29 की एक्ट्रेस, 46 का हीरो…शादीशुदा एक्टर के साथ ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री पर हुआ हंगामा! इस फिल्म से शुरू थी हुई अफवाह

यश चोपड़ा की फिल्म ‘जब तक है जान’ के प्रमोशन के दौरान, शाहरुख खान ने प्रियंका चोपड़ा के साथ रोमांटिक लिंकअप रुमर्स पर अपनी चुप्पी तोड़ी और इन रुमर्स को शर्मनाक और गलत बताया था. आइए जानते हैं किंग खान ने और क्या कहा.
शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा की क्लोज बॉन्डिंग कई सालों से ना सिर्फ बॉलीवुड के लोगों बल्कि फैंस की आंखों में भी खटक रही थी. दोनों के बीच दोस्ती, लगातार साथ में प्रोजेक्ट करना और पब्लिक प्लेस में साथ में दिखाने देने वाली केमिस्ट्री अक्सर उनके बीच के अफेयर की अफवाहों को जन्म देती थी. इस अफवाह की शुरुआत फरहान अख्तर की फिल्म 'डॉन' के प्रमोशन के दौरान शुरू हुई थी जब उनके रिश्ते को लेकर हर कोई सवाल कर रहा था और ये सवाल रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे.
अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी
इन अफवाहों से परेशान होकर और यश चोपड़ा की आखिरी फिल्म ‘जब तक है जान’ के प्रमोशन के दौरान शाहरुख खान ने अपनी चुप्पी तोड़ी और खुलकर इन अफवाहों ने उन पर होने वाले असर के बारे में बात की. वहीं इस बातचीत में उन्होंने प्रियंका पर एक वूमन और को-स्टार के तौर पर उनका क्या प्रभाव पड़ा उसपर भी चर्चा की. उन्होंने अफवाहों पर रोक लगाते हुए बताया कि उन्हें सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात अफवाहें नहीं थीं, बल्कि प्रियंका के लिए दिखाई गई डिसरेस्पेक्ट थी.
प्रियंका की डिसरेस्पेक्ट से हर्ट हुए एसआरके
शाहरुख ने कहा, ‘मेरे लिए सबसे परेशान करने वाली बात ये है कि मेरे साथ काम करने वाली एक लड़की से सवाल किए गए और कहीं न कहीं उसे वो सम्मान नहीं दिया गया जो मैं उसे या सभी लड़कियों को देता हूं. मुझे लगता है कि ये सब डिसरेस्पेक्ट है. मुझे इसके लिए बहुत अफसोस है और इसका मतलब यह नहीं है कि ये सीधे तौर पर मेरे किसी काम की वजह से है, बल्कि इसलिए कि वो मेरी दोस्त है.’
किंग खान ने प्रियंका को बताया अच्छा दोस्त
शाहरुख ने आगे कहा, ‘वो मेरी सबसे करीबी दोस्तों में से एक है और मेरे दिल के बहुत करीब है और हमेशा रहेगी. और मुझे कभी-कभी लगता है कि जब कुछ बातें कही गईं, तो मुझे उनसे दूर रहना चाहिए था क्योंकि मुझे वो बहुत ही मामूली, छोटी और बकवास लगती हैं. आप जानते हैं, ये अक्सर साथ काम करते समय लोगों के बीच के रिश्तों को खराब कर देता है.’ किंग खान ने बातचीत में आगे कहा, ‘वो एक छोटी बच्ची हैं जिसने मेरे साथ मिस इंडिया या मिस वर्ल्ड का ताज पहना था. आप जानते हैं, हमने पर्दे पर और पर्दे के बाहर, दोस्तों के साथ कुछ बेहतरीन पलों को शेयर किया हैं. ये सोचना मेरे लिए बेहद दुखी कर देने वाला है कि एक दोस्ती थोड़ी सी खराब कर देता है.’
रिश्तों को नाम देने में कर देते जल्दी
शाहरुख ने आगे सवाल में पूछा गया कि क्या अफवाहों ने उनकी दोस्ती पर असर डाला है, तो उन्होंने तुरंत जवाब देते हुए कहा, ‘नहीं, बिल्कुल नहीं! मुझे लगता है कि वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार है और इन सब बातों को हैंडल कर सकती है. लेकिन साथ ही मुझे लगता है कि हम सभी कभी-कभी रिश्तों को बिना समझे ही उन्हें नाम दे देते हैं.’
