37 साल पुरानी सुपरहिट फिल्म,बिना नाम लिए अनिल कपूर पर भड़के आदित्य पंचोली, बोले- नेपोटिज्म से ज्यादा राजनीति में...

Aditya Pancholi का एक पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में एक्टर ने अनिल कपूर और बोनी कपूर का बिना नाम लिए तंज कसा. साथ ही ये भी कहा कि नेपोटिज्म से ज्यादा इंडस्ट्री में राजनीति पैर पसारे हुए है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 27, 2025, 08:55 PM IST
आदित्य पंचोली, माधुरी और अनिल कपूर
आदित्य पंचोली, माधुरी और अनिल कपूर

Aditya Pancholi on Takes Dig on Anil Kapoor: फिल्मों से ज्यादा विवादों में रहने वाले एक्टर आदित्य पंचोली ने कुछ वक्त पहले ही एक्स ज्वॉइन किया है. ट्विटर पर आते ही आदित्य ने ऐसा पोस्ट किया है जो सोशल मीडिया पर आग लगा रहा है. एक्टर का ये पोस्ट इशारों में अनिल कपूर को लेकर कमेंट है जो उनकी कई साल पुरानी फिल्म 'तेजाब' से जुड़ा हुआ है.

अनिल कपूर पर तंज

दरअसल, एक्स पर आदित्य पंचोली ने अपनी एक पुरानी फोटो शेयर की. इस तस्वीर को शेयर कर लिखा- 'मैं 1988 में आई तेजाब फिल्म के लिए पहली च्वॉइस था माधुरी दीक्षित के अपोजिट. इस बात तो डायरेटक्टर एन चंद्रा कंफर्म कर सकते हैं. उस वक्त एक एक्टर का बड़ा भाई बॉलीवुड में काफी ज्यादा एक्टिव था. उसने डायरेक्टर को मुझे रिप्लेस करने के लिए इंफ्लुएंस कर लिया. फिर, जो भी हुआ वो इतिहास के पन्नों में दर्ज है.'

राजनीति नेपोटिज्म से ज्यादा...

इसके साथ ही आदित्य ने आगे लिखा- 'मैंने देखा है कि वो एक्टर नई फिल्म के प्रमोशन के दौरान नेपोटिज्म पर बात करता है. मैं आप सभी को साफतौर पर ये बताना चाहता हूं कि राजनीति नेपोटिज्म से ज्यादा फिल्म इंडस्ट्री की जड़ों में बसी है. फेवरिज्म, मैनीपुलेशन और पॉवर गेम भी काफी ज्यादा है.'

मिनटों में वायरल पोस्ट

आदित्य पंचोली का ये पोस्ट मिनटों में वायरल हो गया. ज्यादातर लोग एक्टर के इस पोस्ट को पसंद कर रहे हैं और उनके इस पोस्ट की तारीफ कर रहे हैं. दरअसल, आदित्य पंचोली ने अपने पोस्ट में किसी का नाम तो मेंशन नहीं किया लेकिन ये पोस्ट अनिल कपूर और उनके बड़े भाई बोनी कपूर की ओर इशारा करता है. जिस पर एक्टर ने तंज कसा है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by anilskapoor (@anilskapoor)

3 महीने पहले आई एक ऐसी खौफनाक फिल्म, जिसे देखकर सुन्न पड़ जाएंगे हाथ-पैर, सोच से भी परे है इसकी कहानी, क्लाइमैक्स देख मिलेगा सुकून

1988 की सुपरहिट फिल्म

'तेजाब' फिल्म 1988 की बिगेस्ट हिट फिल्म थी. जिसने माधुरी दीक्षित के स्टारडम की नींव रखी थी. इस फिल्म का गाना 'एक दो तीन' सुपरहिट हुआ था. इस फिल्म में रोमांस, बदला और एक्शन सभी कुछ था. जिसके बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर छा गई और कल्ट क्लासिक फिल्मों में इसकी गिनती होती है.

 

