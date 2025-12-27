Advertisement
trendingNow13055700
Hindi Newsबॉलीवुड60 की उम्र में भी सलमान खान का यंग अंदाज, रात में बाइक राइडिंग करते दिखे भाईजान, स्पीड इतनी तेज पैपराजी भी रह गए पीछे

60 की उम्र में भी सलमान खान का यंग अंदाज, रात में बाइक राइडिंग करते दिखे भाईजान, स्पीड इतनी तेज पैपराजी भी रह गए पीछे

Salman Khan Viral Video: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान ने अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर बाइक राइडिंग की. एक्टर का वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो गया. जिसमें वो पनवेल स्थित फार्म हाउस के बाहर बाइक राइडिंग करते नजर आ रहे हैं. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 27, 2025, 09:16 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सलमान खान
सलमान खान

Salman Khan Viral Video: बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान आज 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं. सलमान और उनका परिवार एक्टर का जन्मदिन मनाने के लिए पनवेल स्थित फार्म हाउस पर जमा हुआ. जन्मदिन के खास मौके पर भाईजान की कई तस्वीरें इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं. हाल ही में सलमान खान का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें भाईजान पनवेल स्थित फार्म हाउस के बाहर बाइक राइडिंग करते नजर आए. सलमान की बाइक राइडिंग के दौरान पैपराजी ने उनकी वीडियो बना ली. 

काफी स्पीड में बाइक राइडिंग करते दिखे सलमान खान 
वायरल वीडियो में सलमान खान स्पीड में बाइक राइडिंग करते दिख रहे हैं. वीडियो में उनकी स्पीड इतनी तेज दिख रही थी कि पैपराजी भी उनकी फोटो क्लिक नहीं कर पा रहे थे. जैसे ही पैपराजी ने सलमान खान को देखा था वे उनके पीछे फोटो क्लिक करने के लिए भागने लगे. लेकिन सलमान की स्पीड काफी तेज थी, जिसकी वजह से पैपराजी उनकी फोटो क्लिक नहीं कर पाए.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60 में भी जलवा बरकरार
वीडियो में देखा जा सकता है कि सलमान खान की बाइक के आगे दो कार में और पीछे भी काफी सिक्योरिटी चल रही है और उनके पीछे सलमान खान तेजी से बाइक चलाते नजर आ रहे हैं. सलमान खान के इस वीडियो ने सबका दिल जीत लिया है. इस वीडियो में भाईजान जबरदस्त अंदाज में बाइक राइडिंग करते दिख रहे हैं. उनके इस अंदाज ने हर किसी का दिल जीत लिया है. 60 की उम्र में भी सलमान का स्वैग बरकरार है. 

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जन्मदिन पर फिल्म का टीजर हुआ रिलीज
बता दें कि आज 60वें जन्मदिन के मौके पर सलमान खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का टीजर जारी किया है. इस टीजर को देख फिल्म के लिए फैंस की एक्साइटमेंट काफी ज्यादा बढ़ गई है. 1 मिनट 12 सेकंड के टीजर ने हर किसी का दिल जीत लिया है. 'बैटल ऑफ गलवान' के टीजर में सलमान खान का लुक काफी दमदार और गंभीर नजर आ रहा है. सिनेमाघरों में 'बैटल ऑफ गलवान' फिल्म 17 अप्रैल 2026 को दस्तक देने वाली है.  

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Salman Khan

Trending news

केरल की सियासत में भूचाल, 8 सदस्यों ने इस्तीफा देकर BJP के साथ कर लिया गठबंधन
Kerala Congress
केरल की सियासत में भूचाल, 8 सदस्यों ने इस्तीफा देकर BJP के साथ कर लिया गठबंधन
चेनाब भी गई हाथ से, PAK की कटेगी लाइफलाइन, मोदी सरकार ने कर दी ये 'साइलेंट स्ट्राइक'
India Pakistan News in Hindi
चेनाब भी गई हाथ से, PAK की कटेगी लाइफलाइन, मोदी सरकार ने कर दी ये 'साइलेंट स्ट्राइक'
बेल से बवाल तक... सेंगर को दिल्ली HC से कैसे मिली राहत? CBI पहुंची सुप्रीम कोर्ट
Kuldeep Singh Senger
बेल से बवाल तक... सेंगर को दिल्ली HC से कैसे मिली राहत? CBI पहुंची सुप्रीम कोर्ट
श्रीनगर में भालू की आहट से लोगों में हड़कंप, घाटी में जंगली 'आतंक' से खौफ का माहौल
hindi Jammu and Kashmir news
श्रीनगर में भालू की आहट से लोगों में हड़कंप, घाटी में जंगली 'आतंक' से खौफ का माहौल
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
bengaluru news in hindi
कर्नाटक में मुस्लिमों के घरों पर चला बुलडोजर, विजयन का हमला तो शिवकुमार का पलटवार
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
Jammu- kashmir
कश्मीर को दहलाने की साजिश में आतंकी? सोपोर में मिला विस्फोटक से भरा लावारिस बैग
PM मोदी, BJP और RSS...पहले जमकर की तारीफ फिर लिया यू-टर्न, दिग्विजय के मन में क्या?
digvijay singh
PM मोदी, BJP और RSS...पहले जमकर की तारीफ फिर लिया यू-टर्न, दिग्विजय के मन में क्या?
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
MNREGA
'MNREGA पर हमला ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर वार', राहुल गांधी का आरोप; करेंगे जनांदोलन
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
BLO amit kumar
SIR का दबाव नहीं... बैंक से 50 लाख कर्ज लेकर भागा BLO; पश्चिम बंगाल पुलिस का खुलासा
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़
bengaluru news
इंस्टाग्राम से दोस्ती, फिर बनाया प्यार का दबाव, प्रपोजल ठुकराने पर की छोड़छाड़