'जब मैं आता हूं तो वेटर लगता हूं...'सलमान-शाहरुख को खुद से बड़ा स्टार मानते हैं आमिर खान

Aamir Khan Dangal Film: जब भी बॉलीवुड के तीन खान की बात आती है तो आमिर खान, शाहरुख खान और सलमान खान का नाम आता है. इन तीनों का रुतबा बॉलीवुड में सभी स्टार से काफी अलग और खास है. लेकिन, क्या आपको पता है अपनी फिल्म के प्रमोशन के दौरान आमिर खान दो खान से खुद को कंपेयर करते हुए कुछ ऐसा कह दिया था कि उनका बयान फिर से लोगों का ध्यान खींच रहा है.

मैं कंपेरिजन में जाना नहीं चाहता

ये बात साल 2016 में आई 'दंगल' फिल्म की है. इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान आमिर खान ने कहा था- 'सलमान हमेशा से मुझसे बड़े स्टार हैं. मैं अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान और सलमान खान को अपने से बड़ा स्टार मानता हूं. इसके अलावा ऋतिक रोशन, रणबीर कपूर और रणवीर सिंह को भी. बहुत सारे स्टार्स है जो काफी ज्यादा पॉपुलर हैं. तो मैं कंपेरिजन में जाना ही नहीं चाहता.'

दोनों मुझसे बड़े स्टार

आमिर ने आगे कहा- 'जब मैं सलमान को कमरे में चलता हुआ देखता हूं तो ऐसा लगता है वो स्टार है. जब मैं कमरे में आता हूं तो वेटर लगता हूं. मुझे माफ करिए मैंने ऐसा कहा. वेटर्स बहुत अच्छे इंसान होते हैं. लेकिन, मेरे कहने का मतलब है कि जब शाहरुख और सलमान कमरे में आते हैं तो स्टार जैसा फील होता. वो दोनों मुझसे बड़े स्टार हैं.'

दोनों की फिल्मों ने तोड़ा था रिकॉर्ड

सलमान खान की 'सुल्तान' और आमिर खान की 'दंगल' ही साल 5 महीने के अंतराल पर 2016 में रिली हुई थी. दोनों ही बिगेस्ट हिट हुई थी. 'सु्ल्तान' ने 80 करोड़ के बजट में 607.84 करोड़ का कलेक्शन किया था और 'दंगल' ने 70 करोड़ के बजट में 2,070 करोड़ का कलेक्शन किया था.आपको बता दें, आमिर की 'सितारे जमीन पर' फिल्म रिलीज होने से पहले सलमान और शाहरुख ने स्पेशल बच्चों के साथ वक्त बिताया था. अब आमिर और सलमान शाहरुख के बेटे की सीरीज 'भड़ास ऑफ बॉलीवुड' में केमियो में नजर आएंगे.ये 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी.