शाहरुख खान ने खरीदी 5 करोड़ की ऐसी सुपर लग्जरी SUV, फीचर्स देख Rolls-Royce भी लगेगी फीकी; कीमत ने उड़ाए लोगों के होश

बॉलीवुड के 'किंग खान' शाहरुख खान एक बार फिर अपनी नई लग्जरी कार को लेकर चर्चा में आ गए हैं. हाल ही में शाहरुख खान ने बेहद शानदार और हाईटेक SUV कार खरीदी है, जिसकी कीमत सुनकर लोगों के होश उड़ गए हैं. सोशल मीडिया पर उनकी इस नई कार की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. फैंस इसकी तुलना Rolls-Royce जैसी लग्जरी गाड़ियों से कर रहे हैं.

फीचर्स देख Rolls-Royce भी लगेगी फीकी

बताया जा रहा है कि शाहरुख खान ने कैडिलेक एस्केलेड SUV खरीदी है, वह दुनिया की सबसे प्रीमियम और लिमिटेड लग्जरी गाड़ियों में गिनी जाती है. कैडिलेक एस्केलेड एसयूवी में 6.2-लीटर का पावरफुल V8 पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 682 एचपी तक की पावर और 885.35 न्यूटन मीटर का पिक टॉर्क जेनरेट कर सकता है. इलेक्ट्रोनिक प्रेसाइजन शिफ्ट के साथ 10 स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वाली यह एसयूवी महज 4.2 सेकेंड में 0-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है

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इस कार का डिजाइन बेहद दमदार और फ्यूचरिस्टिक बताया जा रहा है. कार के अंदर मिलने वाले फीचर्स किसी फाइव स्टार होटल से कम नहीं हैं. इसमें शानदार लेदर सीट्स, बड़ी डिजिटल स्क्रीन, एंबियंट लाइटिंग, प्राइवेट एंटरटेनमेंट सिस्टम और एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. यही वजह है कि यह कार लग्जरी और आराम के मामले में कई महंगी गाड़ियों को टक्कर देती नजर आती है.आप अक्सर अमेरिकी राष्ट्रपति के काफिले में इस एसयूवी को देखते आए हैं.

भारत में कुछ ही लोगों के पास

सबसे पहले आपको बता दें कि Cadillac Escalade एसयूवी आधिकारिक तौर पर भारत में नहीं बिकती है, लेकिन इसे इंपोर्ट कराया जा सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस शानदार SUV की कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है. भारत में फिलहाल यह कार बहुत कम लोगों के पास मौजूद है. यही वजह है कि जैसे ही शाहरुख खान इस कार के साथ नजर आए, इंटरनेट पर हलचल मच गई. कई लोगों ने इसे भारत की सबसे खास लग्जरी SUV में से एक बताया. फैंस का कहना है कि शाहरुख खान की पर्सनैलिटी के हिसाब से यह कार उन पर पूरी तरह सूट करती है.

लग्जरी कारों के मालिक हैं शाहरुख खान

शाहरुख खान शाहरुख खान को हमेशा से महंगी और लग्जरी कारों का शौक रहा है. उनके पास पहले से ही कई शानदार गाड़ियों का कलेक्शन मौजूद है. उनके गैराज में Rolls-Royce, Bentley, BMW, Mercedes-Benz और Audi जैसी कई प्रीमियम गाड़ियां शामिल हैं. लेकिन इस नई SUV ने उनके कार कलेक्शन को और भी खास बना दिया है. यही कारण है कि लोग इस कार को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं और इसके फीचर्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं.

वर्कफ्रंट की बात करें तो इन दिनों शाहरुख खान अपनी फिल्म किंग की शूटिंग में बिजी हैं. फिल्मों के साथ-साथ उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल भी हमेशा सुर्खियों में रहती है. अब उनकी नई SUV ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि शाहरुख खान सिर्फ फिल्मों के ही नहीं, बल्कि लग्जरी लाइफ के भी असली ‘किंग’ हैं.