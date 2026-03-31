साउथ की 19 साल छोटी टॉप एक्ट्रेस नयनतारा संग इश्क लड़ाएंगे सलमान खान, पहली बार शेयर करेंगे स्क्रीन

सलमान खान की नई फिल्म के ऐलान के बाद ही मेकर्स ने लीड हीरोइन के नाम से सस्पेंस खत्म कर दिया है. मेकर्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया जो मिनटों में वायरल हो गया.
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Salman Khan Nayanthara Fresh Pair: सलमान खान ने हाल ही में दिल राजू संग अपनी नई फिल्म का ऐलान किया. जिसे फिलहाल, SVC63 नाम दिया गया है. इस बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि इस मूवी में दबंग खान के साथ स्क्रीन पर जो हीरोइन नजर आएंगी वो साउथ की टॉप एक्ट्रेस हैं और एक्टर से उम्र में 19 साल छोटी हैं.
पहली बार नयनतारा संग काम करेंगे सलमान
इस फ्रेश पेयर का ऐलान करने के साथ ही श्री वेंकटेश्वर क्रिएशन्स ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा. इसमें कैप्शन में लिखा- 'क्वीन आ रही है. वर्सटाइल और टैलेंटेड एक्ट्रेस नयनतारा ने सलमान खान और वामशी पेडिपल्ली की फिल्म को ज्वॉइन कर लिया है.'
पति खुश
सलमान खान के साथ नयनतारा को कास्ट करने का जैसे ही ऐलान हुआ तो नयनतारा के पति विग्नेशन शिवम काफी खुश हो गए. यहां तक कि अपनी खुशी जाहिर करने के लिए इन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी ये पोस्ट शेयर किया. इसके साथ ही हार्ट और ईविल आई वाला इमोजी शेयर किया. खास बात है कि नयनतारा की ये 'जवान' के बाद हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दूसरी सबसे बड़ी फिल्म होगी, जिसमें वो सलमान की लीडिंग लेडी बनेंगी.
30 मार्च को सलमान ने किया था ऐलान
सलमान खान ने अपनी इस फिल्म का ऐलान 30 मार्च को किया था. जिसके कैप्शन में लिखा था- 'दिल दिमाग जिगर से इस अप्रैल दिल राजू के साथ. इस पोस्ट में दबंग खान ने हैशटैग में कुलदीप राठौर और राफी कजी का भी नाम लिखा. नई फिल्म के ऐलान के साथ ही भाईजान के फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं.' आपको बता दें, भाईजान ने हाल ही में 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' फिल्म की शूटिंग पूरी की है. जिसमें उनके साथ चित्रांगदा सिंह हैं. इस मूवी का नाम पहले 'बैटल ऑफ गलवान' था.
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