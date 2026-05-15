Advertisement
trendingNow13218346
Hindi Newsबॉलीवुडशाहरुख खान ने खरीदी 5 करोड़ की ऐसी सुपर लग्जरी SUV, फीचर्स देख Rolls-Royce भी लगेगी फीकी; कीमत ने उड़ाए लोगों के होश

शाहरुख खान ने खरीदी 5 करोड़ की ऐसी सुपर लग्जरी SUV, फीचर्स देख Rolls-Royce भी लगेगी फीकी; कीमत ने उड़ाए लोगों के होश

Shahrukh Khan New Luxury SUV: रोल्स रॉयस कलिनन के बाद शाहरुख खान ने अपने लिए एक ऐसी एसयूवी विदेश से मंगाई है, जो कि भारत में सिर्फ चुनिंदा लोगों के ही पास है. यह एसयूवी दुनिया की सबसे बोल्ड और बड़ी एसयूवी में से एक है. आइए जानते हैं इस कार के बारे में...

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 15, 2026, 06:28 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शाहरुख खान ने खरीदी 5 करोड़ की ऐसी सुपर लग्जरी SUV, फीचर्स देख Rolls-Royce भी लगेगी फीकी; कीमत ने उड़ाए लोगों के होश

बॉलीवुड के 'किंग खान' शाहरुख खान एक बार फिर अपनी नई लग्जरी कार को लेकर चर्चा में आ गए हैं. हाल ही में शाहरुख खान ने बेहद शानदार और हाईटेक SUV कार खरीदी है, जिसकी कीमत सुनकर लोगों के होश उड़ गए हैं. सोशल मीडिया पर उनकी इस नई कार की तस्वीरें और वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं. फैंस इसकी तुलना Rolls-Royce जैसी लग्जरी गाड़ियों से कर रहे हैं.

फीचर्स देख Rolls-Royce भी लगेगी फीकी

बताया जा रहा है कि शाहरुख खान ने कैडिलेक एस्केलेड SUV खरीदी है, वह दुनिया की सबसे प्रीमियम और लिमिटेड लग्जरी गाड़ियों में गिनी जाती है. कैडिलेक एस्केलेड एसयूवी में 6.2-लीटर का पावरफुल V8 पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 682 एचपी तक की पावर और 885.35 न्यूटन मीटर का पिक टॉर्क जेनरेट कर सकता है. इलेक्ट्रोनिक प्रेसाइजन शिफ्ट के साथ 10 स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन वाली यह एसयूवी महज 4.2 सेकेंड में 0-100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ सकती है

'पहले जितना स्टैमिना नहीं...'मां बनने के बाद एक्ट्रेसेस को क्यों नहीं मिलता काम? 38 साल की इस हसीना ने खोली पोल

Add Zee News as a Preferred Source

इस कार का डिजाइन बेहद दमदार और फ्यूचरिस्टिक बताया जा रहा है. कार के अंदर मिलने वाले फीचर्स किसी फाइव स्टार होटल से कम नहीं हैं. इसमें शानदार लेदर सीट्स, बड़ी डिजिटल स्क्रीन, एंबियंट लाइटिंग, प्राइवेट एंटरटेनमेंट सिस्टम और एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. यही वजह है कि यह कार लग्जरी और आराम के मामले में कई महंगी गाड़ियों को टक्कर देती नजर आती है.आप अक्सर अमेरिकी राष्ट्रपति के काफिले में इस एसयूवी को देखते आए हैं.

भारत में कुछ ही लोगों के पास

सबसे पहले आपको बता दें कि Cadillac Escalade एसयूवी आधिकारिक तौर पर भारत में नहीं बिकती है, लेकिन इसे इंपोर्ट कराया जा सकता है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस शानदार SUV की कीमत करीब 5 करोड़ रुपये बताई जा रही है. भारत में फिलहाल यह कार बहुत कम लोगों के पास मौजूद है. यही वजह है कि जैसे ही शाहरुख खान इस कार के साथ नजर आए, इंटरनेट पर हलचल मच गई. कई लोगों ने इसे भारत की सबसे खास लग्जरी SUV में से एक बताया. फैंस का कहना है कि शाहरुख खान की पर्सनैलिटी के हिसाब से यह कार उन पर पूरी तरह सूट करती है.

