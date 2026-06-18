मराठी फिल्म 'देऊळ बंद 2' बॉक्स ऑफिस पर 80 करोड़ का आंकड़ा पार चुकी है. प्रवीण तरडे के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने कई रिकॉर्ड अपने नाम किए. अब हाल ही में उन्होंने बताया कि बॉलीवुड के किंग खान यानी शाहरुख खान ने 'देऊळ बंद 2' को डिस्काउंट दिया था.
हालांकि, बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्म की रिलीज से पहले इसके सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी. फिल्म के निर्देशक प्रवीण तरडे ने हाल ही में खुलासा किया कि बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान ने मुश्किल समय में उनकी मदद की थी.
दरअसल, हाल ही में यूट्यब चैनल अभिजीत मराठी फिल्मी संग बातचीत में डायरेक्टर प्रवीण तरडे ने फिल्म को लेकर बात की. उन्होंने बताया कि फिल्म के कलर ग्रेडिंग के लिए शाहरुख खान के रेड चिलीज एंटरटेनमेंट को हायर किया था. शुरू में इसका बजट 12 लाख था लेकिन शूट होते तक ये 42 लाख हो गया. ये बड़ा अमाउंट था मराठी फिल्म के लिए.
तरडे ने बताया कि फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज करने के लिए उन्हें डिजिटल सिनेमा पैकेज (DCP) की जरूरत थी. इसके लिए उन्होंने शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट से संपर्क किया. फिल्म की टीम ने इस काम के लिए करीब 12 लाख रुपये का बजट तय किया था, लेकिन उन्हें लगभग 42 से 45 लाख रुपये का खर्च बताया गया.
इतनी बड़ी रकम सुनकर फिल्म की टीम चिंता में पड़ गई. इसी दौरान शाहरुख खान ने मदद का हाथ बढ़ाया. आगे प्रवीण ने बताया कि वो ये पैसा नहीं दे पा रहे थे. जब शाहरुख खान तक ये बात पहुंची तो उन्होंने अपनी टीम से एक सवाल पूछा कि फिल्म कैसी है? तो जब उन्हें पता चला कि फिल्म अच्छी है और इमोशनल करने वाली है तो शाहरुख ने अपनी टीम से कहा, 'बिल माफ करो. पिक्चर अच्छी है ना? दे दो. ये मराठी फिल्म है. हम पैसा का मामला बाद में देख लेंगे.'
रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने फिल्म के लिए लगभग 42-45 लाख रुपये का बिल माफ कर दिया, जिससे मेकर्स को बड़ी राहत मिली और फिल्म समय पर सिनेमाघरों तक पहुंच सकी. आज 'देऊल बैंड 2' की जबरदस्त सफलता को देखते हुए मेकर्स शाहरुख खान की इस मदद को याद कर रहे हैं. उनका मानना है कि अगर उस समय शाहरुख खान का सहयोग नहीं मिलता, तो फिल्म की रिलीज में बड़ी परेशानी आ सकती थी.
फिल्म की बात करें तो कोईमोई के मुताबिक, फिल्म10 करोड़ के बजट में बनी है. फिल्म में मोहन जोशी, स्नेहल तरडे, प्रवीण तरडे. महेश मांजरेकर, प्रसाद ओक, ओम भुटकर, मंगेश देसाई, अतुल कुदळे जैसे स्टार्स हैं. फिल्म ने ग्रॉस 80 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन कर लिया है. वहीं नेट फिल्म 70 करोड़ का आंकड़ा छूने वाली है.
ये फिल्म 2015 में आई 'देऊळ बंद' का दूसरा पार्ट है. पहले पार्ट ने 20 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया था. फिल्म 6 करोड़ के बजट में बनी थी. पहले पार्ट को बहुत सराहा गया था. अब वैसा ही प्यार दूसरे पार्ट को भी मिल रहा है. हर तरफ इस फिल्म की चर्चा है.