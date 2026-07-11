/सलमान खान ने बेचा बांद्रा वाला लग्जरी अपार्टमेंट, करोड़ों रुपये की हुई डील; जानें कीमत

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान इन दिनों गैलेक्सी अपार्टमेंट से शिफ्टिंग को लेकर चर्चा में हैं. इसी बीच खबर है कि भाईजान ने अपना मुंबई बांद्रा में स्थित एक लग्जरी फ्लैट बेच दिया है. इस फ्लैट को सलमान खान ने साल 2015 में 2.88 करोड़ में खरीदा था.
प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन दस्तावेजों के अनुसार, उन्होंने यह अपार्टमेंट साल 2015 में 2.88 करोड़ रुपए में खरीदा था. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह डील 9 जुलाई को हुई थी. अपार्टमेंट को मुनीरा अकबरअली डंडावाला, महदियाली अकबरअली डंडावाला और जेहरा महदियाली डंडावाला ने मिलकर खरीदा था.
हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के मुताबिक, सलमान खान ने बांद्रा में स्थित 'शिव-आस्था हाईट' में साल 2015 में खरीदा अपना 758 स्क्वायर फुट का घर बेच दिया है. 2.88 करोड़ में खरीदे इस फ्लैट को उन्होंने करीबन 3.50 करोड़ में बेचा है. इसमें दो कार पार्किंग की जगह भी है. रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट के मुताबिक, इस डील में कारपेट एरिया के आधार पर संपत्ति की कीमत लगभग 46 हजार रुपए पर स्क्वायर फुट आंकी गई है.
सलमान खान के बांद्रा में स्थित फ्लैट को मुनीरा अकबर अली डंडावाला, महदियाली अकबर अली डंडावाला और जेहरा ने खरीदा है. डॉक्यूमेंट के मुताबिक, फ्लैट खरीददार ने इसके लिए 21 लाख रुपए की स्टैम्प ड्यूटी और 30 हजार रुपए की रजिस्ट्रेशन फीस दी है. हालांकि, इस डील को लेकर सलमान और नए ओनर की तरफ से अभी तक कोई जानकारी शेयर नहीं की गई है.
सलमान खान लंबे समय से बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में अपने परिवार के साथ रहते हैं. जुलाई 2025 में भी उन्होंने बांद्रा वेस्ट के शिव-अस्थान हाइट्स में स्थित 1,318 वर्ग फुट का एक अपार्टमेंट 5.35 करोड़ रुपए में बेचा था. वहीं 16 जून 2026 में खान परिवार को महाराष्ट्र कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी (MCZMA) से बांद्रा के चिम्बई इलाके में ब्लिडिंग बनाने की मंजूरी मिली थी. सलमान खान 1974 से गैलेक्सी अपार्टमेंट्स में रह रहे हैं लेकिन अब वह एक नया घर अपने परिवार के लिए बनवा रहे हैं. सलमान खान का नया घर बांद्रा के चिंबाई इलाके में बनेगा, जो उनके मौजूदा घर गैलेक्सी अपार्टमेंट्स से थोड़ी ही दूरी पर है. यह घर इस तरह से बनाया जा रहा है, जिससे परिवार को पूरी प्राइवेसी मिले और सलमान खान की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके.