Advertisement
trendingNow13164238
Hindi Newsबॉलीवुडमैं उनसे बहुत प्यार करती हूं, सलमान खान ने अनजान लड़की से रात में की लगभग 2 घंटे बात! फैन ने सुनाया पूरा किस्सा

'मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं', सलमान खान ने अनजान लड़की से रात में की लगभग 2 घंटे बात! फैन ने सुनाया पूरा किस्सा

Salman Khan Kissa: बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान अक्सर अपनी दरियादिली के लिए जाने जाते हैं. हाल ही में कर्नाटक की रीना राजू ने एक पॉडकास्ट में बड़ा खुलासा किया और बताया कि कैसे भाईजान ने उनके जीवन के सबसे कठिन दौर में उनका साथ दिया.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 03, 2026, 04:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सलमान खान किस्सा
सलमान खान किस्सा

Salman Khan Kissa: कर्नाटक की रीना राजू का दो बार हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है. रीना ने हाल ही में दिए एक पॉडकास्ट में खुलासा किया कि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने इस बुरे दौर में उन्हें काफी हिम्मत दी. दरअसल, सलमान साल 2007 से अपने बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के जरिए कई लोगों के हेल्थकेयर और एजुकेशन के लिए फंड दे रहे हैं. उन्होंने रीना की भी मदद की, जब उन्हें दो हार्ट ट्रांसप्लांट से गुजरना पड़ा था. उन्होंने रीना की सिर्फ पैसों से ही मदद नहीं की, बल्कि उनके साथ समय भी बिताया.

'रात में 2 घंटे उन्होंने मुझसे बात की'

हाल ही में दिए एक पॉडकास्ट में रीना राजू ने सलमान खान के बारे में बात करते हुए बताया, 'मैं सलमान सर के बारे में बात करते हुए बेहद इमोशनल हो जाती हूं. सबसे पहले, मैं यह कहना चाहती हूं कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं. जब मैं ठीक नहीं थी और मेरा पहला हार्ट ट्रांसप्लांट होने वाला था, तब मेरे पास सलमान सर का नंबर था. मैंने उन्हें मैसेज किया. हालांकि उन्हें तो बहुत लोग मैसेज करते होंगे, लेकिन उन्होंने जवाब दिया. मैंने उन्हें बताया कि मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है. वह उस समय ऑस्ट्रेलिया में शूटिंग कर रहे थे. उन्होंने मेरे ट्रांसप्लांट वाली रात को फोन किया और लगभग दो घंटे बात की और मुझे बहुत हिम्मत दी.'

Add Zee News as a Preferred Source

रीना राजू ने आगे बताया कि उस कॉल के बाद वह 2 साल तक सलमान खान के टच में नहीं रहीं, लेकिन जब उन्होंने दोबारा मैसेज किया, तो सलमान को वह याद थीं. उन्होंने उन्हें यह बताने के लिए कॉल किया था कि उन्होंने अपना खुद का फाउंडेशन 'लाइट ए लाइफ' शुरू किया है.

साल 2018 में गईं सलमान खान के घर

वहीं, दूसरे हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद साल 2018 में रीना पहली बार मुंबई में सलमान से उनके घर पर मिलीं. रीना ने बताया, 'हमने पूरी रात उनके घर पर पार्टी की, गाना गाया और डांस किया. मेरे दूसरे ट्रांसप्लांट के 4 महीने बाद, मुझे डायबिटीज और कई तरह की मेडिकल दिक्कतें हो गईं, लेकिन मैं अच्छा समय बिता रही थी. वह हमें रेस 3 के सेट पर ले गए और हमने पूरा दिन वहीं बिताया. उन्होंने मुझे एक बीइंग ह्यूमन की साइकिल गिफ्ट की, क्योंकि उन्हें याद था कि मैंने उन्हें बहुत पहले इसके बारे में मैसेज किया था.'

सलमान खान वर्कफ्रंट

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो आखिरी बार उन्हें साल 2025 में आई फिल्म 'सिकंदर' में रश्मिका के साथ देखा गया था. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी. इन दिनों एक्टर अपनी फिल्म 'मातृभूमि' की शूटिंग में व्यस्त चल रहे हैं, जिसका पहले नाम 'बैटल ऑफ गलवान' था. इसी के साथ भाईजान रितेश देशमुख और जेनेलिया की 'राजा शिवाजी' में भी कैमियो कर सकते हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Salman KhanBeing HumanReena Raju

Trending news

पिछले चुनाव के बाद की हिंसा नहीं भूला EC, नतीजों के बाद भी तैनात रहेंगी 500 कंपनियां
West Bengal Election 2026
पिछले चुनाव के बाद की हिंसा नहीं भूला EC, नतीजों के बाद भी तैनात रहेंगी 500 कंपनियां
'राघव चड्ढा कंप्रोमाइज्ड...,' बोले भगवंत मान, BJP ने ली चुटकी, कहा- 'अगला नंबर उनका'
Raghav Chadha
'राघव चड्ढा कंप्रोमाइज्ड...,' बोले भगवंत मान, BJP ने ली चुटकी, कहा- 'अगला नंबर उनका'
क्या है 'मोहरा प्रोजेक्ट', जिसको 120 साल बाद फिर से शुरू करने जा रहा भारत?
Mohra Power Project
क्या है 'मोहरा प्रोजेक्ट', जिसको 120 साल बाद फिर से शुरू करने जा रहा भारत?
महंगी बेचते हैं घटिया क्वॉलिटी की यूनिफॉर्म, क्या है स्कूलों की मोडस ऑपरेंडी?
Private School
महंगी बेचते हैं घटिया क्वॉलिटी की यूनिफॉर्म, क्या है स्कूलों की मोडस ऑपरेंडी?
तमिलनाडु में BJP ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट, इन चर्चित चेहरों पर जताया भरोसा
Tamil Nadu Election 2026
तमिलनाडु में BJP ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट, इन चर्चित चेहरों पर जताया भरोसा
समंदर में फौलादी ताकत, दुश्मन के अंदर खौफ पैदा करने उतरे INS 'तारागिरी' और 'अरिदमन'
INS Taragiri
समंदर में फौलादी ताकत, दुश्मन के अंदर खौफ पैदा करने उतरे INS 'तारागिरी' और 'अरिदमन'
पुलिस के हत्थे चढ़ा मालदा हिंसा का मास्टरमाइंड, अब तक हुई इतने लोगों की गिरफ्तारी
West Bengal news
पुलिस के हत्थे चढ़ा मालदा हिंसा का मास्टरमाइंड, अब तक हुई इतने लोगों की गिरफ्तारी
ईरान का ‘हिट-लिस्ट’ प्लान, खाड़ी के 8 पुल निशाने पर; तेहरान का B1 ब्रिज तबाह
US-Iran War
ईरान का ‘हिट-लिस्ट’ प्लान, खाड़ी के 8 पुल निशाने पर; तेहरान का B1 ब्रिज तबाह
तमिलनाडु में BJP की सीटों पर सस्पेंस, क्‍या इसलिए टाला चेन्‍नई में PM का रोड-शो?
PM Modi
तमिलनाडु में BJP की सीटों पर सस्पेंस, क्‍या इसलिए टाला चेन्‍नई में PM का रोड-शो?
65 रुपए की किताब 699 में...ZEE NEWS की मुहिम से खुली प्राइवेट स्कूलों की पोलपट्टी
NCERT book
65 रुपए की किताब 699 में...ZEE NEWS की मुहिम से खुली प्राइवेट स्कूलों की पोलपट्टी