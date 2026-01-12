Advertisement
trendingNow13072279
Hindi Newsबॉलीवुडबिना डायलॉग प्रैक्टिस के भी स्क्रीन पर छा जाते सलमान खान, भाईजान की एक्ट्रेस ने किया बड़ा खुलासा

'बिना डायलॉग प्रैक्टिस के भी स्क्रीन पर छा जाते सलमान खान', भाईजान की एक्ट्रेस ने किया बड़ा खुलासा

Salman Khan Actress On Battle of Galwan: सलमान खान की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है. इस फिल्म को लेकर सलमान खान की एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह के सेट से अपने अनुभव को शेयर किया और बताया कि सलमान खान डायलॉग या सीन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं.  

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Jan 12, 2026, 08:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सलमान खान की एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा
सलमान खान की एक्ट्रेस का बड़ा खुलासा

Chitrangada Singh On Battle of Galwan: एक्ट्रेस चित्रांगदा सिंह इन दिनों अपनी आगामी फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' में नजर आएंगी. इस फिल्म में उनके साथ सलमान खान भी लीड रोल में हैं. चित्रांगदा ने हाल ही में फिल्म में काम करने के अनुभव के बारे में बताया. उन्होंने सलमान के बारे में बात करते हुए कहा कि उनके पास अनुभव का विशाल भंडार है. उनका काम दर्शकों पर गहरा असर छोड़ता है.

'डायलॉग या सीन की प्रैक्टिस नहीं करते सलमान'
चित्रांगदा ने बताया 'सलमान खान परंपरागत तरीके से तैयारी करने वाले अभिनेता नहीं हैं. वह डायलॉग या सीन की प्रैक्टिस नहीं करते, बल्कि उनका अभिनय स्वाभाविक होता है. वह धीरे-धीरे किरदार की मानसिकता और भावनाओं को समझते हैं, और दर्शकों को यह पता ही नहीं चलता कि उन्होंने इसके लिए कितनी मेहनत की. सलमान का यह तरीका उन्हें ऑन-स्क्रीन हमेशा नया और दिलचस्प बनाता है. उनका अभिनय कभी भी उबाऊ नहीं लगता, क्योंकि वह हर सीन और भाव को सीधे या अनुमानित तरीके से नहीं निभाते, बल्कि अपने अलग अंदाज में पेश करते हैं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'ताजगी के साथ काम करते सलमान खान'
एक्ट्रेस ने आगे कहा 'सलमान का सहज और प्राकृतिक होना काम करने वालों के लिए प्रेरणादायक है. वह अपने सह-कलाकारों के साथ हमेशा ताजगी और ऊर्जा के साथ काम करते हैं. उनके साथ काम करना मेरे लिए एक मजेदार और सीखने वाला अनुभव रहा. उन्होंने मुझे यह महसूस कराया कि अनुभव और सहजता का सही मेल किसी भी कलाकार को महान बना सकता है.'

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

इस दिन रिलीज हो रही सलमान खान की फिल्म 
बात करें अगर फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की, तो इसकी कहानी 2020 में गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हुई झड़प पर आधारित है. 15 जून को नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर दोनों देशों की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों को जानमाल का नुकसान हुआ. सीमा के पास फायरआर्म्स का इस्तेमाल न करने के समझौते के कारण, सैनिकों ने लाठियों और पत्थरों का इस्तेमाल करते हुए लड़ाई लड़ी थी. फिल्म में सलमान कर्नल बी. संतोष बाबू की भूमिका में नजर आएंगे, जिन्होंने असाधारण साहस के साथ 16 बिहार रेजिमेंट का नेतृत्व किया और मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित हुए थे. 'बैटल ऑफ गलवान' फिल्म 17 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. (एजेंसी)

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Salman KhanBattle Of GalwanChitrangada Singh

Trending news

महाराष्ट्र से बिहार तक जिसने पलटा नक्शा, सियासी दलों को याद आया वो फॉर्मूला'
Maharashtra
महाराष्ट्र से बिहार तक जिसने पलटा नक्शा, सियासी दलों को याद आया वो फॉर्मूला'
9वीं क्लास की नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी, प्रेमी ने दोस्तों संग मिलकर किया रेप
crime news
9वीं क्लास की नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी, प्रेमी ने दोस्तों संग मिलकर किया रेप
पंजाब के पहले स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन, CM भगवंत मान ने बताया कामयाबी का मंत्र
Punjab
पंजाब के पहले स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन, CM भगवंत मान ने बताया कामयाबी का मंत्र
'विकसित भारत की डोर आपके हाथ...', PM मोदी ने Gen Z की जमकर की तारीफ
PM Modi
'विकसित भारत की डोर आपके हाथ...', PM मोदी ने Gen Z की जमकर की तारीफ
नींव खुदाई में मिला 70 लाख का सोना, दौड़कर पहुंचा प्रशासन, तांबे के बर्तन में खजाना
archaeological finds
नींव खुदाई में मिला 70 लाख का सोना, दौड़कर पहुंचा प्रशासन, तांबे के बर्तन में खजाना
ब्लॉगर ने वियतनाम में ली राहुल गांधी के साथ सेल्फी, वायरल हुई तो आया BJP का तंज
Rahul Gandhi
ब्लॉगर ने वियतनाम में ली राहुल गांधी के साथ सेल्फी, वायरल हुई तो आया BJP का तंज
अब 40 दिन Sissu में पर्यटकों की एंट्री बंद, नहीं ले पाएंगे बर्फबारी का लुत्फ
Himachal Pradesh
अब 40 दिन Sissu में पर्यटकों की एंट्री बंद, नहीं ले पाएंगे बर्फबारी का लुत्फ
समंदर के अंधेरे में भी नहीं बचेंगे दुश्मन, इन हथियारों से लैस पनडुब्बियां बनेंगी काल
Indian Navy
समंदर के अंधेरे में भी नहीं बचेंगे दुश्मन, इन हथियारों से लैस पनडुब्बियां बनेंगी काल
मैं ज्योतिषी नहीं... क्या BJP में जाएंगी सुप्रिया? सवाल पर पवार ने दिया टका सा जवाब
Ajit Pawar
मैं ज्योतिषी नहीं... क्या BJP में जाएंगी सुप्रिया? सवाल पर पवार ने दिया टका सा जवाब
शादी से एक महीने पहले अमेरिकी हिरासत में भारतीय, जब्त किए गए रूसी टैंक पर था मौजूद
Merchant Navy
शादी से एक महीने पहले अमेरिकी हिरासत में भारतीय, जब्त किए गए रूसी टैंक पर था मौजूद