लग्जरी कारों के मालिक हैं शाहरुख खान 

शाहरुख खान शाहरुख खान को हमेशा से महंगी और लग्जरी कारों का शौक रहा है. उनके पास पहले से ही कई शानदार गाड़ियों का कलेक्शन मौजूद है. उनके गैराज में Rolls-Royce, Bentley, BMW, Mercedes-Benz और Audi जैसी कई प्रीमियम गाड़ियां शामिल हैं. लेकिन इस नई SUV ने उनके कार कलेक्शन को और भी खास बना दिया है. यही कारण है कि लोग इस कार को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं और इसके फीचर्स के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

वर्कफ्रंट की बात करें तो इन दिनों शाहरुख खान अपनी फिल्म किंग की शूटिंग में बिजी हैं. फिल्मों के साथ-साथ उनकी लग्जरी लाइफस्टाइल भी हमेशा सुर्खियों में रहती है. अब उनकी नई SUV ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि शाहरुख खान सिर्फ फिल्मों के ही नहीं, बल्कि लग्जरी लाइफ के भी असली ‘किंग’ हैं.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

TAGS

Actor Shahrukh Khan

Trending news

भोजशाला विवाद पहुंचा SC, हिंदू पक्षकार ने दायर की कैविएट; एकतरफा आदेश न देने की मांग
bhojshala dispute
भोजशाला विवाद पहुंचा SC, हिंदू पक्षकार ने दायर की कैविएट; एकतरफा आदेश न देने की मांग
मीलॉर्ड भी 'WFH' के साथ करेंगे कार पूल, पीएम मोदी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
Supreme Court
मीलॉर्ड भी 'WFH' के साथ करेंगे कार पूल, पीएम मोदी की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं...! सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी क्यों की?
 Supreme Court
कुछ युवा कॉकरोच की तरह होते हैं...! सुप्रीम कोर्ट ने इतनी सख्त टिप्पणी क्यों की?
चिलचिलाती धूप और गर्मी से राहत देने कब आ रहा मॉनसून? मौसम विभाग ने बता दी तारीख
Monsson
चिलचिलाती धूप और गर्मी से राहत देने कब आ रहा मॉनसून? मौसम विभाग ने बता दी तारीख
मिडिल ईस्ट में थमेगा युद्ध? BRICS बैठक में सर्गेई लावरोव का भारत को लेकर बड़ा दावा
BRICS
मिडिल ईस्ट में थमेगा युद्ध? BRICS बैठक में सर्गेई लावरोव का भारत को लेकर बड़ा दावा
मस्जिद में जगह नहीं, तो सड़क ही सही! सुवेंदु के अल्टीमेटम पर नमाजियों का पलटवार
suvendu adhikari
मस्जिद में जगह नहीं, तो सड़क ही सही! सुवेंदु के अल्टीमेटम पर नमाजियों का पलटवार
नया सियासी थ्रिलर, विजय की सीट से चुनाव लड़ेंगी एक्‍ट्रेस तृषा, सामने होंगे स्‍टालिन
Tamil Nadu Election 2026
नया सियासी थ्रिलर, विजय की सीट से चुनाव लड़ेंगी एक्‍ट्रेस तृषा, सामने होंगे स्‍टालिन
हाथ बांधे, पाइप से पीटा फिर... मेरठ की तरह मुंबई में ड्रम कांड, आशिक को लगाया ठिकाने
crime news
हाथ बांधे, पाइप से पीटा फिर... मेरठ की तरह मुंबई में ड्रम कांड, आशिक को लगाया ठिकाने
आपत्तिजनक 'कुर्बानी' विज्ञापन पर बवाल, मुंबई में दर्ज कराई गई FIR
Mumbai News
आपत्तिजनक 'कुर्बानी' विज्ञापन पर बवाल, मुंबई में दर्ज कराई गई FIR
PM ने UAE पर हुए हमलों की निंदा की, कहा- भारत आपके साथ है, हर संभव सहयोग करेंगे
PM Modi UAE Visit
PM ने UAE पर हुए हमलों की निंदा की, कहा- भारत आपके साथ है, हर संभव सहयोग करेंगे