Add Zee Business As A Preferred Source
App

सलमान खान को लेकर पड़ोसी ने सोशल मीडिया पर क्या लिख दिया? भड़क गया HC; लगाई फटकार

Salman Khan Case: बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के के पनवेल फार्महाउस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके पड़ोसी को खास निर्देश दिए हैं. सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर सलमान खान ने अपने पड़ोसी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था.

Written BySwati Singh
Published: Jun 11, 2026, 05:18 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 05:33 PM IST
सलमान खान को लेकर पड़ोसी ने सोशल मीडिया पर क्या लिख दिया? भड़क गया HC; लगाई फटकार

About the Author

Swati Singh

Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्रेस नेता अल्का लाम्बा, आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री गोपाल राय और कांग्रेस की पहली ट्रांसजेंडर नेता अप्सरा रेड्डी का इंटरव्यू लिया है. इसके अलावा बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना, सिंगर ध्वनि भानुशाली, गजराज राव और नीना गुप्ता का भी इंटरव्यू लिया है. इससे पहले जी न्यूज़ इंग्लिश और उसके बाद हिंदी की तरफ रुख करते हुए लोकमत, अमर उजाला और लाइव हिंदुस्तान में काम किया है. लोकमत में बेस्ट परफ़ॉर्मर का अवार्ड भी अपने नाम किया है.  फिलहाल जी न्यूज के एंटरटेनमेंट सेक्शन में काम कर रही हैं. लिखने के अलावा किताब पढ़ने और घूमने का शौक है. माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन किया और सुरेश ज्ञान यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन (MBA) में डिग्री ली है. आप Swati.Kumari@India.Com से सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
Haryana में 8वीं के पाठ्यक्रम में शामिल हुआ सिख गुरुओं का इतिहास
Haryana news2 min ago
2
DA hike9 min ago
3
FIFA World Cup 202611 min ago
4
mp news15 min ago
5
Vishnu Deo Sai16 min ago