गया है और किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किए गए हैं. यूजर द्वारा लगाए गए इन आरोपों के स्क्रीनशॉट ऑनलाइन कुछ ही देर में फैल गए और कई प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गए. 

Ek din starring Junaid Khan & Sai pallavi Official poster
byu/PriorInvestigator390 inBollyBlindsNGossip

Add Zee News as a Preferred Source

यूजर्स ने जमकर की ट्रोलिंग
जुनैदी की तीसरी फिल्म के पोस्टर पर रिएक्शन देते हुए, एक रेडिट यूजर ने लिखा, ‘थाई फिल्म का रीमेक - ओरिजिनल फिल्म का पोस्टर ही इस्तेमाल किया है. टाइटल भी वही ट्रांसलेट करके उठा लिया है.’ तो वहीं एक दूसरे यूजर ने ट्रोल करते हुए लिखा, ‘रीमेक का बेताज बादशाह इंडियन नोलन आमिर सर वापस आ गए हैं.’ कई यूजर ने तो फिल्म के प्रोडक्शन बैनर को भी इस लपेटे में ले लिया. एक तीसरे यूजर ने लिखा, ‘अब मुझे याद आया, मुझे भी लगा था कि यह किसी पुराने फिल्म पोस्टर जैसा दिखता है.’ वहीं इस ऑनलाइन ट्रोलिंग पर अभी तक फिल्म की टीम की ओर से किसी भी प्रकार का रिएक्शन नहीं दिया गया है. 

आखिर क्यों बदला गया फिल्म की नाम?
आपको बात दें कि आमिर खान के बेटे जुनैद की तीसरी फिल्म का पहले नाम 'मेरे रहो' था और इसे नवंबर 2025 में रिलीज करने का फैसला किया गया था. लेकिन बाद में इसे पोस्टपोन्ड कर दिया गया और इसका नाम बदलकर 'एक दिन' रखा गया. खबरों के अनुसार, यह फिल्म 2016 में आई थाई रोमांटिक ड्रामा 'वन डे' का रीमेक है, जिसका निर्देशन बंजोंग पिसंथानकुन ने किया था और जिसमें चंतावित धनासेवी और नित्था जिरायुंगयुर्न मैन लीड में नजर आए थे. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

...और पढ़ें

TAGS

aamir khanJunaid KhanSai Pallavifilm ek din poster plagiarism

Trending news

मुंबई की कुर्सी पर महासंग्राम! 2026 में किसके हाथ आएगी एशिया की सबसे अमीर नगरपालिका?
bmc
मुंबई की कुर्सी पर महासंग्राम! 2026 में किसके हाथ आएगी एशिया की सबसे अमीर नगरपालिका?
Maharashtra BMC Election 2026 Result LIVE: बीएमसी का किंग कौन? आज होगा फैसला; दांव पर बीजेपी, उद्धव, शिंदे और पवार की प्रतिष्ठा
BMC election results
Maharashtra BMC Election 2026 Result LIVE: बीएमसी का किंग कौन? आज होगा फैसला; दांव पर बीजेपी, उद्धव, शिंदे और पवार की प्रतिष्ठा
भैरव बटालियन और IBG की तैनाती, क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध करीब है? जंग हुई तो PAK...
DNA
भैरव बटालियन और IBG की तैनाती, क्या भारत-पाकिस्तान युद्ध करीब है? जंग हुई तो PAK...
घाटी में फिर घुसे 2 पाकिस्तानी ड्रोंस, हफ्तेभर में यह दूसरी घटना; अलर्ट हुए सैनिक
Pakistani drones
घाटी में फिर घुसे 2 पाकिस्तानी ड्रोंस, हफ्तेभर में यह दूसरी घटना; अलर्ट हुए सैनिक
लद्दाख में बौद्ध युवती का अपहरण, गुस्साए लोगों ने की 'योगी कानून' लागू करने की मांग
Ladakh News in Hindi
लद्दाख में बौद्ध युवती का अपहरण, गुस्साए लोगों ने की 'योगी कानून' लागू करने की मांग
आंध्र प्रदेश में संक्रांति पर चला मुर्गा लड़ाई खेल, शख्स ने जीते 1.53 करोड़ रुपये
Andhra Pradesh
आंध्र प्रदेश में संक्रांति पर चला मुर्गा लड़ाई खेल, शख्स ने जीते 1.53 करोड़ रुपये
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
digital arrest
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
weather update
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
Indian Coast Guard
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
West Bengal
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब