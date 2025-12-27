सेट पर आते हैं देर! ‘बैटल ऑफ गलवान’ में सलमान के प्रोफेशनलिज्म पर को-स्टार ने दी गवाई, बोलीं- ‘मैंने भी इसको लेकर कई बार…’

Battle Of Galwan: सलमान खान को इंडस्ट्री में अब तक 37 साल हो गए हैं और इस दौरान उन्होंने हिंदी सिनेमा को कई ऐसी फिल्में दीं जो काफी लंबे समय तक बॉक्स ऑफिस पर रूल करती रहीं. मगर इतने लंबे सफर के दौरान एक्टर को कई बार उनके को-एक्टर्स द्वारा सेट पर लेट आने को लेकर क्रिटिसाइज किया गया है. वहीं इस मुद्दे पर उनकी फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ की को-एक्ट्रेस ने एक और नया खुलासा किया है. आइए जानते हैं.
हिंदी सिनेमा में सर्पोटिंग एक्टर के तौर पर अपने करियर की शुरुआत करने वाले सलमान खान आज स्टारडम को एंजॉय कर रहे हैं. एक्टर ने साल 1988 में फिल्म ‘बीवी हो तो ऐसी’ से अपने करियर की स्टार्टिंग की, जिसके एक साल बाद ही उन्होंने लीड एक्टर बन फिल्म ‘मैंने प्यार किया’ से हर घर में अपनी पहचान बना ली. सलमान खान को इंडस्ट्री में 37 साल हो गए हैं और इस दौरान अपनी फिल्मों में कई कलाकारों के साथ काम किया और हिट फिल्में दीं. लेकिन उनकी ज्यादातर फिल्मों के को-स्टार ने उनके द्वारा प्रोफेशनलिज्म को फॉलो न करने पर शिकायत की है, जिसको लेकर एक्टर कई बार इंटरव्यू में सफाई देते हुए नजर आए. वहीं अब इस मैटर पर उनकी अपकमिंग फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ की को -स्टार चित्रांगदा सिंह ने भी अपनी राय दी है.
को-स्टार चित्रांगदा सिंह ने किया खुलासा
सलमान खान की वॉर फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ का फर्स्ट लुक आज 27 दिसंबर को उनके 60वें जन्मदिन के मौके पर किया जाएगा, जिसको लेकर फैंस के बीच काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. वहीं फिल्म के रिलीज होने की खबरों के बीच एक्टर के काम करने के तौर-तरीकों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं. जिस पर फिल्म की को-स्टार चित्रांगदा सिंह ने बातचीत करते हुए कहा, ‘मैंने भी इसको लेकर कई बार सुना था और मैं इस बात की गारंटी ले सकती हूं कि वह एक दिन भी सेट पर देरी से नहीं आए. कई बार, अगर कोई जरूरी सीन को शूट करना होता था, जो फिल्म के लिए इमोशनल एंगल से बेहद जरूरी होता था, तो वह तब भी मौजूद होते थे जब वो सीन में नहीं होते थे. वह सुबह 10:30 बजे ही आ जाते थे. सिर्फ एक दिन नहीं, बल्कि लगातार तीन दिन.’
एक्ट्रेस ने कहा मेरा एक्सपीरियंस अलग रहा
एक्ट्रेस चित्रागंदा सिंह ने सलमान खान की तारीफ करते हुए आगे बताया कि वो हर सीन में अपनी मौजदूगी देते थे और फिल्म मेकिंग में अहम हिस्सा लेते थे. उन्होंने आगे कहा, ‘हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है. मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर उनके बारे में बात कर रही हूं. वो अपना काम को लेकर इतने वफादार रहते हैं और हर समय सोचते रहते हैं कि इस सीन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसे बनावटी न लगने दें, अगर सीन ऐसे लिखा है तो उसे ऐसे ही अभिनय करते हैं. उन्हें ऐसा करते देखना कमाल है.’
फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ का टीजर होगा रिलीज
एक्ट्रेस ने आगे कहा, ‘मेरे लिए सब कुछ शॉकिंग था क्योंकि आपको बहुत कुछ बताया जाता है और आप सोचते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा. लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था. वह हर किसी के काम में शामिल रहते थे. वह यह देखना चाहते थे कि 'पहले क्या शूट हुआ है' और बैठकर देखते थे.’ आपको बता दें कि सलमान खान के 60वें जन्मदिन के मौके पर आज 27 दिसंबर को फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान’ का टीजर रिलीज किया जाएगा.
