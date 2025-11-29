शाहरुख खान के साथ फिल्म बनाने से पीछे हटा ये नामी डायरेक्टर, वजह जानकर उड़ जाएंहे होश, कहा- 'उन्हें डायरेक्ट करना मेरे बस की बात नहीं'

Ram Gopal Verma On SRK: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान के साथ हर डायरेक्टर का काम करने की ख्वाहिश होती है, लेकिन इस इंडस्ट्री में एक डायरेक्टर ऐसे हैं, जिन्होंने आजतक किंग के साथ काम नहीं किया. दरअसल, ये निर्देशक कोई और नहीं बल्कि राम गोपाल वर्मा हैं. उन्होंने कहा कि शाहरुख खान को डायरेक्ट करना उनके बस में नहीं है.
Trending Photos
Ram Gopal Verma On SRK: बॉलीवुड के फेमस डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने कई फिल्में बनाई है. उन्होंने बड़े-बड़े सितारे आमिर खान, उर्मिला मातोंडकर, मनोज बाजपेयी, अजय देवगन और विवेक ओबेरॉय संग काम कर रखा है. लेकिन इंडस्ट्री के एक सुपरस्टार ऐसा है, जिसके साथ राम गोपाल वर्मा ने कभी काम नहीं किया. ये गीरो और कोई नहीं बल्कि किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान हैं. राम गोपाल वर्मा और शाहरुख खान ने कभी साथ में काम नहीं किया और उन्होंने हाल ही में इस बारे में खुलकर बात की.
राम गोपाल वर्मा ने किया खुलासा
हाल ही में राम गोपाल वर्मा ने रेडियो नशा के साथ बात करते हुए बताया कि 'शाहरुख खान का निर्देशन उनके बस की बात नहीं है. वो जिस तरह की फिल्में बनाते हैं उनमें शाहरुख को ढाला नहीं जा सकता है. वो कहते हैं कि वो अपनी फिल्म कंपनी में शाहरुख को कास्ट करना चाहते थे, लेकिन उनकी फिल्म का किरदार मल्लिक काफी आलसी थी और उसमें एनर्जी की काफी कमी थी.'
'शाहरुख खान पावर हाउस...'
राम गोपाल वर्मा के मुताबिक, शाहरुख खान पावर हाउस हैं और वो आलसी किरदारों में ढल नहीं सकते हैं. शाहरुख के साथ काम न करने के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि शाहरुख खान लाइव वायर की तरह हैं. वो एनर्जी से भरे हुए हैं, लेकिन मैं जो फिल्में बनाता हूं वो आमतौर पर कंपोज और इंटेंस होती हैं. ऐसे में किंग को उस किरदार में ढालना गलत होगा. उनके फैंस भी उनको एनर्जी के साथ देखना पसंद करते हैं.
'किंग खान की फिल्मों का निर्देशन...'
डायरेक्टर ने आगे कहा कि जब शाहरुख खान किसी फिल्म में काम करते हैं तो बतौर निर्देशक आपके पास काम करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं रहता है. वो कैमरे को अपने बस में कर लेते हैं. राम गोपाल वर्मा ने बाते करते-करते शाहरुख खान की तारीफों के पुल बांध दिए और आगे कहा कि किंग खान की फिल्मों का निर्देशन करना उनके बस में नहीं है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.