'किंग' में एक्शन करती नजर आएंगी सुहाना खान, शाहरुख खान खुद दे रहे बेटी को ट्रेनिंग, ये प्रोजेक्ट बनेगा गेम-चेंजर!

Shah Rukh Khan Suhana King: बॉलीवुड इंडस्ट्री के किंग शाहरुख खान इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'किंग' को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. इस फिल्म में उनके साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी नजर आएंगी. किंग में फैंस को शाहरुख खान के साथ-साथ सुहाना खान के भी जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेंगे. सुहाना के पिता शाहरुख ही उन्हें एक्शन में ट्रेन कर रहे है.
King: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान एक बार अपने फैंस का दिल जीतने के लिए तैयार हैं. शाहरुख की अपकमिंग फिल्म 'किंग' का बर किसी को बेसब्री से इंतजार हैं. इस फिल्म में एक्टर के साथ उनकी बेटी सुहाना खान भी नजर आएंगी. पहली बार पापा और बेटी की जोड़ी बड़े पर्दे पर एक साथ नजर आएही. किंग फिल्म से शाहरुख खान का लुक सामने आ गया है और वो जबरदस्त एक्शन करते हुए नजर आएंगे. फिल्म में शाहरुख की बेटी सुहाना खान भी एक्शन करती नजर आएंगी. इसके लिए खुद शाहरुख अपनी बेटी सुहाना को ट्रेनिंग दे रहे हैं.
फराह खान ने किया बड़ा खुलासा
शाहरुख खान ने बेटी सुहाना को एक्शन ट्रेनिंग देने की जानकारी उनकी खास दोस्त फराह खान ने फैंस को दी है. फराह हाल ही में एक इवेंट के लिए दुबई गई थीं. जहां पर उन्होंने बातचीत के दौरान खुलासा किया कि शाहरुख बेटी सुहाना को ट्रेनिंग दे रहे हैं.
पहली बार पर्दे पर दिखेगी पापा-बेटी की जोड़ी
सोशल मीडिया पर फराह खान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें पहले वो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की जमकर तारीफ करती नजर आ रही हैं. फराह कहती हैं 'शाहरुख के बेटे आर्यन ने बहुत ही शानदार सीरीज बनाई है. सुहाना भी बहुत हार्डवर्किंग है. वो किंग में नजर आने वाली हैं.' वहीं स्टेज पर शाहरुख खान को देखकर फराह बोलती हैं कि मुझे पता है तुम सुहाना को एक्शन में ट्रेन कर रहे हो.
धमाकेदार फिल्म 'किंग'
बता दें कि सुहाना बॉलीवुड में डेब्यू कर चुकी हैं. उन्होंने जोया अख्तर की फिल्म 'द आर्चीज' से बॉलीवुड में कमद रखा था. फिल्म में उनके साथ अगस्त्य नंदा, खुशी कपूर, वेदांग रैना, मिहिर आहूजा समेत कई कलाकार नजर आए थे. ये फिल्म ओटीटी पर रिलीज हुई थी. अब सुहाना अपने पापा संग 'किंग' में नजर आने वाली है. ये उनका दूसरे प्रोजेक्ट है. किंग में शाहरुख खान, सुहाना खान, दीपिका पादुकोण और अभिषेक बच्चन जैसे कई सितारे अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. साल 2026 में फिल्म सिनेमाघरों में दस्तक देगी.
