Advertisement
trendingNow13224479
Hindi Newsबॉलीवुड‘जोर से सॉरी बोलो...’ पैपराजी ने सलमान खान से मांगी माफी, सुपरस्टार ने आधी रात धड़ाधड़ कर डाले 4 पोस्ट, बोले- ‘लड़ना नहीं भूला...’

‘जोर से सॉरी बोलो...’ पैपराजी ने सलमान खान से मांगी माफी, सुपरस्टार ने आधी रात धड़ाधड़ कर डाले 4 पोस्ट, बोले- ‘लड़ना नहीं भूला...’

Salman Khan Angry Video: सलमान खान इन दिनों एक नए विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं. अस्पताल के बाहर हुई एक घटना के बाद सुपरस्टार का गुस्सा सोशल मीडिया पर भी देखने को मिला. बाद में एक इवेंट में पैपराजी ने उनसे माफी मांगी, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. सलमान के पोस्ट और उनके बदले हुए अंदाज ने फैंस के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: May 21, 2026, 10:22 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Salman Khan Paparazzi Angry Video
Salman Khan Paparazzi Angry Video

Salman Khan Paparazzi Angry Video: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों अपने गुस्से को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं. मंगलवार को अस्पताल के बाहर हुए इंसिडेंट से सुपरस्टार बेहद नाराज हो गए थे. इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर भी अपना गुस्सा जाहिर किया. वहीं बुधवार को शहर में आयोजित फिल्म ‘राजा शिवाजी’ की सक्सेस पार्टी में जब सलमान पहुंचे, तो वहां मौजूद पैपराजी ने उनसे माफी मांगी. सलमान जैसे ही इवेंट में एंट्री करने लगे, फोटोग्राफर्स लगातार ‘सॉरी’ बोलते नजर आए. 

माहौल थोड़ा इमोशनल दिखाई दिया. इवेंट में काफी भीड़ थी और सलमान खान को देखते ही कैमरों की फ्लैश लगातार चमकने लगीं. इसी बीच पैपराजी बार-बार उनसे माफी मांगते रहे. पहले तो सलमान को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, फिर उन्होंने आगे झुककर पूछा कि मामला क्या है? जब उन्हें पता चला कि पैपराजी अपने बिहेवियर के लिए उनसे माफी मांग रहे हैं, तो सलमान ने हाथ के इशारे से कहा कि सब ठीक है. उनके इस रिएक्शन के बाद वहां मौजूद लोगों और पैपराजी ने भी राहत की सांस ली.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

Add Zee News as a Preferred Source

अस्पताल में पैपराजी पर भड़के सलमान खान

हाल ही में सलमान खान एक अस्पताल में किसी से मिलने पहुंचे थे. वहां मौजूद कुछ पैपराजी लगातार उनका पीछा करते हुए वीडियो बनाने लगे. इस हरकत से सुपरस्टार काफी नाराज हो गए. सलमान का मानना है कि अस्पताल जैसी संवेदनशील जगह पर लोगों की प्राइवेसी और इमोशन का सम्मान होना चाहिए. इसी बात को लेकर उन्होंने देर रात सोशल मीडिया पर लंबा पोस्ट शेयर किया. अपने पोस्ट में सलमान खान ने कहा कि किसी के दुख और परेशानी को तमाशा बनाकर उससे पैसे कमाना बेहद गलत है. 

मुंबई के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का बड़ा दावा! ‘धुरंधर 2’ में दिखाई गई दाऊद इब्राहिम की बीमारी 80% सच, बोले- ‘खौफ में बीता 90s...’

फैंस ने भी किया सलमान का सपोर्ट 

उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऐसी हरकतों को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए. सलमान ने अपने पोस्ट में लिखा, ‘अगर मैं अस्पताल में हूं या किसी दर्द में हूं तो प्रेस को उसका मजा नहीं लेना चाहिए. मैंने हमेशा मीडिया का साथ दिया है और ध्यान रखा कि उनका काम भी चलता रहे. लेकिन अगर कोई मेरे दुख से कमाई करना चाहता है तो ये ठीक नहीं है. फोटो ज्यादा जरूरी है या किसी की जिंदगी?’. उनके इस पोस्ट ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल मचा दी. कई फैंस ने सलमान का सपोर्ट किया और कहा वे बिल्कुल सही हैं. 

