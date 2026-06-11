सलमान खान को लेकर पड़ोसी ने सोशल मीडिया पर क्या लिख दिया? भड़क गया HC; लगाई फटकार

Salman Khan Case: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के के पनवेल फार्महाउस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके पड़ोसी को खास निर्देश दिए हैं. सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सलमान खान ने अपने पड़ोसी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था.
Salman Khan News: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान से जुड़े विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे. आए दिन एक के बाद एक उनसे जुड़े मामले समे आ रहे हैं. सब हल ही में उनके एक पड़ोसी का विवाद कोर्ट तक पहुंच गया है. दरअसल, ये पड़ोसी सलमान खान के खिलाफ सोशल मीडिया पर बदनामी भरी बातें कहता था. इस मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्त निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी सेलिब्रिटीज के खिलाफ बदनामी वाली बातें करें. साथ ही कोर्ट ने सलमान खान के पनवेल फार्महाउस के पड़ोसी से एक्टर के खिलाफ किए गए पोस्ट को हटाने पर विचार करने को भी कहा है.
बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, केतन कक्कड़ की प्रॉपर्टी महाराष्ट्र के नवी मुंबई इलाके के पनवेल में है. ये प्रॉपर्टी सलमान खान के फार्महाउस से सटी हुई है. ऐसे में केतन ने आरोप लगाया था कि एक्टर ने अपने फार्महाउस के कंस्ट्रक्शन के दौरान पर्यावरण से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया और पड़ोसी की प्रॉपर्टी तक जाने का रास्ता रोक दिया. साथ ही केतन कक्कड़ ने दावा किया कि उन्होंने इस मामले में आधिकारियों से संपर्क किया था लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.
इसके बाद सलमान खान ने केतन कक्कड़ के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया. एक्टर का आरोप था कि कक्कड़ ने सोशल मीडिया पर उनके फार्महाउस की गतिविधियों के बारे में वीडियो और अन्य कंटेंट अपलोड किए थे. साथ ही सलमान खान ने कोर्ट से ये भी मांग की है कि वह केतन कक्कड़ को उनके अपलोड किए गए वीडियो हटाने और आगे ऐसी टिप्पणी करने से रोकने का आदेश दें. लेकिन जब सिविल कोर्ट ने ऐसा आदेश देने से इनकार कर दिया, तो सलमान खान हाईकोर्टपहुंच गए. यहां सलमान खान ने अपनी याचिका में कहा कि केतन कक्कड़ द्वारा शेयर किए हुए वीडियो सिर्फ मानहानि करने वाले नहीं थे, बल्कि सांप्रदायिक रूप से भड़काने वाले भी थे.
इस मामले की सुनवाई करते हुए गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस शर्मिला देशमुख ने सवाल किया कि संबंधित अधिकारियों के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने के बजाय कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो और कंटेंट क्यों अपलोड करेगा? जस्टिस देशमुख ने कहा, ‘सिर्फ इसलिए कि किसी के पास सोशल मीडिया का एक्सेस है, इसका मतलब यह नहीं है कि वे किसी व्यक्ति, चाहे वह आम नागरिक हो या सेलिब्रिटी को बदनाम करेगा. उसके बारे में वीडियो अपलोड करेगा.’
साथ ही कोर्ट ने ये भी पूछा कि क्या सिर्फ यह तय करने में कोर्ट का समय बर्बाद किया जाना चाहिए कि कोई खास सोशल मीडिया पोस्ट मानहानि करने वाली है या नहीं, इसलिए उसे हटाया जाना चाहिए या नहीं. आखिर में कोर्ट ने केतन कक्कड़ को कंटेंट हटाने पर विचार करने का सुझाव दिया. इस मामले की अगली सुनवाई अब 6 जुलाई को होगी.