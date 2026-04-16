शाहरुख खान के साथ बिताए 10 साल! एक्स बॉडीगार्ड ने खोले वो राज, जिन्हें कोई नहीं जानता... सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान

Shah Rukh Khan Security Chief: हिंदी सिनेमा के किंग कहे जाने वाले शाहरुख खान के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा होता है, ये उनके पुराने सिक्योरिटी चीफ यासीन खान से बेहतर कोई नहीं बता सकता. यासीन ने हाल ही में एक इंटरव्यू में बताया कि किंग खान के साथ बिताए उन 10 सालों ने उनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी. उन्होंने बताया कि शाहरुख के साथ रहते हुए उन्होंने प्राइवेट जेट्स में सफर किया और दुनिया भर के बड़े-बड़े फाइव स्टार होटलों में रुके.

यासीन बताते हैं कि शाहरुख सर के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने कभी हवाई जहाज करीब से देखा तक नहीं था, लेकिन काम के दौरान आलम ये था कि उनके 8 पासपोर्ट स्टैम्प्स से भर चुके थे. यासीन खान साल 2001 से 2011 तक शाहरुख और उनके परिवार की सिक्योरिटी का जिम्मा संभालते थे. इस दौरान उन्होंने न सिर्फ सुपरस्टार की चकाचौंध वाली लाइफ देखी, बल्कि एक पिता के तौर पर शाहरुख के इमोशनल साइड को भी बहुत करीब से महसूस किया.

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चारों बच्चों की जमकर की तारीफ

उन्होंने बताया कि शाहरुख अपने बच्चों- आर्यन खान, सुहाना खान और अबराम खान के लिए हमेशा खड़े रहते हैं. चाहे वो बच्चों के स्कूल के स्पोर्ट्स इवेंट्स हों या उन्हें स्कूल छोड़ना, शाहरुख अपनी थकान की परवाह किए बिना हर जिम्मेदारी पूरी करते थे. बच्चों की पढ़ाई को लेकर शाहरुख कितने गंभीर थे, इस पर यासीन ने एक दिलचस्प बात शेयर की. उन्होंने बताया कि जब शाहरुख अमेरिका में शूटिंग कर रहे होते थे, तब भी वो बच्चों की मदद करना नहीं भूलते थे.

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बच्चों को कराते थे ऑनलाइन पढ़ाई

वो खुद पहले पढ़ाई करते और फिर ऑनलाइन बच्चों को उनके एग्जाम्स के लिए तैयार करवाते थे. यासीन के मुताबिक, शाहरुख का परिवार के लिए डेडिकेशन देखने लायक था. काम का कितना भी प्रेशर हो, उन्होंने कभी गौरी खान को ये नहीं कहा, ‘मैं थक गया हूं, मैं साथ नहीं चल पाऊंगा’. अपनी यादों को ताजा करते हुए यासीन ने बताया कि हर साल शाहरुख खान अपने परिवार के साथ लंदन में 2 महीने की लंबी छुट्टियां बिताते थे. वहां वे अक्सर हाइड पार्क में फुटबॉल खेला करते थे.

2011 में छोड़ी थी सिक्योरिटी की जॉब

इस दौरान उनके साथ अरबाज खान, सोहेल खान और संजय कपूर जैसे करीबी दोस्त भी मौजूद रहते थे. यासीन कहते हैं कि शाहरुख ने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं. आर्यन खान के बारे में उन्होंने बताया कि वे बचपन से ही बहुत तमीजदार रहे हैं और बड़ों का हमेशा सम्मान करते हैं. साल 2011 में यासीन खान ने कुछ पर्सनल सिचुएशन के चलते शाहरुख का साथ छोड़ने का फैसला किया. शाहरुख ने उनके इस फैसले का पूरा सम्मान किया और बहुत प्यार से विदा किया.

आज खुद है सबसे बड़ी सिक्योरिटी कंपनी

किंग खान ने उनसे यहां तक कहा था कि उनके दरवाजे यासीन के लिए हमेशा खुले हैं. शाहरुख के साथ मिली इस पहचान और एक्सपीरियंस का फायदा यासीन को आगे चलकर बहुत मिला. साल 2015 में उन्होंने अपनी खुद की सिक्योरिटी कंपनी ‘वाईके प्रोसैक’ (YK PROSEC) की शुरुआत की, जो आज इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन चुकी है. आज यासीन की कंपनी देश-दुनिया के बड़े वीआईपी और हाई-प्रोफाइल इवेंट्स को सुरक्षा देती है. उनकी फर्म ने बॉलीवुड की कई बड़ी शादियों का जिम्मा संभाला है.

परिवार की तरह मानते थे शाहरुख खान

इसमें अनुष्का शर्मा-विराट कोहली की शादी से लेकर प्रियंका चोपड़ा-निक जोनस की रॉयल वेडिंग तक शामिल है. इसके अलावा सिद्धार्थ मल्होत्रा-कियारा आडवाणी और अंबानी परिवार की शादियों (आकाश अंबानी और श्लोका अंबानी) में भी यासीन की कंपनी ने ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे. एक आम आदमी से लेकर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने के इस सफर में यासीन खान हमेशा शाहरुख खान के शुक्रगुजार रहते हैं. उनका मानना है कि शाहरुख ने उन्हें सिर्फ एक एम्पलाई की तरह नहीं, बल्कि एक परिवार की तरह रखा.