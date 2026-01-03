सलमान खान के घर बजने वाली है शहनाई, भांजे ने गुपचुप रचाई सगाई, फिल्मी अंदाज में किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज, PHOTOS

Salman Khan Nephew Engagement Pics: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की बहन अलवीरा अग्निहोत्री के बेटे अयान अग्निहोत्री ने गुपचुप सगाई कर ली है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर अयान ने अपने इंगेजमेंट की तस्वीरें शेयर की हैं. अयान ने अपनी गर्लफ्रेंड को काफी फिल्मी अंदाज में प्रपोज किया है. चलिए तस्वीरों पर नजर डालते हैं-
Trending Photos
Salman Khan Nephew Engagement Pics: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के साथ उनका परिवार भी काफी सुर्खियों में बना रहता है. अब जल्द ही भाईजान के घर में जल्द ही शहनाई बजने वाली हैं. भाईजान के भतीजे, एंटरप्रेन्योर और म्यूजिशियन अयान अग्निहोत्री ने अपनी गर्लफ्रेंड से सगाई कर ली है. सोशल मीडिया पर अयान ने खूबसूरत तस्वीरें शेयर की है, जिनमें वे अपनी गर्लफ्रेंड को फिल्मी अंदाज में प्रपोज करते नजर आ रहे हैं.
सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री ने की सगाई
सलमान खान के भांजे अयान अग्निहोत्री ने नए साल पर ऑडियंस को बड़ी खुशखबरी दी है, जिसके बाद से हर कोई काफी एक्साइटेड नजर आ रहा हैं. भाईजान की बहन अलवीरा अग्निहोत्री के बेट अयान ने अपनी गर्लफ्रेंड टीना रिझवानी से सगाई कर ली है. उन्होंने ये गुड न्यूज 3 जनवरी को फैंस को दी है. सोशल मीडिया पर अयान ने प्रपोजल की तस्वीरें शेयर की हैं. साल 2026 में कपल ने एक नए चैप्टर की शुरुआत की है.
यहां देखें अयान और टीना की फोटो
एंटरप्रेन्योर और म्यूजिशियन अयान अग्निहोत्रीने प्रपोजल की तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा '2025 में अपनी गर्लफ्रेंड को पीछे छोड़ रहा हूं.' तस्वीरों में अयान अपनी इंटीमेट इंगेजमेंट की झलक दिखाई है. कुछ तस्वीर में अयान अपने मंगेतर टीना को बाहों में भरे नजर आ रहे हैं. उनके बैकग्राउंड में पटखे जलते हुए नजर आ रहे हैं. सभी तस्वीरों ने फैंस का ध्यान खींच लिया है. तस्वीरों में टीना अपनी इंगेजमेंट रिंग को भी फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.
पोस्ट पर एक्स मामी ने किया कमेंट
अयान अग्निहोत्री की इस पोस्ट के बाद से उनके फैंस और दोस्त पोस्ट पर जमकर कमेंट कर रहे हैं और उन्हें बधाइयां दे रहे हैं. इस पोस्ट पर अब तक अयान की एक्स मामी मलाइका अरोड़ा, सोनाक्षी सिन्हा, जहीर इकबाल जैसे बड़े-बड़े सितारे भी रिएक्शन दे रहे हैं.
कौन है अयान अग्निहोत्री?
बता दें कि अयान अग्निहोत्री सलमान खान की बहन अलविरा अग्निहोत्री और निर्माता अतुल अग्निहोत्री के बेटे हैं. अलीजेह अग्निहोत्री, अयान की बहन हैं, जिन्हें सलमान खान ने अपनी फिल्म 'फर्रे' से बॉलीवुड में डेब्यू कराया था. अयान एक गायक है और उनका स्टेज वाला नाम 'अग्नि' है. अयान के पहले गाने 'पार्टी फीवर' में भाईजानका स्वैग देखने को मिला था और दूसरे गाने 'यू आर माइन' में भी भाईजान ने अपना जलवा बिखेरी था.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.