60 साल का हो गया, लेकिन लड़ना नहीं भूला...

अपने दूसरे पोस्ट में सलमान ने काफी गुस्से वाले अंदाज में लिखा, ‘अगली बार मेरे साथ ऐसा करने की कोशिश मत करना. अगर तुम्हारे घर का कोई अस्पताल में हो तो क्या मैं ऐसा व्यवहार करूंगा?’. इसके बाद उन्होंने एक और पोस्ट में कहा, ‘मैं 60 साल का हो गया हूं लेकिन लड़ना नहीं भूला हूं, ये याद रखना’. सलमान के इन पोस्ट्स को देखकर कुछ लोग हैरान भी रह गए. कई यूजर्स को उनके लिखने का तरीका थोड़ा अलग और समझने में मुश्किल लगा. हालांकि, सोशल मीडिया पर ज्यादातर लोगों ने सलमान का सपोर्ट ही किया. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

TAGS

Salman Khan

Trending news

इस 'रेड मैप' से संभलकर! गर्मी का रिकॉर्ड टूटेगा? अगले 72 घंटे मानसून की चाल जानिए
Monsoon 2026
इस 'रेड मैप' से संभलकर! गर्मी का रिकॉर्ड टूटेगा? अगले 72 घंटे मानसून की चाल जानिए
पश्चिम बंगाल के सभी मदरसों में गूंजेगा 'वंदे मातरम', सुवेंदु सरकार ने जारी किया आदेश
Vande Mantram
पश्चिम बंगाल के सभी मदरसों में गूंजेगा 'वंदे मातरम', सुवेंदु सरकार ने जारी किया आदेश
विजय बनकर किया निकाह, जबरन गोमांस खिलाने की... हिंदू युवती से धोखे की इंतिहा
Love Jihad
विजय बनकर किया निकाह, जबरन गोमांस खिलाने की... हिंदू युवती से धोखे की इंतिहा
मई-जून में ही क्यों पड़ती है सबसे ज्यादा गर्मी? समझिए लू का पूरा गणित
india heatwave
मई-जून में ही क्यों पड़ती है सबसे ज्यादा गर्मी? समझिए लू का पूरा गणित
पाकिस्तानी महिला से प्यार-शादी और फिर गद्दारी! कोलकाता का जफर NIA के शिकंजे में
india
पाकिस्तानी महिला से प्यार-शादी और फिर गद्दारी! कोलकाता का जफर NIA के शिकंजे में
तमिलनाडु में कांग्रेस का सूखा खत्म, TVK कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेंगे 2 विधायक
Tamil Nadu
तमिलनाडु में कांग्रेस का सूखा खत्म, TVK कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ लेंगे 2 विधायक
100 साल सिर्फ उपलब्धि नहीं, जिम्मेदारी भी है...एस्सेल ग्रुप देश के लिए समर्पित रहेगा
100 years of Essel Group
100 साल सिर्फ उपलब्धि नहीं, जिम्मेदारी भी है...एस्सेल ग्रुप देश के लिए समर्पित रहेगा
सत्ता की दौड़ या कॉमेडी? दुनिया की अजीब नाम वाली पार्टियां, नाम सुनते छूट जाएगी हंसी
Cockroach Janta Party
सत्ता की दौड़ या कॉमेडी? दुनिया की अजीब नाम वाली पार्टियां, नाम सुनते छूट जाएगी हंसी
Bengal Falta Assembly Election Live: माहौल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं...वोटिंग के दौरान बोले भाजपा उम्मीदवार
Falta Assembly Seat Voting Live
Bengal Falta Assembly Election Live: माहौल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं...वोटिंग के दौरान बोले भाजपा उम्मीदवार
'गाय तो कटेगी ही, सुवेंदु चाहे जो कर लें', हुमायूं कबीर की बंगाल सरकार को धमकी
west bengal news in hindi
'गाय तो कटेगी ही, सुवेंदु चाहे जो कर लें', हुमायूं कबीर की बंगाल सरकार को धमकी