60 साल का फेमस एक्टर ने सोशल मीडिया से लिया ब्रेक, बोले- ‘यह अलविदा नहीं....बस..’

Ronit Roy Takes Break From Social Media: फेमस एक्टर रोनित रॉय ने टीवी से लेकर फिल्मों तक में काम किया है. हाल ही में एक्टर ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने बताया कि वे सोशल मीडिया से ब्रेक लेने जा रहे है.   

Nov 22, 2025, 08:34 PM IST
एक्टर रोनित रॉय
Ronit Roy Takes Break From Social Media: इस तेज-तर्रार शो की दुनिया का हिस्सा बनना आसान नहीं है और कई बार तो सितारे भी पीछे हट जाते हैं. एक्टर रोनित रॉय ने अपने सोशल मीडिया से कुछ समय के लिए ब्रेक लेने की घोषणा की है. उन्होंने अपने फैंस से समर्थन और समझदारी का अनुरोध किया है क्योंकि वह खुद पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय निकाल रहे हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर कर जानकारी दी. 

'मैं सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक ले रहा'
रोनित रॉय ने अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा 'सभी को नमस्कार, मैं बस इतना कहना चाहता था कि मैं सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक ले रहा हूं. पिछले कुछ समय से मुझे कुछ समय के लिए खुद से दूर रहने, खुद के साथ समय बिताने और खुद को फिर से व्यवस्थित करने की जरूरत महसूस हो रही है. इस जगह ने मुझे बहुत कुछ दिया है, प्यार, प्रोत्साहन और ऐसे पल जिन्हें मैं हमेशा संजो कर रखूंगा. लेकिन जितना मैं इसकी सराहना करता हूं, उतना ही यह भी महसूस करता हूं कि कभी-कभी आगे बढ़ने और मजबूती से वापसी करने के लिए दूर रहना भी जरूरी होता है.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

उन्होंने आगे कहा 'मुझे उम्मीद है कि आप सब समझेंगे और इस मुश्किल दौर में मेरा साथ देते रहेंगे. यह अलविदा नहीं, बस एक विराम है. आपका प्यार और मुझ पर विश्वास मेरे लिए बहुत मायने रखता है और मैं वादा करता हूं कि जब मैं वापस लौटूंगा, तो नई एनर्जी और उद्देश्य के साथ लौटूंगा. तब तक कृपया अपना ध्यान रखें और हमेशा की तरह दयालुता फैलाते रहें.'

'मैं गायब नहीं हो रहा हूं..'
आखिर में एक्टर ने लिखा कि 'मैं गायब नहीं हो रहा हूं. मैं बस सांस लेने के लिए कुछ पल ले रहा हूं. मैं हर संदेश और हर तरह के समर्थन के लिए सचमुच आभारी हूं. जल्द ही फिर से जुड़ने की उम्मीद है.' रोनित के इस पोस्ट पर फैंस और इंडस्ट्री के साथियों की प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं, जिनमें से कई ने उनकी ईमानदारी की प्रशंसा की और उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की. एक्टर का ये पोस्ट बताता है कि मानसिक स्वास्थ्य कितना जरूरी है और यह भी कि मशहूर लोगों को लगातार सोशल मीडिया पर देखने के बजाय अपने लिए थोड़ा पर्सनल टाइम जरूर रखना चाहिए.

Kajol Gupta

वर्तमान में मनोरंजन से जुड़ी खबरें लिख रही हैं.

Ronit Roy

