धर्मेंद्र की तस्वीर देख नम हुईं सलमान की आंखें, ‘इक्कीस’ की स्क्रीनिंग पर दिखे एक्टर के इमोशन, नए साल में थिएटर में रिलीज होगी फिल्म

फिल्म डायरेक्टर श्रीराम राघवन की अपकमिंग मूवी ‘इक्कीस’ की हाल ही में स्क्रीनिंग रखी गई थी, जहां बॉलीवुड के कई बड़े सितारे देखने को मिले. अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा इस फिल्म से जल्द ही बड़े पर्दे पर दिखाई देंगे. वहीं सोमवार 29 दिसंबर को फिल्म की एक स्पेशल स्क्रीनिंग में दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की फैमिली, जिसमें उनके बेटे सनी और बॉबी देओल भी शामिल हुए थे. धर्मेंद्र ने फिल्म ‘इक्कीस’ में अगस्त्य नंदा के पिता का रोल निभाया है. फिल्म की स्क्रीनिंग में सलमान खान, जो धर्मेंद्र के करीबी और बेटों जैसे रहे हैं भी शमिल हुए थे जहां उन्हें इमोशनल होते हुए देखा गया.

धर्मेंद्र की तस्वीर देख नम हुईं सलमान की आंखें

धर्मेंद्रे के बड़े बेटे सनी देओल के बाद फिल्म ‘इक्कीस’ की स्क्रीनिंग में सलमान खान शामिल होते समय इमोशनल होते दिखे. पैप्स के सामने पोज देते समय, सलमान ने धर्मेंद्र के पोस्टर की तरफ देखा और उनकी आंखें भर आईं. दोनों कलाकारों के बीच काफी गहरा रिश्ता था और धर्मेंद्र का परिवार अभी भी उनके निधन के सदमे से उबर नहीं पाया है. ‘इक्कीस’ वो आखिरी फिल्म है जिसमें धर्मेंद्र ने काम किया है और इसलिए यह उनके करीबियों के लिए बहुत खास है.

रेखा ने अमिताभ के नाती पर लुटाया प्यार

अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की इस फिल्म की स्क्रीनिंग पर रेखा हमेशा की तरह अपना जादू बिखेरते हुए नजर आईं. दीवा ने शानदार लुक के साथ स्टेज पर एंट्री ली और अगस्त्य नंदा की तस्वीर को किस किया, जिसमें एक्टर के लिए उनका प्यार साफ-साफ झलक रहा था. ये फिल्म अगस्त्य नंदा के लिए बहुत बड़ी है क्योंकि वो अपनी पहली ही फिल्म में कई मंझे हुए कलाकारों के साथ स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, जिससे सभी की नजरें उनपर बनी रहेंगी. धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म नए साल, 1 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी.