Advertisement
trendingNow12984479
Hindi Newsबॉलीवुड

सर्दियों में 60 साल के हैंडसम हंक का देसी अंदाज, पंजाब के खाने के हुए दीवाने, सोशल मीडिया पर की जमकर तारीफ

Sanjay Kapoor: बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर इन दिनों पंजाब की वादियों में देसी खाने का लुत्फ उठा रहे हैं. एक्टर ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए, जिसमें वे गरमागरम मक्के की रोटी को देसी घी में डुबोकर सरसों के साग के साथ चाव से खाते दिख रहे हैं. 

Written By  IANS|Edited By: Kajol Gupta |Last Updated: Nov 01, 2025, 11:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

संजय कपूर
संजय कपूर

Sanjay Kapoor: साल 1995 में फिल्म 'प्रेम' से बॉलीवुड में डेब्यू करने वाले अभिनेता संजय कपूर इन दिनों पंजाब की वादियों में देसी खाने का लुत्फ उठा रहे हैं. एक्टर ने इंस्टाग्राम पर तस्वीरें और वीडियो पोस्ट किए, जिसमें वे गरमागरम मक्के की रोटी को देसी घी में डुबोकर सरसों के साग के साथ चाव से खाते दिख रहे हैं. उन्होंने इस डिश को 'दुनिया का सबसे बेहतरीन भोजन' करार दिया. 

संजय कपूर ने शेयर की फोटो 
इसी के साथ ही अभिनेता ने मक्के की रोटी, सरसों का साग, घी और गुड़ की तस्वीरें शेयर कीं. संजय ने कैप्शन में लिखा, 'मक्के की रोटी, सरसों का साग, देसी घी के साथ और गुड़. आई लव पंजाब.' पोस्ट शेयर करने के बाद संजय के इंडस्ट्री के दोस्तों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी. कई लोगों ने हार्ट और फायर के इमोजी कमेंट किए. भावना पांडे ने कमेंट सेक्शन में लिखा, 'बहुत खूब.' महीप कपूर ने लिखा, 'हमारे लिए भी कुछ पैक करवा कर मुंबई वापस लाओ.' 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सर्दियों की शान पंजाबी डिश 
पंजाबी डिश सरसों का साग और मक्के की रोटी सर्दियों की शान हैं. इसके साथ ही, यह सेहत के लिए भी बहुत फायदेमंद हैं. संजय कपूर को पिछली बार फिल्म 'परम सुंदरी' में देखा गया था. फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और जान्हवी मुख्य भूमिका में हैं. वहीं, संजय कपूर, मनजोत सिंह और इनायत वर्मा जैसे कलाकार भी हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

तुषार जलोटा द्वारा निर्देशित फिल्म की कहानी परम (सिद्धार्थ मल्होत्रा) और सुंदरी (जाह्नवी) के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में संजय ने सिद्धार्थ के पिता का किरदार निभाया था. 'परम सुंदरी' में सिद्धार्थ मल्होत्रा दिल्ली के एक अमीर बिजनेसमैन की भूमिका में हैं, जबकि जान्हवी कपूर ने केरल की एक कलाकार का किरदार निभाया है.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
IANS

TAGS

sanjay kapoor

Trending news

DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?
DNA
DNA: हिंदुस्तान, तालिबान और शहंशाह, भारत का त्रिशूल कैसे पाकिस्तान के लिए नासूर?
1 करोड़ की इनकम, स्टेबल करियर करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ US Visa
us
1 करोड़ की इनकम, स्टेबल करियर करियर भी नहीं आया काम, मिनटों में रिजेक्ट हुआ US Visa
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
Indian Army
आसमान में नेस्तनाबूद होंगे ड्रोन, बच नहीं पाएगा दुश्मन का आसमानी जासूस
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Bengaluru Rave Party
बेंगलुरु के फार्महाउस में रेव पार्टी का भंडाफोड़, 3 नाबालिग समेत 100 हिरासत में
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
Hoax Bomb Threat
Indigo Airlines को बम से उड़ाने की धमकी! फ्लाइट को मुंबई किया गया डायवर्ट
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
vote Chori
महाराष्ट्र की सियासत में गूंजा 'वोट चोरी' का मुद्दा, एक मंच पर आए ठाकरे ब्रदर्स
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद
Himanta Biswa Sarma
हिमंता सरमा का 'पाकिस्तानी एजेंट' वाला वार! पलटवार में गौरव गोगोई बोले- छोड़िए पद
क्राइम सीन बना ऑफिस! लाइट बंद करने की छोटी बात पर हत्या, डंबल से उतारा मौत के घाट
crime news
क्राइम सीन बना ऑफिस! लाइट बंद करने की छोटी बात पर हत्या, डंबल से उतारा मौत के घाट
'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS
rss
'तीन बार कोशिशें हो चुकी हैं फेल, इतिहास से सीखे कांग्रेस', बैन को लेकर बोला RSS
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'
Language Dispute
हिंदी-संस्कृत को ढेर सारा पैसा कन्नड़ के साथ अन्याय, कहा- 'उठो और विरोध करो'