'अजय देवगन संग बनाई करियर की सबसे बेकार फिल्म...' कई साल बाद अनुभव सिन्हा का बड़ा खुलासा, बोले- रॉवन फ्लॉप होने पर टूट गया था

Anubhav Sinha ने शाहरुख खान और अजय देवगन को लेकर बात की. इन्होंने कहा कि दो बड़े सितारों के साथ काम किया और दोनों ही फिल्में धड़ाम हो गई.
Anubhav Sinha on SRK Ra One Flop: अनुभव सिन्हा (Anubhav Sinha) बॉलीवुड के नामचीन डायरेक्टर है.जिन्होंने 'मुल्क और 'आर्टिकल 15' जैसी फिल्में बनाई हैं. लेकिन, फिल्मों में टॉप डायरेक्टर्स में शामिल होने का मुकाम पाना उनके लिए आसान नहीं था. हाल ही में एक इंटरव्यू में डायरेक्टर ने रिवील किया कि वो शाहरुख खान की 'रॉवन' फिल्म के फ्लॉप होने पर बुरी तरह टूट गए थे.
शाहरुख खान संग दी फ्लॉप
यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा में अनुभव ने कहा- 'मैं हाल ही में कई लोगों से मिला जिन्होंने मुझसे कहा कि उन्हें रॉवन फिल्म पसंद आई थी. हालांकि फिल्म फ्लॉप हुई थी. मूवी के फ्लॉप होने के बाद काफी तकलीफ में था. वो इसलिए क्योंकि मैंने शाहरुख खान के साथ फिल्म बनाई और वो फ्लॉप हो गई. उस वक्त इसे कई लोगों ने नापसंद किया था. जिसकी वजह से मैं इमोशनली टूट गा था. मुझे इससे रिकवर होने में वक्त लगा.'
नहीं है उनके पास टाइम
'मैं काफी खुश था क्योंकि मुझे शाहरुख खान से मिलने का मौका मिल रहा है. मैं उसे एक स्टार और एक्टर से कहीं ज्यादा मानता हूं. हालांकि उसके बाद हम दोनों ने साथ में कभी भी काम नहीं किया. आपको उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. स्टारडम के बाद भी वो काफी पैशनेट है. मुझे उनके साथ काम करना पसंद है. लेकिन, उनके लिए मेरे पास अभी कोई कहानी नहीं है. और उनके पास भी टाइम नहीं है.'
अजय संग दी सबके बेकार फिल्म
अजय देवगन के बारे में बात करते हुए अनुभव ने कहा कि 'वो एक बेहतरीन इंसान हैं. लेकिन, जब फिल्म का रिस्पांस अच्छा नहीं आता तो टीम सेपरेट हो जाती है.मैंने अपने करियर की सबसे बेकार फिल्म उनके साथ बनाई थी कैश.ये फिल्म वाकई में काफी बुरी बनी थी और टीम मेंबर्स को अपसेट होने का हक है. इस फिल्म के बाद मैं और अजय सेपरेट हो गए थे. हम लोग उसके बाद दोबारा कभी नहीं मिले.'
