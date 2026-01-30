'मेरी रानी 'मर्दानी' को...', शाहरुख खान ने दी रानी मुखर्जी को बधाई; बोले- यकीन है

जबरदस्त एक्शन और थ्रिलर से भरपूर रानी मुखर्जी की फिल्म ‘मर्दानी 3’ शुक्रवार को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है. दर्शकों की तरफ से फिल्म को बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. खास बात यह है कि रानी ने तीन साल बाद पर्दे पर वापसी की है और उनके अंदाज ने फैंस से लेकर बॉलीवुड सेलेब्स का दिल जीत लिया है.

शाहरुख खान ने रानी को किया कॉल

अब बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान ने रानी की फिल्म की दिल खोलकर तारीफ की है.'कुछ-कुछ होता है', 'कल हो न हो', और 'कभी अलविदा न कहना' जैसी फिल्मों में साथ काम करने वाले शाहरुख खान और रानी मुखर्जी की जोड़ी हमेशा से आइकॉनिक रही है. अब रानी की फिल्म 'मर्दानी-3' के रिलीज से अभिनेता बहुत खुश हैं और उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फिल्म को ढेर सारी शुभकामनाएं दी हैं.

उन्होंने लिखा, "दिल से... मेरी रानी 'मर्दानी' को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं. मुझे पूरा यकीन है कि 'मर्दानी 3' में भी आप उतनी ही उत्साही, मजबूत और दयालु होंगी, जितनी आप असल जिंदगी में हैं."

फैंस भी शाहरुख के पोस्ट पर फिल्म की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं और उनका भी कहना है कि फिल्म समाज के क्रूर चेहरे को दिखाती है. शाहरुख खान और रानी मुखर्जी स्क्रीन से लेकर असल जिंदगी में भी प्यारा बॉन्ड शेयर करते हैं. हाल ही में रानी ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें हमेशा स्क्रीन पर शाहरुख खान के साथ रोमांस करना अच्छा लगता है.

शाहरुख खान बोले-यकीन है

उन्होंने अपने बयान में कहा, "मुझे लगता है कि शाहरुख के मन में जो मेरे लिए प्यार है, वो इसलिए है क्योंकि उन्होंने मुझे 17 साल की उम्र में देखा और एक लड़की से मां बनने की जर्नी को करीब से देखा है. उनके साथ जो भी काम करता है, उसे ये महसूस होता है कि शाहरुख के मन में उसके लिए अलग प्यार है. सचमुच वे बहुत ही प्यारे हैं और मेरे लिए आदर्श हैं."

सिर्फ रानी ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की हर हीरोइन शाहरुख के साथ काम करने का सपना देखती है. खुद प्रीति जिंटा भी बता चुकी हैं कि शाहरुख खान असल में भी कितने जेंटलमैन हैं और उन्हें महिलाओं को कैसे खुश रखना है, ये बहुत अच्छे से आता है. अभिनेता का भी मानना है कि महिलाएं उन्हें बहुत प्यारी लगती हैं, चाहें वह बेटी के रूप में हो या पत्नी के, क्योंकि वे उन्हें कुछ न कुछ नया सिखाती हैं.