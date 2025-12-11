Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुड₹5,000 करोड़ का शाहरुख खान के नाम पर बिजनेस, लॉन्च के दिन ही सोल्ड आउट हुए सारे फ्लैट, किंग बोले- अपनी ही बिल्डिंग में हमें नहीं मिलेगा ऑफिस?

₹5,000 करोड़ का शाहरुख खान के नाम पर बिजनेस, लॉन्च के दिन ही सोल्ड आउट हुए सारे फ्लैट, किंग बोले- 'अपनी ही बिल्डिंग में हमें नहीं मिलेगा ऑफिस?'

Shah Rukh Khan Dubai Tower Sold Out: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के नाम पर दुबई में एक प्रीमियम कमर्शियल टावर बनाया जा रहा है. SRK ने दुबई में एक शानदार शाम मनाई, जब डेन्यूब ग्रुप ने इसे SHAHRUKHZ को ऑफिशियली लॉन्च किया. SHAHRUKHZ एक्टर के नाम पर बना 55 मंजिला कमर्शियल टावर है और इसकी पूरी टिकटें पहले ही बिक चुकी हैं. इस पर खान ने हंसते हुए कहा 'ये तो कमाल हो गया है. अपनी ही बिल्डिंग में हम ही को लेने में तकलीफ हो रही है...'

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Dec 11, 2025, 07:25 AM IST
शाहरुख खान
शाहरुख खान

Shah Rukh Khan Dubai Tower Sold Out: बॉलीवुड किंग शाहरुख खान के सम्मान में बनाया गया एक प्रीमियम कमर्शियल टावर को निवेशकों ने तुरंत खरीद लिया. लॉन्च के पहले दिन ही यह पूरी तरह से सोल्ड आउट हो गया. डेन्यूब ग्रुप के SHAHRUKHZ के लॉन्च के मौके पर खुद शाहरुख खान और डेन्यूब ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन रिजवान साजन मौजूद थे. इस मौके पर साजन ने कहा कि 2.1 बिलियन दिरहम (करीब 5,000 करोड़ रुपये) का यह प्रोजेक्ट लॉन्च के दिन ही पूरी तरह से बिक गया.

इसकी लोकेशन काफी शानदार
दुबई एग्जीबिशन सेंटर, एक्सपो सिटी में हुए लॉन्च में छह हजार से ज्यादा मेहमान शामिल हुए थे. इनमें यूएई की जानी-मानी हस्तियां, टॉप क्रिएटर्स, बड़े बिजनेसमैन, रियल एस्टेट के बड़े नाम और ग्लोबल मीडिया के लोग शामिल हुए थे. इस खास मौके पर चेयरमैन साजन में कहा कि SHAHRUKHZ की रिकॉर्ड तोड़ सफलता हमारे लिए गर्व का पल है. इस जबरदस्त रिएक्शन से साफ पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट में बेजोड़ वैल्यू है. इसकी लोकेशन काफी शानदार है, जहां से दुबई की मुख्य जगहों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्रीमियम कमर्शियल टावर 
इस दौरान शाहरुख खान ने कहा कि इसमें वर्ल्ड क्लास सुविधाएं और ग्लोबल लग्जरी स्टैंडर्ड से प्रेरित शानदार डिजाइन है. इस टावर का हर हिस्सा एक अलग लाइफस्टाइल देने के लिए सोचा गया था. यह शेख जायद रोड पर काफी शान से खड़ा होगा और ग्लोबल उद्यमियों, इनोवेटर्स और दूरदर्शी लोगों के लिए एक बेस्ट और प्रतिष्ठित पता बनेगा. एक ही छत के नीचे 35 से ज्यादा सुविधाएं होने के वजह से ये टावर प्रोफेशनल लाइफ को आसान और बेहतर बनाने, काम जीवन को संतुलन बनाने और काफी सोच-समझकर डिजाइन किया गया है. 

'मुझे भी ऑफिस नहीं मिलेगा?'
जब फाउंडर रिजवान साजन ने स्टेज पर अनाउंस किया कि पूरा टावर सोल्ड आउट है, तो अपनी तेज विट के लिए जाने जाने वाले शाहरुख खान ने रात की सबसे बड़ी हाइलाइट दी. शाहरुख खान ने मजाक में कहा 'सॉरी रिजवान भाई, मुझे बेचने और खरीदने का बिजनेस समझ नहीं आता. मुझे तो लग रहा था मैं यहां पर आऊंगा लॉन्च करूंगा और फिर मैं आपसे एक-दो ऑफिस खरीदूंगा. मुझे भी ऑफिस नहीं मिलेगा?' ये सुनने के बाद काफी जोरदार चीयर्स होने लगा. साजन ने मजाक में जवाब दिया, 'फिलहाल तो सब कुछ सोल्ड आउट है जब तक कि...' जिस पर खान हंसे और कहा 'यह तो कमाल हो गया है. अपनी ही बिल्डिंग में हम ही को लेने में तकलीफ हो रही है.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

'मेरे नाम पर प्रोजेक्ट होना.....'
वहीं शाहरुख खान ने आगे कहा कि 'दुबई में इस बड़े पैमाने के प्रोजेक्ट का मेरे नाम पर होना मेरे लिए सम्मान की बात है और यह याद दिलाता है कि कैसे उदारता और दूरदर्शिता एक साथ आ सकती है. दुबई ने हमेशा मुझे गर्मजोशी से अपनाया है. यह एक ऐसा शहर है जो साहस, कल्पना और इस विश्वास पर बना है कि कुछ भी असंभव नहीं है. SHAHRUKHZ उसी भावना को दर्शाता है. मैं मिस्टर रिजवान साजन और डेन्यूब के साथ जुड़कर आभारी हूं. यह एक ऐसा ब्रांड है जो लगातार सीमाओं को पार करता है.'

