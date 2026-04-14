कैसे थे आशा ताई के आखिरी पल? मुमताज ने बयां किया सारा हाल, जानकर भर आएंगी आंखें, बोलीं- ‘उनकी हालत बेहद नाजुक थी...’

Mumtaz on Asha Bhosle Last Moments: हिंदी सिनेमा की दिग्गज सिंगर आशा भोसले अब हमारे बीच नहीं रहीं. 92 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया. बताया जा रहा है कि उन्हें फेफड़ों में इंफेक्शन हुआ था, जिसके बाद शनिवार को उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनकी हालत काफी गंभीर थी और डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे थे. लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका.

सोमवार 13 अप्रैल को उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया. उनके जाने से संगीत की दुनिया में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया है, जिसे भर पाना आसान नहीं होगा. आशा भोसले का नाम भारतीय संगीत के इतिहास में हमेशा सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा. उन्होंने अपने करियर में 7 दशकों से भी ज्यादा समय तक गाया और हर दौर में अपनी आवाज का जादू बिखेरा. उनकी आवाज में वो खास बात थी जो हर तरह के गाने को खास बना देती थी.

आज भी जुबान पर रहते हैं उनके गाने

चाहे रोमांटिक गाने होंस गजलें हों या फिर मस्ती भरे गाने, उन्होंने हर अंदाज में खुद को साबित किया. यही वजह है कि आज भी उनके गाने लोगों की जुबान पर रहते हैं और दिलों में बसते हैं. उनके निधन के बाद उनकी करीबी दोस्त और एक्ट्रेस मुमताज ने उनके आखिरी पलों को लेकर इमोशनल बातें साझा की हैं. उन्होंने बताया कि जैसे ही उन्हें खबर मिली कि आशा भोसले अस्पताल में भर्ती हैं, वो तुरंत उनसे मिलने पहुंच गईं. लेकिन अफसोस की बात ये रही कि वो उनसे बात नहीं कर पाईं.

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कैसे थे आशा ताई के आखिरी पल?

डॉक्टरों ने साफ कहा था कि उनकी हालत बहुत नाजुक है. मुमताज ने बताया कि वो अस्पताल से बाहर निकली ही थीं कि कुछ ही देर बाद उन्हें फोन आया और बताया गया कि आशा भोसले अब इस दुनिया में नहीं रहीं. मुमताज ने अपनी दोस्त को याद करते हुए कहा, ‘मैं अगले दिन उनके घर गई थी. मैंने उन्हें देखा तो उनके चेहरे पर एक अलग ही शांति और नूर था’. ये शब्द बताते हैं कि उनके जाने का दुख कितना गहरा है. उन्होंने आगे ये भी बताया कि वो और आशा भोसले लंबे समय तक पड़ोसी रहे थे.

गाए 12000 से ज्यादा गाने

उनके बीच सिर्फ एक प्रोफेशनल रिश्ता नहीं, बल्कि एक गहरी दोस्ती भी थी. दोनों ने साथ में कई खूबसूरत पल बिताए थे, जिन्हें आज याद करके उनकी आंखें नम हो जाती हैं. आशा भोसले का सफर बेहद शानदार रहा. उन्होंने करीब 20 भाषाओं में 12000 से ज्यादा गाने गाए. ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. उनके नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है. उन्हें सुरों की मल्लिका कहा जाता था और ये नाम उन्होंने अपनी मेहनत और टैलेंट से कमाया था.

देश-विदेश में लहराया परचम

उनकी आवाज में एक अलग ही जादू था, जो सीधे दिल तक पहुंचता था. उन्होंने ना सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई. उन्होंने अपने करियर में लगभग हर बड़े कलाकार के साथ काम किया. हर दौर के संगीतकारों ने उनकी आवाज पर भरोसा किया और उन्होंने भी हर बार उम्मीदों पर खरा उतरकर दिखाया. मुमताज के लिए भी उन्होंने कई यादगार गाने गाए. उन गानों ने मुमताज की फिल्मों को और भी खास बना दिया और दर्शकों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ाई.

पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुईं विदा

यही वजह है कि मुमताज आज भी उन्हें सिर्फ एक सिंगर नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा मानती हैं. आज भले ही आशा भोसले हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज हमेशा जिंदा रहेगी. उनके गाने आने वाली पीढ़ियों तक सुने जाएंगे और लोगों को खुश करते रहेंगे. उनका जाना सिर्फ उनके परिवार के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति है. उन्होंने जो विरासत छोड़ी है, वो हमेशा लोगों के दिलों में रहेगी. जब भी कोई उनका गाना सुनेगा, तो उन्हें जरूर याद करेगा.