ब्लैक गॉगल्स, ब्लू शर्ट और टाइट सिक्योरिटी...RSS के कार्यक्रम में सलमान खान का दिखा स्वैग

सलमान खान आज मुंबई में RSS के व्याख्यानमाला कार्यक्रम में पहुंच गए हैं. ये कार्यक्रम संघ की 100 साल की यात्रा पर है और काफी चर्चा में है. इसा दौरान सलमान का अलग ही अंदाज देखने को मिला. सल्लू भाई की एंट्री देखकर लोग हैरान हुए. इस दौरान वो डार्क नीली शर्ट और चश्मा लगाकर नजर आए. सोशल एम्डिया पर सलमान का वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें उनकी धमाकेदार एंट्री दिख रही है. संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भगवत भी संबोधन देंगे और पूरी यात्रा के बारे में बताएंगे.

इन स्टार्स को दिया आमंत्रण

कार्यक्रम राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हुए लोगों को खास तौर पर बुलाया गया है. आशा भोसले, बोनी कपूर, मधुर भंडारकर और चिराग शेट्टी जैसे नाम भी लिस्ट में हैं. अमिताभ बच्चन और अनुपम खेर को भी न्योता गया लेकिन वो आएंगे या नहीं ये अभी कन्फर्म नहीं हुआ. सलमान पहुंच चुके हैं जबकि बाकी की उम्मीद बनी हुई है.

बॉलीवुड के तीनों खान - सलमान, शाहरुख और आमिर को भी इन्विटेशन भेजा गया था. सलमान तो पहुंच गए लेकिन शाहरुख और आमिर के बारे में अभी कुछ पता नहीं चला. लोग सोच रहे हैं कि क्या वो भी आएंगे. ये कार्यक्रम संघ के 100 साल पूरे होने पर खास है और कई बड़ी हस्तियां शामिल हो रही हैं.

बिजनेस जगत से कुमार मंगलम बिरला और अंबानी परिवार को भी बुलाया गया है. क्रिकेट में रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव को न्योता था लेकिन वर्ल्ड कप की वजह से वो नहीं आ पाएंगे. कुल 1208 लोगों को इन्विटेशन भेजे गए थे और 850 से ज्यादा गणमान्य लोग पहुंच रहे हैं.

संघ के 100 साल

ये व्याख्यानमाला मुंबई में दो दिनों तक चलेगा और नेहरू सेंटर में हो रहा है. संघ की 100 साल की जर्नी पर नए क्षितिज की बात होगी. सलमान जैसे स्टार का आना इसे और खास बना रहा है. लोग वीडियो देखकर काफी एक्साइटेड हैं और सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है.

कार्यक्रम में शामिल होना कई लोगों के लिए बड़ा मौका है. राम मंदिर से जुड़े लोग, बॉलीवुड, बिजनेस और दूसरे क्षेत्रों की हस्तियां एक साथ आ रही हैं. सलमान की मौजूदगी से ये और चर्चित हो गया है. डॉक्टर भगवत का संबोधन सुनने के लिए भी सब उत्सुक हैं.