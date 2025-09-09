आमिर खान जानें क्यों नहीं बनना चाहते थे प्रोड्यूसर? एक्टर ने खुद किया खुलासा
आमिर खान जानें क्यों नहीं बनना चाहते थे प्रोड्यूसर? एक्टर ने खुद किया खुलासा

Aamir Khan ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में अपने करियर को लेकर बात की. इसके साथ ही एक्टर ने कहा कि वो कभी प्रोड्यूसर नहीं बनना चाहते थे.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 09, 2025, 09:33 PM IST
आमिर खान
आमिर खान

Aamir Khan Dont Want to Become Producer: बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने हाल ही में बड़ा खुलासा किया है. ये एक पॉडकास्ट 'गेम चेंजर्स पॉडकास्ट: प्रोड्यूसर्स सीरीज' के नए सीजन में पहुंचे. जहां पर आमिर खान ने अपने बॉलीवुड के सफर से लेकर प्रोड्यूसर बनने तक के बारे में बात की.

कभी प्रोड्यूसर नहीं बनना चाहते
ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा के साथ की गई खास बातचीत में आमिर खान ने कहा कि वो कभी प्रोड्यूसर नहीं बनना चाहते थे. उन्होंने अपने पिता को इस प्रोफेशन में संघर्ष करते हुए देखा था,और इसी वजह से उन्होंने कभी प्रोड्यूसर नहीं बनने की कसम खाई थी.

बतौर एक्टर खुश थे 

आमिर खान ने खुलासा किया कि वह बतौर एक्टर खुश थे और कभी प्रोड्यूसर नहीं बनना चाहते थे- 'मुझे लगता है जब मैंने अपने फादर का करियर देखा फर्स्ट हैंड जब मैं छोटा था,तो मुझे एहसास हुआ मुझे प्रोड्यूसर कभी नहीं बनना है. क्योंकि सबसे ज्यादा मेहनत आपकी होती है,रिस्क आप ले रहे हो, पैसे आप लगा रहे हो और सिर्फ आप गालियां खा रहे हो. साथ ही बहुत बार आपके साथ टीम कभी कॉरपोरेट नहीं करती, तो मेरी फादर की फिल्म 8 साल लगी थी लॉकेट बनाने में. तो यह सब देखके मुझे लगा यार हम अब एक्टर बन गए हैं, गाड़ी भी चल गई है.

मुझे पैसे मिल जाएंगे 

कयामत से कयामत तक हिट हो गई. एक्टर ने आगे कहा कि मुझे प्रोड्यूसर बनने की क्या जरूरत है. मैं जब फिल्म करूंगा मुझे पैसे मिल जाएंगे और मैं खुश रहूंगा. और मैं अपने प्रोड्यूसर को तंग भी नहीं करता हूं, तो मैं खुश हूं. अगर आप केवल शुरुआती इंटरव्यू पढ़ेंगे, तो लोग मुझसे पूछते थे, कि आप कभी प्रोड्यूस करेंगे तो मैं कहता था कभी नहीं, और कुछ भी कर लूंगा, डायरेक्ट तो निश्चित रूप से करूंगा, एक्ट तो कर ही रहा हूं पर प्रोड्यूस में कभी लाइफ में नहीं करूंगा. ये मेरे साफ साफ स्टेटमेंट्स है, ऐसे स्टेटमेंट्स कभी नहीं करने चाहिए.

 

 

