'मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं', सलमान खान ने अनजान लड़की से रात में की लगभग 2 घंटे बात! फैन ने सुनाया पूरा किस्सा

Salman Khan Kissa: कर्नाटक की रीना राजू का दो बार हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है. रीना ने हाल ही में दिए एक पॉडकास्ट में खुलासा किया कि बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने इस बुरे दौर में उन्हें काफी हिम्मत दी. दरअसल, सलमान साल 2007 से अपने बीइंग ह्यूमन फाउंडेशन के जरिए कई लोगों के हेल्थकेयर और एजुकेशन के लिए फंड दे रहे हैं. उन्होंने रीना की भी मदद की, जब उन्हें दो हार्ट ट्रांसप्लांट से गुजरना पड़ा था. उन्होंने रीना की सिर्फ पैसों से ही मदद नहीं की, बल्कि उनके साथ समय भी बिताया.

'रात में 2 घंटे उन्होंने मुझसे बात की'

हाल ही में दिए एक पॉडकास्ट में रीना राजू ने सलमान खान के बारे में बात करते हुए बताया, 'मैं सलमान सर के बारे में बात करते हुए बेहद इमोशनल हो जाती हूं. सबसे पहले, मैं यह कहना चाहती हूं कि मैं उनसे बहुत प्यार करती हूं. जब मैं ठीक नहीं थी और मेरा पहला हार्ट ट्रांसप्लांट होने वाला था, तब मेरे पास सलमान सर का नंबर था. मैंने उन्हें मैसेज किया. हालांकि उन्हें तो बहुत लोग मैसेज करते होंगे, लेकिन उन्होंने जवाब दिया. मैंने उन्हें बताया कि मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है. वह उस समय ऑस्ट्रेलिया में शूटिंग कर रहे थे. उन्होंने मेरे ट्रांसप्लांट वाली रात को फोन किया और लगभग दो घंटे बात की और मुझे बहुत हिम्मत दी.'

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रीना राजू ने आगे बताया कि उस कॉल के बाद वह 2 साल तक सलमान खान के टच में नहीं रहीं, लेकिन जब उन्होंने दोबारा मैसेज किया, तो सलमान को वह याद थीं. उन्होंने उन्हें यह बताने के लिए कॉल किया था कि उन्होंने अपना खुद का फाउंडेशन 'लाइट ए लाइफ' शुरू किया है.

साल 2018 में गईं सलमान खान के घर

वहीं, दूसरे हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद साल 2018 में रीना पहली बार मुंबई में सलमान से उनके घर पर मिलीं. रीना ने बताया, 'हमने पूरी रात उनके घर पर पार्टी की, गाना गाया और डांस किया. मेरे दूसरे ट्रांसप्लांट के 4 महीने बाद, मुझे डायबिटीज और कई तरह की मेडिकल दिक्कतें हो गईं, लेकिन मैं अच्छा समय बिता रही थी. वह हमें रेस 3 के सेट पर ले गए और हमने पूरा दिन वहीं बिताया. उन्होंने मुझे एक बीइंग ह्यूमन की साइकिल गिफ्ट की, क्योंकि उन्हें याद था कि मैंने उन्हें बहुत पहले इसके बारे में मैसेज किया था.'

सलमान खान वर्कफ्रंट

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के वर्कफ्रंट की बात करें तो आखिरी बार उन्हें साल 2025 में आई फिल्म 'सिकंदर' में रश्मिका के साथ देखा गया था. यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी. इन दिनों एक्टर अपनी फिल्म 'मातृभूमि' की शूटिंग में व्यस्त चल रहे हैं, जिसका पहले नाम 'बैटल ऑफ गलवान' था. इसी के साथ भाईजान रितेश देशमुख और जेनेलिया की 'राजा शिवाजी' में भी कैमियो कर सकते हैं.