‘जोर से सॉरी बोलो...’ पैपराजी ने सलमान खान से मांगी माफी, सुपरस्टार ने आधी रात धड़ाधड़ कर डाले 4 पोस्ट, बोले- ‘लड़ना नहीं भूला...’

Salman Khan Paparazzi Angry Video: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपने गुस्से को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. मंगलवार को अस्पताल के बाहर हुए इंसिडेंट से सुपरस्टार बेहद नाराज हो गए थे. इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपना गुस्सा जाहिर किया. वहीं बुधवार को शहर में आयोजित फिल्म ‘राजा शिवाजी’ की सक्सेस पार्टी में जब सलमान पहुंचे, तो वहां मौजूद पैपराजी ने उनसे माफी मांगी. सलमान जैसे ही इवेंट में एंट्री करने लगे, फोटोग्राफर्स लगातार ‘सॉरी’ बोलते नजर आए.

माहौल थोड़ा इमोशनल दिखाई दिया. इवेंट में काफी भीड़ थी और सलमान खान को देखते ही कैमरों की फ्लैश लगातार चमकने लगीं. इसी बीच पैपराजी बार-बार उनसे माफी मांगते रहे. पहले तो सलमान को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, फिर उन्होंने आगे झुककर पूछा कि मामला क्या है? जब उन्हें पता चला कि पैपराजी अपने बिहेवियर के लिए उनसे माफी मांग रहे हैं, तो सलमान ने हाथ के इशारे से कहा कि सब ठीक है. उनके इस रिएक्शन के बाद वहां मौजूद लोगों और पैपराजी ने भी राहत की सांस ली.

अस्पताल में पैपराजी पर भड़के सलमान खान

हाल ही में सलमान खान एक अस्पताल में किसी से मिलने पहुंचे थे. वहां मौजूद कुछ पैपराजी लगातार उनका पीछा करते हुए वीडियो बनाने लगे. इस हरकत से सुपरस्टार काफी नाराज हो गए. सलमान का मानना है कि अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर लोगों की प्राइवेसी और इमोशन का सम्मान होना चाहिए. इसी बात को लेकर उन्होंने देर रात सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट शेयर किया. अपने पोस्ट में सलमान खान ने कहा कि किसी के दुख और परेशानी को तमाशा बनाकर उससे पैसे कमाना बेहद गलत है.

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फैंस ने भी किया सलमान का सपोर्ट

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसी हरकतों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए. सलमान ने अपने पोस्ट में लिखा, ‘अगर मैं अस्पताल में हूं या किसी दर्द में हूं तो प्रेस को उसका मजा नहीं लेना चाहिए. मैंने हमेशा मीडिया का साथ दिया है और ध्यान रखा कि उनका काम भी चलता रहे. लेकिन अगर कोई मेरे दुख से कमाई करना चाहता है तो ये ठीक नहीं है. फोटो ज्यादा जरूरी है या किसी की जिंदगी?’. उनके इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी. कई फैंस ने सलमान का सपोर्ट किया और कहा वे बिल्कुल सही हैं.

60 साल का हो गया, लेकिन लड़ना नहीं भूला...

अपने दूसरे पोस्ट में सलमान ने काफी गुस्से वाले अंदाज में लिखा, ‘अगली बार मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश मत करना. अगर तुम्हारे घर का कोई अस्पताल में हो तो क्या मैं ऐसा व्यवहार करूंगा?’. इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट में कहा, ‘मैं 60 साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला हूं, ये याद रखना’. सलमान के इन पोस्ट्स को देखकर कुछ लोग हैरान भी रह गए. कई यूजर्स को उनके लिखने का तरीका थोड़ा अलग और समझने में मुश्किल लगा. हालांकि, सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोगों ने सलमान का सपोर्ट ही किया.