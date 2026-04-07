डॉलर-रुपये के ऊपर-नीचे की उलझन में फंसे राजपाल, सलमान खान ने सुलझाते हुए शेयर किया मिलियन डॉलर पोस्ट

एक्टर राजपाल यादव को कुछ समय पहले ही 9 करोड़ रुपए के कर्ज मामले के चलते तिहाड़ जेल जाना पड़ा था, जिसके बाद उनके सपोर्ट में पूरा बॉलीवुड उतर आया था. वहीं कुछ दिनों बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया है. ये मामला साल 2010 का था, जब उन्होंने अपने द्वारा निर्देशित की गई फिल्म 'अता पता लापता' के लिए मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से लगभग 5 करोड़ रुपए की उधारी ली थी. लेकिन फिल्म के फ्लॉप होने के बाद उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा, जिससे ये कर्ज बढ़कर 9 करोड़ तक पहुंच गया. वहीं हाल ही में राजपाल यादव स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में शामिल हुए थे, जहां एक कॉमेडियन ने उनकी हालातों का मजाक बना दिया. इस वीडियो के वायरल होते ही सलमान खान ने एक्टर राजपाल यादव को सपोर्ट करत हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट शेयर किया है.

दरअसल, हाल ही में राजपाल यादव स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में शामिल हुए थे, जहां एक कॉमेडियन द्वारा उनपर मजाक किया गया, जिसे सुनने के बाद इंटरनेट पर लोगों का गुस्सा फूटने लगा. वहीं ऑनलाइन बवाल मचने के बाद सलमान खान ने एक्टर को सपोर्ट करते हुए एक मिलियन डॉलर पोस्ट शेयर किया है, जो काफी वायरल हो रहा है.

सलमान खान ने किया सपोर्ट

सलमान खान काफी लंबे समय से राजपाल यादव का सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, वहीं उनके इस पोस्ट में भी एक्टर द्वारा बॉलीवुड में दिए गए योगदान के बारे में बात की गई है. सलमान खान ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, ‘राजपाल भाई आप 30 सालों से काम कर रहे हो और हम सबने आपको बार-बार रिपीट किया है. क्योंकि आप अपना काम जानते हो और एक वैल्यू लाते हो, काम तो आपको बहुत मिलेगा और इसी डॉलर रेट पर मिलेगा और मिलते रहेगा. हकीकत ये है.’

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Rajpal bhai aap 30 yrs se kaam kar rahe ho aur hum sabne aapko repeat kiya hai baar baar kyunki aap apna kaam jante ho aur ek value laate ho , kaam toh aapko bohot milega aur issi dollar rate pe milega aur milte rahega . Hakikat yeh hai .

Aur yeh yaad rakhna ke kabhi kabhi flow… pic.twitter.com/CzE86CCYXH — Salman Khan (@BeingSalmanKhan) April 7, 2026

सलमान खान ने राजपाल को समझाया रुपए-डॉलर का अंतर

राजपाल यादव का साथ देते हुए उन्होंने आगे लिखा, ‘ये याद रखना की कभी-कभी फ्लो में कुछ निकल आता है, देना ही है तो दिमाग में रखो और दिल से काम करो, डॉलर ऊपर हो या नीचे क्या फर्क पड़ता है देना तो इंडिया में ही है.’ सलमान खान का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसके बाद दोनों कलाकार के फैंस भाईजान की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं.

कहां से शुरू हुआ पूरा मामला?

आपको बता दें कि ये हंगामा उस समय शुरू हुआ जब, 5 अप्रैल को मुंबई में हुए एक अवॉर्ड फंक्शन में राजपाल यादव पहुंचे. स्टेज पर एक सेगमेंट के दौरान, एक होस्ट और एक कॉमेडियन शो की मेजबानी कर रहे थे. इस इवेंट में राजपाल यादव ग्लोबल करेंसी में होने वाले बदलावों के बारे में बात कर रहे थे. जहां उन्होंने कहा,‘रुपया, डॉलर, सब ऊपर नीचे हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है.’ एक्टर की इस बात पर जवाब देते हुए कॉमेडियन ने कोर्ट में चल रहे उनके मामले को लेकर मजाक बनाते हुए कहा, ‘राजपाल भाई, डॉलर-रुपया कितना भी ऊपर नीचे हो, आपको उतने ही पैसे लौटाने पड़ेंगे जितने उधार हैं.’