'सांप को किस करो...', 60 के दशक की इस हीरोइन से डायरेक्टर ने की अजीब डिमांड, सुनकर रह गई थीं दंग

Guess Who: हिंदी सिनेमा की इन दिग्गज अभिनेत्रियों में शुमार वहीदा रहमान का नाम आते ही एक अलग ही अंदाज और खूबसूरती का ख्याल आता है. 60-70 के दशक में उन्होंने कई बड़े-बड़े सितारों के साथ काम किया और सुपरहिट फिल्में दीं. लेकिन उनके करियर का एक ऐसा किस्सा है, जो शायद ही किसी और सितारे के साथ हुआ हो.
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फिल्मी दुनिया में कई बार सितारों को ऐसे अजीब और चौंकाने वाले हालात में शूटिंग करना पड़ता है, जिनकी कल्पना भी करना काफी मुश्किल है. 60-70 के दशक में उन्होंने बड़े-बड़े सितारों के साथ काम किया और कई सुपरहिट फिल्में दीं, लेकिन उनके करियर का एक ऐसा किस्सा है, जो शायद ही किसी और एक्ट्रेस के साथ हुआ हो. दरअसल, साल 1969 में आई फिल्म 'गाइड' के इंग्लिश वर्जन की शूटिंग के दौरान निर्देशक ने उनसे कुछ ऐसा करने को कहा था, जिसे सुनकर एक्ट्रेस सहम गईं. दरअसल, एक्ट्रेस वहीदा रहमान को डायरेक्टर ने सांप को किस करने को कहा था और उस वक्त वह पूरी तरह खोई हुई नजर आएं. लेकिन एक्ट्रेस ने इस अजीब डिमांड को मानने से साफ इनकार कर दिया और अपनी बात मजबूती से रखी. उनका जवाब आज भी उनकी सोच और आत्मसम्मान की मिसाल माना जाता है. चलिए आपको बताते हैं पूरे मामले के बारे में—
60-70 के दशक की खूबसूरत और कामयाब एक्ट्रेस में शुमार वहीदा रहमान ने हिंदी सिनेमा में अपनी अदायगी से एक अलग ही छाप छोड़ी है. उन्होंने इंडस्ट्री में कई बड़े-बड़े सुपरस्टार्स के साथ काम किया और कमाई के मामले में भी सुपरहिट फिल्मों में नजर आईं. इस दौरान एक्ट्रेस के जीवन में कई उतार-चढ़ाव भी आए, लेकिन एक किस्सा ऐसा हुआ, जिसे भूल पाना शायद मुश्किल होगा. एक्ट्रेस वहीदा रहमान के इंस्टाग्राम फैन पेज पर एक पुराना इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस सेट पर उनके साथ हुई अजीब हरकत के बारे में बता रही हैं. वहीदा ने हिंदी फिल्म 'गाइड' के अंग्रेजी वर्जन की शूटिंग के दौरान हुए किस्से के बारे में बताया, जहां निर्देशक ने उन्हें सांप को किस करने के लिए कहा था.
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एक्ट्रेस वहीदा ने बताया कि वह 'गाइड' का इंग्लिश वर्जन शूट कर रही थीं और तभी डायरेक्टर ने उनसे कहा कि उन्हें डांस करते-करते सांप को किस करना है और ऐसा लगना चाहिए कि वह डांस में बिल्कुल खोई हुई हैं. हसीना ने कहा, 'आप क्या कह रहे हैं? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूं?' उन्होंने आगे कहा, 'तुम एक भारतीय लड़की हो, तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकती?' तब एक्ट्रेस ने जवाब दिया, 'भारतीय होने का मतलब यह नहीं है कि हम सांपों से खेलते हैं.' डायरेक्टर ने आगे कहा, 'नहीं, मैंने यह शॉट इसलिए सोचा है, क्योंकि जब यह शॉट बड़े पर्दे पर आएगा तो खूब तालियां बजेंगी.' हालांकि, एक्ट्रेस ने इस सीन को फिल्माने से मना कर दिया था.
फिल्म 'गाइड' एक डांसर की जिंदगी पर आधारित फिल्म थी और इसी वजह से फिल्म में वहीदा के सबसे ज्यादा डांस सीन फिल्माए गए थे. उन्होंने शूटिंग के दौरान देव आनंद साहब से कहा था कि अगर फिल्म लंबी हो जाती है, तो भले ही उनके सीन काट लें, लेकिन डांस सीन को कम न करें. हालांकि, फिल्म में एक्ट्रेस के कई सीन शामिल किए गए थे. साल 1965 में आई फिल्म 'गाइड' बेहतरीन और क्लासिक फिल्मों में शुमार हुई. फिल्म को हिंदी भाषा में बहुत पसंद किया गया, लेकिन अन्य भाषाओं में फिल्म उतनी नहीं चली.
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